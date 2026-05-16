Hành trình đặc biệt trên chuyến tàu di sản của 100 hành khách

Nhân dịp 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2026), Đoàn Thanh niên - Hội đồng Đội phường Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức chuyến tàu di sản đặc biệt với chủ đề "Hành trình 85 năm: Tre bền - Măng vươn".

Một hành trình đặc biệt

Chia sẻ về hành trình, chị Nguyễn Mai Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội đồng Đội phường Đống Đa, cho biết: "Tre bền" tượng trưng cho gốc rễ, bản lĩnh và sự kết nối của thế hệ những "búp tre", những "cây tre già"; trong khi đó, "Măng vươn" chính là sự vươn lên, khát vọng trưởng thành và niềm tin đặt vào thế hệ măng non tương lai.

Chị Nguyễn Mai Anh giao lưu cùng các em thiếu nhi trên chuyến tàu ẢNH: CTV

"Hành trình được kỳ vọng sẽ làm trọn vẹn nhiệm vụ kể lại những câu chuyện lịch sử của thế hệ đi trước, từ đó tiếp thêm nhiệt huyết, truyền thêm ngọn lửa tự hào để những búp măng tiếp tục vươn lên và phát triển toàn diện", chị Mai Anh nói.

Khác với những chuyến tàu thông thường, tàu Hà Nội 5 Cửa Ô mang đến một hành trình đặc biệt. Chuyến tàu được thiết kế riêng với những chặng, những câu chuyện về lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Nhà giáo nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn kể chuyện cho thiếu nhi trên chuyến tàu ẢNH: CTV

Điểm nhấn đặc biệt của hành trình là sự đồng hành của Nhà giáo nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn "cha đẻ" của phong trào "Nghìn việc tốt". Trên chuyến tàu đưa các em về với miền di sản Bắc Ninh, quê hương của những thiếu niên du kích Đình Bảng kiên cường, ông đã có những phút giây giao lưu, kể chuyện đầy xúc động.

Năm nay đã 86 tuổi và Đội Thiếu niên du kích Đình Bảng năm xưa chỉ còn lại 15 người, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn chia sẻ ông và các đồng đội vẫn luôn mang trong mình nhiệt huyết.

Đoàn thiếu nhi và các anh chị phụ trách Đội hào hứng tham gia hành trình ẢNH: CTV

"Chúng tôi còn sống, cũng còn ước mơ, còn khát vọng, còn làm việc. Vì vậy, tôi cũng như các anh chị đội viên cũ, những ai đang còn sống bây giờ đều làm phụ trách Đội. Tức là các anh ấy vẫn mang chiếc khăn quàng đỏ, màu cờ cách mạng thấm vào trong tim để đến sinh hoạt với thiếu nhi", Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn nói.

Truyền tình yêu lịch sử cho thiếu nhi

Trên đường đi, những đôi mắt lấp lánh của thiếu nhi phường Đống Đa chăm chú theo dõi, lắng nghe những mẩu chuyện về Đội Thiếu niên du kích Đình Bảng năm xưa, về sự ra đời của phong trào "Nghìn việc tốt", cùng những mảng ký ức tự hào về truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh… Các em háo hức tranh phần trả lời câu hỏi hóc búa đến từ ban tổ chức.

Đoàn đại biểu tham quan và dâng hương tại các di tích lịch sử ở Bắc Ninh ẢNH: CTV

Cũng trong hành trình này, đoàn đại biểu đã tham gia lễ dâng hương, báo công tại Đền Đô (tỉnh Bắc Ninh), lắng nghe tích Chiếu dời đô và tự tay trải nghiệm các di sản văn hóa như làm bánh xu xuê, xem vẽ tranh Đông Hồ, viết thư pháp… Từ đó đã truyền vào các em thiếu nhi tình yêu lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Trên đường về, một không gian văn hóa "có 1 không 2" được tổ chức với một sân khấu ngay trên tàu - nơi các nhạc sĩ và các anh chị phụ trách Đội say sưa bắt nhịp và thiếu nhi say sưa hát - những bài hát mà ai đã từng đeo khăn quàng đỏ chắc hẳn đều nằm lòng.

Đoàn đại biểu có trải nghiệm ý nghĩa với một sân khấu ngay trên tàu ẢNH: CTV

Bạn Bùi Thị Ngọc Ánh, học sinh Trường THCS Quang Trung, bày tỏ mong muốn được học hỏi thêm nhiều giá trị từ cha ông truyền lại, đồng thời vô cùng tự hào khi được ngồi trên chuyến tàu mang đậm bản sắc Việt Nam cùng những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc.