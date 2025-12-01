Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Xu hướng - Chuyển đổi số

Saigon AI Hub - không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên tại TP.HCM

Mai Phương
Mai Phương
01/12/2025 14:45 GMT+7

Saigon AI Hub là không gian nghiên cứu AI (trí tuệ nhân tạo) mở đầu tiên tại TP.HCM, sẽ hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên, sinh viên...

Công ty CP Tập đoàn VNGĐại học Quốc gia TP.HCM vừa chính thức ra mắt Saigon AI Hub tại VNG Campus. Đây là không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên tại TP.HCM, tập trung giải quyết các bài toán của phát triển kinh tế - xã hội thông qua AI, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm như y tế, giáo dục và giao thông.

Saigon AI Hub sẽ hỗ trợ môi trường làm việc, hạ tầng, công nghệ và các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động R&D về AI của giảng viên, sinh viên, các chuyên gia, nhóm nghiên cứu trẻ và cộng đồng công nghệ. Dự án đi vào hoạt động chỉ sau 6 tháng kể từ khi VNG và Đại học Quốc gia TP.HCM ký kết hợp tác MOU (giai đoạn 2025 - 2030), với định hướng trở thành một cộng đồng R&D chiến lược của TP.HCM.

Saigon AI Hub - không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên tại TP.HCM - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đại học Quốc gia TP.HCM và VNG tại buổi khai trương Saigon AI Hub

ẢNH: CTV

Không gian nghiên cứu được trang bị hệ thống hạ tầng tính toán chuyên dụng cho AI, bao gồm GPU, dataset, dịch vụ cloud và thiết bị nghiên cứu tiêu chuẩn phòng lab. Tại đây, các nhóm nghiên cứu không chỉ có thể truy cập tài nguyên công nghệ mà còn được làm việc, tham vấn, trao đổi trực tiếp với đội ngũ chuyên gia AI của VNG và Đại học Quốc gia TP.HCM, rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu học thuật đến ứng dụng thực tế; hỗ trợ xây dựng thư viện mô hình mở (Open Model Hub) phục vụ cộng đồng, đồng thời tài trợ không gian cho các cuộc thi học thuật, workshop chuyên môn và sự kiện quan trọng trong lĩnh vực AI. Các thành viên ban cố vấn của trung tâm gồm có PGS-TS Vũ Hải Quân, Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM; Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT VNG; GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trong giai đoạn đầu, nơi đây dự kiến thu hút khoảng 30 nhà nghiên cứu đến từ Đại học Quốc gia TP.HCM và các nhóm nghiên cứu độc lập trên địa bàn thành phố, tập trung nghiên cứu các mô hình nền tảng như mô hình ngôn ngữ lớn, mô hình đa phương thức, AI Agent và AI ứng dụng theo ngành. Saigon AI Hub sẽ góp phần đào tạo AI thoát được “điểm nghẽn” kéo dài khi tạo ra môi trường triển khai và thực hành thực tế.

Ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập - Chủ tịch HĐQT VNG, chia sẻ: "Khi làm việc với Đại học Quốc gia TP.HCM, chúng tôi thấy rõ hai nút thắt lớn của nghiên cứu AI là mô hình và nguồn lực. Với nguồn lực, VNG cam kết đầu tư dài hạn cho năng lực nghiên cứu của các trường. Với mô hình, chúng tôi kỳ vọng tốc độ, sự linh hoạt của doanh nghiệp và các trường sẽ thay đổi và thúc đẩy quá trình nghiên cứu, thông qua những sáng kiến như Saigon AI Hub. Mục tiêu của dự án là trở thành một cộng đồng nghiên cứu mở, nơi VNG chỉ đóng vai trò hỗ trợ và đồng hành. Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền lợi hay quyền sở hữu trí tuệ nào từ các kết quả nghiên cứu. Thước đo thành công của Saigon AI Hub chính là sự lớn mạnh của cộng đồng R&D và khả năng giải quyết những bài toán thực tế của doanh nghiệp, Chính phủ và người dùng".

