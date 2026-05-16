Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Hành trình đặc biệt trên chuyến tàu di sản của 100 hành khách

Bùi Minh Đức
Bùi Minh Đức
16/05/2026 17:51 GMT+7

Chuyến tàu Hà Nội 5 Cửa Ô phiên bản đặc biệt đã đón 100 hành khách là các thế hệ cán bộ phụ trách Đội, thầy cô giáo và các em thiếu nhi, đội viên tiêu biểu trên địa bàn phường Đống Đa (Hà Nội), đến tỉnh Bắc Ninh.

Nhân dịp 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2026), Đoàn Thanh niên - Hội đồng Đội phường Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức chuyến tàu di sản đặc biệt với chủ đề "Hành trình 85 năm: Tre bền - Măng vươn".

Một hành trình đặc biệt

Chia sẻ về hành trình, chị Nguyễn Mai Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội đồng Đội phường Đống Đa, cho biết: "Tre bền" tượng trưng cho gốc rễ, bản lĩnh và sự kết nối của thế hệ những "búp tre", những "cây tre già"; trong khi đó, "Măng vươn" chính là sự vươn lên, khát vọng trưởng thành và niềm tin đặt vào thế hệ măng non tương lai.

Hành trình đặc biệt trên chuyến tàu di sản của 100 hành khách - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Mai Anh giao lưu cùng các em thiếu nhi trên chuyến tàu

ẢNH: CTV

"Hành trình được kỳ vọng sẽ làm trọn vẹn nhiệm vụ kể lại những câu chuyện lịch sử của thế hệ đi trước, từ đó tiếp thêm nhiệt huyết, truyền thêm ngọn lửa tự hào để những búp măng tiếp tục vươn lên và phát triển toàn diện", chị Mai Anh nói.

Khác với những chuyến tàu thông thường, tàu Hà Nội 5 Cửa Ô mang đến một hành trình đặc biệt. Chuyến tàu được thiết kế riêng với những chặng, những câu chuyện về lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Hành trình đặc biệt trên chuyến tàu di sản của 100 hành khách - Ảnh 2.

Nhà giáo nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn kể chuyện cho thiếu nhi trên chuyến tàu

ẢNH: CTV

Điểm nhấn đặc biệt của hành trình là sự đồng hành của Nhà giáo nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn "cha đẻ" của phong trào "Nghìn việc tốt". Trên chuyến tàu đưa các em về với miền di sản Bắc Ninh, quê hương của những thiếu niên du kích Đình Bảng kiên cường, ông đã có những phút giây giao lưu, kể chuyện đầy xúc động.

Năm nay đã 86 tuổi và Đội Thiếu niên du kích Đình Bảng năm xưa chỉ còn lại 15 người, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn chia sẻ ông và các đồng đội vẫn luôn mang trong mình nhiệt huyết.

Hành trình đặc biệt trên chuyến tàu di sản của 100 hành khách - Ảnh 3.

Đoàn thiếu nhi và các anh chị phụ trách Đội hào hứng tham gia hành trình

ẢNH: CTV

"Chúng tôi còn sống, cũng còn ước mơ, còn khát vọng, còn làm việc. Vì vậy, tôi cũng như các anh chị đội viên cũ, những ai đang còn sống bây giờ đều làm phụ trách Đội. Tức là các anh ấy vẫn mang chiếc khăn quàng đỏ, màu cờ cách mạng thấm vào trong tim để đến sinh hoạt với thiếu nhi", Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn nói.

Truyền tình yêu lịch sử cho thiếu nhi

Trên đường đi, những đôi mắt lấp lánh của thiếu nhi phường Đống Đa chăm chú theo dõi, lắng nghe những mẩu chuyện về Đội Thiếu niên du kích Đình Bảng năm xưa, về sự ra đời của phong trào "Nghìn việc tốt", cùng những mảng ký ức tự hào về truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh… Các em háo hức tranh phần trả lời câu hỏi hóc búa đến từ ban tổ chức.

Hành trình đặc biệt trên chuyến tàu di sản của 100 hành khách - Ảnh 4.

Đoàn đại biểu tham quan và dâng hương tại các di tích lịch sử ở Bắc Ninh

ẢNH: CTV

Cũng trong hành trình này, đoàn đại biểu đã tham gia lễ dâng hương, báo công tại Đền Đô (tỉnh Bắc Ninh), lắng nghe tích Chiếu dời đô và tự tay trải nghiệm các di sản văn hóa như làm bánh xu xuê, xem vẽ tranh Đông Hồ, viết thư pháp… Từ đó đã truyền vào các em thiếu nhi tình yêu lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Trên đường về, một không gian văn hóa "có 1 không 2" được tổ chức với một sân khấu ngay trên tàu - nơi các nhạc sĩ và các anh chị phụ trách Đội say sưa bắt nhịp và thiếu nhi say sưa hát - những bài hát mà ai đã từng đeo khăn quàng đỏ chắc hẳn đều nằm lòng.

Hành trình đặc biệt trên chuyến tàu di sản của 100 hành khách - Ảnh 5.

Đoàn đại biểu có trải nghiệm ý nghĩa với một sân khấu ngay trên tàu

ẢNH: CTV

Bạn Bùi Thị Ngọc Ánh, học sinh Trường THCS Quang Trung, bày tỏ mong muốn được học hỏi thêm nhiều giá trị từ cha ông truyền lại, đồng thời vô cùng tự hào khi được ngồi trên chuyến tàu mang đậm bản sắc Việt Nam cùng những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc.

Tin liên quan

Đội TNTP Hồ Chí Minh được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất

Đội TNTP Hồ Chí Minh được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất

Tại lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập (15.5.1941 - 15.5.2026), Đội TNTP Hồ Chí Minh đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất

Khơi dậy khát vọng cho thế hệ măng non Đà Nẵng trong giai đoạn mới

Chia sẻ xúc động của thiếu nhi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Khám phá thêm chủ đề

Đội TNTP Hồ Chí Minh Đống Đa Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn Nghìn việc tốt Thiếu nhi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận