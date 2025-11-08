Hành trình để lại nhiều dấu ấn

Vun đắp tình hữu nghị của thanh niên hai nước

Trong 8 ngày ý nghĩa, hành trình đã mang lại cho đoàn đại biểu thanh niên những kỷ niệm sâu sắc, bài học quý báu và cảm xúc khó quên. Đoàn đã được đến thăm các địa danh mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa đặc biệt. Đặc biệt được đi theo dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến thăm những nơi Người từng đặt chân đến tại Trung Quốc. Mỗi vùng đất đều chứa đựng một câu chuyện, dấu ấn lịch sử thiêng liêng, khơi dậy trong mỗi đại biểu thanh niên sự trân trọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Phát biểu tại buổi tổng kết, Trần Hà My, đại diện đại biểu cán bộ trẻ, chia sẻ: "Chúng tôi được tiếp cận nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác tập hợp, giáo dục và phát huy vai trò thanh niên trong giai đoạn mới; đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa hình thức sinh hoạt và tổ chức phong trào gắn với nhu cầu thực tiễn của giới trẻ. Đây là những kinh nghiệm quý để chúng tôi nghiên cứu, chọn lọc và mạnh dạn lan tỏa vào công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại VN".

Hà My nhấn mạnh: "Hành trình đã giúp thanh niên hai nước thêm thấu hiểu, gắn kết và cùng nhau nuôi dưỡng lý tưởng, hoài bão cống hiến. Chúng tôi tin tưởng rằng những chương trình giao lưu ý nghĩa như thế này sẽ tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên VN - Trung Quốc ngày càng bền chặt, góp phần củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước".

Đoàn đại biểu thanh niên VN tại lễ tổng kết chương trình ẢNH: CTV

Còn Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ninh, cho rằng trong hành trình 8 ngày học tập, nghiên cứu tại Trung Quốc, đã xúc động đối với tình cảm, sự chu đáo của các bạn dành cho đoàn đại biểu. Thời gian 1 tuần tuy ngắn ngủi, nhưng đã trở thành một phần ký ức đặc biệt trong trái tim mỗi người, là dấu ấn không thể phai mờ về "Hành trình đỏ" của 2 đất nước VN - Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi tổng kết hành trình, anh Từ Vĩnh Thắng, Bí thư Tỉnh đoàn Thiểm Tây (Trung Quốc), nói: "Trung Quốc và VN núi sông liền một dải, là láng giềng tốt, bạn bè tốt. Mong muốn lấy hành trình lần này làm điểm khởi đầu, dùng "cây cầu thanh niên" kết nối tấm lòng hai nơi, dùng "con thuyền giao lưu" chở đầy sự đồng thuận tiến về phía trước, dùng "mái chèo hợp tác" chèo lái hướng tới một tương lai rộng mở hơn".

Cơ hội vàng cho doanh nghiệp trẻ hai nước

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra các buổi đối thoại thanh niên Trung - Việt với chủ đề về công tác thanh niên, hợp tác kinh tế thương mại và giao lưu văn hóa.

Trong phần tham luận của mình, anh Trịnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Tây Nguyên Xanh, cho biết VN và Trung Quốc - hai nước láng giềng có truyền thống hợp tác lâu đời - đều đã cam kết mạnh mẽ trong chuyển đổi xanh, phát thải ròng bằng "0" vào giữa thế kỷ 21. Điều đó mở ra một không gian hợp tác vô cùng rộng lớn, đặc biệt cho thế hệ doanh nhân trẻ trong các lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn.

Các đại biểu thanh niên tham dự buổi đối thoại thanh niên Trung - Việt với chủ đề về công tác thanh niên, hợp tác kinh tế thương mại và giao lưu văn hóa ẢNH: NỮ VƯƠNG

Theo anh Kiệt, doanh nhân trẻ chính là người tiên phong trong đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám thử nghiệm các mô hình kinh tế mới. "Chúng tôi mang trong mình tinh thần khởi nghiệp số, hiểu biết công nghệ và ý thức sâu sắc về phát triển bền vững. Trong lĩnh vực kinh tế xanh, doanh nhân trẻ có thể đóng góp ở nhiều khía cạnh", anh khẳng định, đồng thời chỉ ra: "Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của VN, đồng thời cũng là quốc gia có nhiều thành tựu trong năng lượng mặt trời, xe điện, pin lưu trữ, và công nghệ xanh. VN có nguồn nhân lực trẻ, năng động, sáng tạo, cùng vị trí chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự kết hợp giữa hai yếu tố này tạo ra cơ hội vàng để doanh nghiệp trẻ hai nước cùng hợp tác chuyển giao công nghệ xanh và mô hình sản xuất sạch".

