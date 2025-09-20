Hành trình gieo mầm yêu thương

Nhiều năm qua, Nguyễn Anh Dũng làm "cha" của những đứa trẻ chưa kịp chào đời. Giữa cuộc sống bộn bề, anh lặng lẽ cúi xuống, bế ẵm từng hình hài bé bỏng về với lòng đất mẹ, để những nấm mộ thôi lạnh lẽo và những linh hồn được an yên.

Lặng lẽ canh giấc ngủ cho những sinh linh chưa kịp chào đời

Ở phố núi, cái tên "Ba Dũng" từ lâu đã trở nên thân thuộc. Đó là cách mọi người trìu mến gọi Nguyễn Anh Dũng (38 tuổi), trú P.Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi (trước là P.Nguyễn Trãi, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Gần một thập niên qua, anh lặng lẽ đưa những thai nhi xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chỉ cần nhận được một cuộc gọi, dù từ người lạ, anh lập tức khoác áo, đội mũ bảo hiểm và lên đường. Điểm đến có thể là một bệnh viện, một góc nghĩa trang hay một nơi hẻo lánh nào đó, nơi một sinh linh bé nhỏ vừa bị bỏ rơi. "Bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, chỉ cần nghe tin, tôi đều tranh thủ đến đưa các con về, lo hậu sự chu toàn", anh chia sẻ.

Anh Dũng khâm liệm và an táng các thai nhi xấu số Ảnh: NVCC

Năm 2018, trong một lần ghé thăm nghĩa trang nhân dân TP.Kon Tum (cũ), anh Dũng lặng người trước những nấm mồ nhỏ bé lạnh lẽo. Câu hỏi cứ ám ảnh trong đầu: "Ngoài những bé nằm đây, còn bao nhiêu sinh linh chưa được chôn cất? Nếu không ai cưu mang, các con sẽ ra sao?". Chính khoảnh khắc ấy, anh quyết tâm bắt đầu hành trình nhặt và chôn cất thai nhi. Chuyến đi đầu tiên của anh là về H.Sa Thầy (cũ) nhận một bào thai 5 tháng tuổi. Khi mở túi, tay anh run lên, hình hài bé đã đầy đủ nhưng chưa một lần cất tiếng khóc. Tim anh như bị bóp nghẹt. "Lúc ấy, tôi hiểu rằng đây không chỉ là thiện nguyện, mà là sứ mệnh của mình", anh bồi hồi nhớ lại.

Những ngày đầu, một mình anh Dũng làm tất cả, từ tìm kiếm, tiếp nhận, đào huyệt, chôn cất… Mọi chi phí anh tự lo, thậm chí phải vay mượn. Không phải ai cũng hiểu, có người ái ngại, có người khuyên anh từ bỏ nhưng mỗi khi thấy một thai nhi bị bỏ rơi, anh lại không đành lòng. Dần dần, việc anh làm đã chạm đến trái tim cộng đồng.

Năm 2018, Quỹ thai nhi Hòa Tâm ra đời với 26 thành viên, do anh làm trưởng nhóm. Mỗi tháng, vào ngày 16 âm lịch, họ cùng nhau lên nghĩa trang thắp hương, cắm hoa cho hơn 3.000 ngôi mộ thai nhi ở 7 khu mộ riêng biệt. Mỗi ngôi mộ đều được đánh số, ghi chép cẩn thận để cha mẹ nếu muốn có thể tìm về thăm. Với anh, hàng nghìn ngôi mộ ấy là hàng nghìn đứa con, và nỗi mong mỏi lớn nhất là không một thai nhi nào bị bỏ rơi giữa đời.

Anh Dũng trao quà cho người già neo đơn Ảnh: NVCC

Hơn một thập niên gieo mầm thiện nguyện

Sinh ra và lớn lên ở Kon Tum (cũ), nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tuổi thơ của anh Dũng gắn liền với những mái nhà sàn lợp tranh, những con đường đất đỏ trơn trượt mùa mưa và những gương mặt trẻ thơ lấm lem nhưng ánh mắt trong veo. Anh thấu hiểu cái nghèo không chỉ là thiếu gạo, thiếu áo, mà còn là những khoảng trống trong tri thức, là sự chênh vênh của những phận người không biết bấu víu vào đâu.

Năm 2012, anh bắt đầu hành trình thiện nguyện bằng những chuyến xe chất đầy mì tôm, gạo trắng, chở đến làng Plei Ngol Yố, xã Ia Chim. Đó là những chuyến đi không quản nắng mưa, qua những cung đường gập ghềnh mà nhiều khi phải dừng xe lại để mọi người cùng nhau đẩy qua đoạn bùn lầy. Nhưng mỗi lần đến nơi, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của bà con khi nhận túi gạo, thùng mì, anh lại thấy lòng nhẹ tênh, mọi mệt mỏi tan biến. Từ những chuyến đi đầu tiên ấy, dấu chân của anh dần in khắp các buôn làng xa xôi.

