TP.HCM tạo điều kiện thuận lợi để hệ sinh thái AI phát triển

Ngày 8.10, Saigon AI Hub và Quỹ Google AI Futures Fund tổ chức sự kiện "SAIH: Applied AI Lab Demo Day 2026" nhìn lại hành trình 6 tháng của khóa 1 - với phần trình diễn trực tiếp các nguyên mẫu AI nổi bật từ 6 nhóm nghiên cứu. Saigon AI Hub là mô hình nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo mở đầu tiên tại Việt Nam do VNG và Đại học Quốc gia TP.HCM đồng sáng lập vào cuối năm 2025. Đến tháng 5 vừa qua, Saigon AI Hub và Quỹ Google AI Futures Fund công bố quan hệ đối tác chiến lược, chính thức triển khai mô hình Applied AI Lab đầu tiên tại Việt Nam. Đây là nỗ lực chung của ba bên nhằm thúc đẩy sự phát triển hệ sinh thái AI tại Việt Nam, tạo điều kiện cho hệ sinh thái nghiên cứu - đổi mới trong nước tiếp cận những mô hình AI tiên tiến nhất thế giới.

Các nhóm nghiên cứu trình diễn trực tiếp các mô hình AI tại sự kiện ngày 8.10 ẢNH: VNG

Ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT VNG, ví von họ như những người làm vườn, cố gắng tạo ra mảnh đất cho các hạt giống mọc lên tốt nhất có thể. Khóa 1 đã giúp tháo gỡ những khó khăn về nguồn lực và tốc độ nghiên cứu, nhưng cũng giúp ban tổ chức nhận thấy nhiều giải pháp xuất phát từ mối quan tâm học thuật của các nhóm nghiên cứu nhiều hơn nhu cầu thực tế. Khóa 2 sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách đảo lại hướng tiếp cận: Thay vì bắt đầu từ đề tài nghiên cứu, chúng tôi sẽ bắt đầu từ những đề bài thực tế cần được giải quyết. Saigon AI Hub sẽ tìm kiếm vấn đề thực tiễn mà doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức mong muốn ứng dụng AI để giải quyết. Trên cơ sở những bài toán được lựa chọn, chương trình sẽ tiếp tục mời gọi các nhóm nghiên cứu đăng ký tham gia và đề xuất giải pháp phù hợp.

Ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT VNG, ví von họ như những người làm vườn, cố gắng tạo ra mảnh đất thuận lợi cho nghiên cứu AI ẢNH: VNG

Phát biểu tại sự kiện, TS Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, chúc mừng 10 nhóm nghiên cứu trong khóa 1 và cho rằng, nếu Saigon AI Hub là những người làm vườn, thì thành phố xin nhận vai trò người làm đất, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để nhân tài AI phát huy năng lực, đưa những ý tưởng nghiên cứu vào thực tế và phát triển thành những doanh nghiệp công nghệ. Đối với đề bài thực hiện trong Khóa 2 thì đề bài cho AI không có địa giới hành chính nên phải đủ lớn, đủ thách thức để cả chuyên gia quốc tế cũng hào hứng cùng giải. TP.HCM đang xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung về đất đai, thuế, tài chính, và từ đó có thể đặt ra những đề bài cụ thể, như nhận diện nhu cầu đặc biệt của từng nhóm hành khách xe buýt để nâng chất lượng dịch vụ. Khi đã xác định đồng hành, thành phố phải hỗ trợ bằng nguồn lực thực tế và đề bài cụ thể. Sở Khoa học và Công nghệ cùng Ban quản lý Khu Công nghệ cao đã trình đề án phát triển các trung tâm dữ liệu AI để đồng hành cùng các nhóm nghiên cứu. Với đầu tư mạo hiểm, thành phố đang báo cáo Chính phủ cơ chế đối ứng 1:1, 1:2 hoặc 1:3 tùy vào mức độ ưu tiên của dự án. Cơ chế này chấp nhận tính chất rủi ro, mạo hiểm của đầu tư công nghệ nhưng thành phố sẵn sàng đồng hành để cùng tạo ra sản phẩm...

TS Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh thành phố sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để nhân tài AI phát huy năng lực ẢNH: VNG