Là doanh nhân trẻ, tiếp cận ở góc độ phát triển kinh tế nông nghiệp thông qua tăng cường hợp tác Việt - Trung, chị Ngô Tường Vy, Chủ tịch Tập đoàn Chánh Thu, cho rằng VN và Trung Quốc đều là những quốc gia có truyền thống lâu đời về nông nghiệp, nơi mỗi hạt gạo, mỗi bông lúa đều thấm đượm giá trị văn hóa và lao động của người nông dân. "Chúng tôi luôn nhìn nhận nông nghiệp không chỉ là lĩnh vực truyền thống, mà là thị trường của tương lai, nơi kết nối công nghệ, tài chính xanh, và trách nhiệm cộng đồng", chị nhìn nhận.

Cầu nối của tương lai

Thạc sĩ Trần Minh Quang, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ VN, đã mang đến đối thoại với tham luận về "Rèn luyện lý tưởng chính trị và lộ trình phát triển cho thanh niên".

Theo thạc sĩ Quang, lý tưởng dù đẹp đến đâu, nếu không có năng lực thực hiện thì cũng sẽ chỉ là hoài bão dang dở. Bởi vậy, thanh niên muốn thực hiện lý tưởng thì phải chủ động xây dựng cho mình một lộ trình phát triển rõ ràng. Và tinh thần tự học, tự rèn, tự hoàn thiện chính là chìa khóa để thanh niên không chỉ theo kịp thời đại mà còn trở thành người thúc đẩy thời đại.

Chúng ta có thể cùng nghiên cứu, cùng sáng tạo, cùng làm việc, cùng đóng góp vào sự tiến bộ khoa học, sự phát triển kinh tế, sự gìn giữ hòa bình khu vực và thế giới. Và tôi tin rằng với trái tim nhiệt thành và với khát vọng cống hiến, chúng ta đủ khả năng làm được điều đó. Thạc sĩ TRẦN MINH QUANG, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ VN

Anh Quang khẳng định: "Tình hữu nghị VN - Trung Quốc không chỉ được xây dựng bởi các nhà lãnh đạo hay những văn kiện hợp tác, mà được nuôi dưỡng bởi sự hiểu biết, tôn trọng và đồng hành giữa thế hệ trẻ hai nước. Chúng ta - những người trẻ hôm nay - chính là cầu nối của tương lai. Chúng ta có thể cùng nghiên cứu, cùng sáng tạo, cùng làm việc, cùng đóng góp vào sự tiến bộ khoa học, sự phát triển kinh tế, sự gìn giữ hòa bình khu vực và thế giới. Và tôi tin rằng với trái tim nhiệt thành và với khát vọng cống hiến, chúng ta đủ khả năng làm được điều đó".

Tiến sĩ Nguyễn Đức Tôn, Bí thư Đoàn Trường ĐH Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), cho rằng trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cán bộ trẻ không chỉ phải nắm vững các vấn đề trong nước mà còn cần mở rộng tầm nhìn ra thế giới. Việc tham gia các mạng lưới quốc tế, hợp tác với các tổ chức quốc tế, hay học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia khác sẽ giúp cán bộ trẻ hiểu rõ hơn về các xu thế, mô hình và công cụ quản lý tiên tiến, từ đó áp dụng vào thực tiễn công tác quản trị ở cơ sở.

"Trong tinh thần hữu nghị, hợp tác và phát triển, cán bộ trẻ hai nước cùng tăng cường giao lưu, vun đắp tình đoàn kết truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Đó không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị Việt - Trung "vừa là đồng chí, vừa là anh em", góp phần xây dựng thế hệ trẻ hai nước ngày càng trưởng thành, sáng tạo và cùng nhau kiến tạo tương lai hòa bình, phát triển, thịnh vượng cho khu vực và thế giới", tiến sĩ Tôn nói.