Khơi dậy khát vọng cho thế hệ măng non Đà Nẵng trong giai đoạn mới

Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15.5.1941 – 15.5.2026) và tuyên dương các giải thưởng của Đội cấp thành phố năm học 2025 – 2026.

Chương trình diễn ra vào tối 15.5 nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội qua 85 năm lớn lên cùng đất nước; đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và phát huy quyền tham gia của trẻ em trong giai đoạn hiện nay.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Trong đó, có 2 giáo viên Tổng phụ trách Đội đạt giải thưởng "Cánh én hồng" năm 2026 và 3 đội viên đạt giải thưởng Kim Đồng năm học 2025 – 2026 do Hội đồng Đội T.Ư trao tặng.

3 đội viên đạt giải thưởng Kim Đồng năm học 2025 – 2026 ẢNH: VIẾT NHUNG

Ngoài ra, các giải thưởng cấp thành phố năm học 2025 – 2026 cũng được trao cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, gồm: 36 liên đội đạt giải thưởng "Liên đội xuất sắc – Nghìn việc tốt"; 10 mô hình hoạt động Đội tiêu biểu và 20 cá nhân đạt Giải thưởng 15.5 cấp thành phố; 20 đội viên xuất sắc được tuyên dương danh hiệu "Đội viên 5 tốt" cấp thành phố cùng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong đợt thi đua cao điểm chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Trong không gian trang trọng của chương trình, Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố cũng trao bảng tượng trưng công trình măng non cấp thành phố "Không gian đọc sách và sinh hoạt Đội" với tổng trị giá 100 triệu đồng cho 2 liên đội tại xã Trà My và xã Bà Nà. Công trình nhằm góp phần nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt và phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi ở địa bàn còn nhiều khó khăn.

20 cá nhân đạt Giải thưởng 15.5"cấp thành phố; 20 đội viên xuất sắc được tuyên dương danh hiệu "Đội viên 5 tốt" ẢNH: VIẾT NHUNG

Phát biểu tại buổi lễ, anh Lê Kim Thường, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều khát vọng mới sau quá trình hợp nhất, sáp nhập.

Theo anh, một Đà Nẵng mới không chỉ rộng hơn về không gian mà còn phải lớn hơn trong khát vọng phát triển, và khát vọng ấy cần được bắt đầu từ chính thế hệ thiếu nhi hôm nay.

Trong thời gian qua, các cấp bộ Đội trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa chào mừng 85 mùa hoa Đội lớn lên cùng đất nước. Nổi bật là việc thành lập và duy trì hiệu quả Hội đồng trẻ em hai cấp; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống như mô hình "Chúng con luôn bên Mẹ", cuộc thi "Gìn giữ ký ức lịch sử"; đồng thời phát triển nhiều sân chơi trí tuệ như đấu trường Robotics, Tin học trẻ, các cuộc thi tiếng Anh và kỹ năng theo tiêu chuẩn quốc tế...

Cùng với đó, công tác chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi vùng sâu, vùng xa tiếp tục được chú trọng thông qua các hoạt động hỗ trợ học tập, giáo dục kỹ năng, trao học bổng, xây dựng sân chơi và tiếp sức đến trường với tinh thần không để em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau.

Anh Thường cho hay, các phong trào và hoạt động của Đội thời gian qua đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng lớp măng non Đà Nẵng giàu lý tưởng cách mạng, tự tin, năng động, sáng tạo và hội nhập...