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn Ảnh: NVCC

Năm 2016, với mong muốn làm nhiều hơn cho cộng đồng, anh thành lập chương trình "Hạt gạo yêu thương", nuôi dưỡng thường xuyên 20 cụ già neo đơn ở P.Đăk Bla và xã Đăk Rơ Wa. Không chỉ gửi gạo, mì hay nhu yếu phẩm, anh còn thường xuyên ghé thăm, trò chuyện để các cụ bớt cô đơn. Cũng trong năm đó, anh khởi xướng Quỹ "Mầm Xanh", bảo trợ 5 học sinh nghèo hiếu học, giúp các em có tiền mua sách vở, đồng phục và duy trì việc học. Đến năm 2018, chứng kiến cảnh nhiều người bệnh ở vùng xa không có phương tiện đi cấp cứu kịp thời, anh thành lập đội "Xe cứu thương 0 đồng". Ban đầu chỉ có một chiếc xe, hoạt động nhờ sự đóng góp của bạn bè, đến nay, đội đã phát triển lên 5 xe, thường xuyên đưa bệnh nhân đến các bệnh viện lớn ở Gia Lai, Đà Nẵng. Đội xe của anh còn kết nối với nhiều nhóm thiện nguyện khắp cả nước, tạo thành mạng lưới hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp cho bà con.

Không dừng lại ở đó, năm 2022, anh triển khai dự án "Nhà nhân ái" cho đồng bào vùng sâu, vùng xa ở xã Đăk La, xã Măng Đen, xã Dục Nông với những ngôi nhà mới khang trang thay thế cho mái nhà tạm bợ, dột nát, giúp bà con yên tâm sinh sống. Cùng năm, anh góp sức xây dựng trường học ở các vùng giáp biên như xã Mô Rai và một số xã của H.Kon Plông (cũ) để trẻ em nơi đây có mái trường kiên cố, vững vàng trước nắng mưa.

Anh Dũng (thứ 4 từ phải sang) cùng đoàn thiện nguyện bàn giao nhà nhân ái cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn Ảnh: NVCC

Dù hành trình còn nhiều khó khăn, Nguyễn Anh Dũng vẫn bền bỉ gieo những hạt mầm thiện nguyện trên từng chặng đường đi qua. Những việc làm thầm lặng ấy không chỉ lan tỏa yêu thương mà còn góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, tử tế.

Sống là để cho đi

Tất cả những việc kể trên, anh Dũng đều làm trong lặng lẽ. Không băng rôn, không rầm rộ trên mạng xã hội, chỉ có những chuyến xe nối tiếp nhau và nụ cười của những người được giúp đỡ. Với anh, phần thưởng lớn nhất chính là khoảnh khắc nhìn thấy một cụ già được an tâm tuổi xế chiều, một đứa trẻ được tiếp tục đến trường, hay một bệnh nhân được kịp thời cứu chữa. Anh tin rằng chỉ cần mỗi người chung tay một chút, những mảnh đời bất hạnh sẽ có thêm cơ hội đổi thay.

Anh Nguyễn Anh Dũng nhận danh hiệu “Thanh niên Sống đẹp năm 2022” Ảnh: NVCC

Anh Nguyễn Anh Dũng luôn giữ cho mình một lời nhắc giản dị nhưng đầy sức nặng: "Tuổi trẻ còn sức, hãy cống hiến hết mình, đừng ngần ngại hay tính toán". Với anh, phần thưởng quý giá nhất không đo bằng tiền bạc hay danh vọng mà là khoảnh khắc cụ già khẽ mỉm cười khi nhận túi gạo, là ánh mắt trong veo của đứa trẻ khi được khoác tấm áo mới và là sự bình yên khi một sinh linh bé bỏng được ủ ấm, thoát khỏi cảnh cô quạnh. Với những đóng góp bền bỉ cho xã hội, anh Nguyễn Anh Dũng được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kon Tum (cũ) trao tặng danh hiệu "Thanh niên sống đẹp năm 2022".

Trên hành trình gieo mầm thiện nguyện, anh Nguyễn Anh Dũng chưa bao giờ đếm xem mình đã đi qua bao nhiêu bản làng, đã ôm về bao nhiêu thai nhi, hay đã dựng lên bao nhiêu mái nhà nhân ái. Với anh, mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt cảm ơn, mỗi sinh linh được an nghỉ đều là một phần ký ức để mang theo suốt đời. Với anh, mỗi chuyến xe chở "con" về nghĩa trang không chỉ là hành trình khép lại một kiếp người ngắn ngủi, mà còn mở ra một vòng tay yêu thương ôm trọn nỗi đau và niềm xót xa. Từ vùng cao nguyên phố núi, câu chuyện về "Ba Dũng" lan đi như một ngọn lửa sưởi ấm niềm tin vào lòng nhân ái. Giữa những hàng mộ nhỏ xếp ngay ngắn, người cha lặng lẽ ấy vẫn sẽ tiếp tục canh giấc ngủ cho những thiên thần chưa kịp cất tiếng khóc chào đời.

Anh Nguyễn Anh Dũng trong đời thường Ảnh: NVCC