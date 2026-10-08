Hành trình 15 năm kết nối cung - cầu, từ gặp gỡ mua bán đến liên kết chuỗi

Từ những cuộc gặp gỡ giữa bên mua và bên bán, chương trình đã mở rộng thành mạng lưới liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, vùng nguyên liệu với hệ thống phân phối, góp phần đưa hàng hóa các địa phương vào thị trường TP.HCM.

Theo thông tin từ Sở Công thương TP.HCM, qua quá trình triển khai, chương trình đã thu hút hơn 2.000 doanh nghiệp tham gia kết nối, với hàng hóa từ 45 tỉnh, thành được đưa về giới thiệu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. Đây là nền tảng để TP.HCM từng bước khẳng định vai trò đầu mối phân phối, kết nối nguồn hàng của các địa phương với hệ thống bán lẻ và người tiêu dùng thành phố.

Nếu những năm đầu, trọng tâm của chương trình là tìm kiếm đối tác và đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối, thì sau 15 năm, yêu cầu đã thay đổi. Doanh nghiệp không chỉ cần tìm được đầu ra mà phải đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, quy cách, khả năng cung ứng và trách nhiệm với sản phẩm. Vì vậy, kết nối cung - cầu đang chuyển dần từ “kết nối để bán hàng” sang liên kết để cùng xây dựng chuỗi cung ứng.

Cơ hội tìm kiếm đối tác, nguồn hàng... từ Kết nối cung - cầu ẢNH: NG.NGA

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái đánh giá sau 15 năm, chương trình đã trở thành một trong những hoạt động hiệu quả trong thúc đẩy liên kết vùng, bổ sung nguồn cung hàng hóa cho thị trường và tạo ra các mối liên kết ổn định giữa sản xuất với tiêu thụ. Trong giai đoạn mới, các địa phương cần tiếp tục nâng cao chất lượng kết nối giữa sản xuất và thị trường, không chỉ ở các mối quan hệ trực tiếp giữa nhà cung cấp với nhà phân phối mà còn phải hoàn thiện các điều kiện “kết nối cứng” như logistics và hệ thống hỗ trợ. Qua đó, các mối liên kết cung - cầu mới có thể duy trì lâu dài, thay vì chỉ dừng ở những cuộc gặp gỡ, giao thương theo sự kiện.

“Kết nối cung - cầu trong giai đoạn mới không chỉ dừng lại ở duy trì thị trường tiêu thụ, mà còn phải hướng tới nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm. Việc nỗ lực đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước sẽ tạo là động lực để các địa phương khai thác tốt lợi thế sản xuất, nâng chuẩn hàng hóa và từng bước đưa sản phẩm có giá trị cao hơn vào các kênh phân phối. Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và hệ thống phân phối, qua đó thúc đẩy kết nối cung – cầu đi vào thực chất và hiệu quả”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh.

Doanh nghiệp, hợp tác xã các tỉnh, thành kết nối với hệ thống phân phối, tìm kiếm cơ hội đưa hàng hóa, đặc sản và sản phẩm OCOP vào thị trường TP.HCM ẢNH: NG.NGA

Tại chương trình năm nay, hàng trăm doanh nghiệp đến từ hơn 20 tỉnh, thành mang đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP đến TP.HCM để quảng bá và tìm kiếm đối tác. Các phiên kết nối B2B có sự tham gia của 12 hệ thống phân phối lớn như Saigon Co.op, Satra, WinMart/WinMart+, Bách Hóa Xanh, Vissan, Shopee, Alibaba.com cùng các chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn.

Theo lãnh đạo TP.HCM, trong không gian phát triển mới, liên kết cung - cầu cần được nâng lên một bước, chuyển từ kết nối theo sự kiện sang liên kết thường xuyên theo ngành hàng, mùa vụ; gắn vùng nguyên liệu với chế biến, logistics, phân phối và tiêu thụ. Thành phố cũng hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm, đẩy mạnh chương trình “Tick xanh trách nhiệm”, chuyển đổi số và ứng dụng dữ liệu, AI trong kiểm soát chất lượng hàng hóa.

Chủ đề “Kết nối trách nhiệm - Phát triển chuỗi cung ứng xanh, số và bền vững” năm nay cũng cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận. Kông chỉ là có thêm nguồn hàng mà còn phải hình thành được chuỗi cung ứng ổn định, minh bạch và có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn mới.

TP.HCM đặt mục tiêu năm 2026 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng từ 18% trở lên. Trong bối cảnh đó, chương trình Kết nối cung - cầu sau 15 năm được kỳ vọng không chỉ là nơi “tìm đầu ra” cho sản phẩm địa phương mà trở thành một cơ chế liên kết thị trường, giúp doanh nghiệp chuẩn hóa sản phẩm, nâng chất lượng và duy trì quan hệ cung ứng lâu dài.



