Hành trình leo núi 15 ngày liên tục của 2 chàng kỹ sư

Bài đăng trên mạng xã hội của anh Phi mới đây kể về 15 ngày leo núi liên tục với bộ sưu tập ảnh check-in các đỉnh núi VN khiến dân mạng trầm trồ. Anh Phi là kỹ sư phần mềm ô tô còn bạn đồng hành của anh là kỹ sư dầu khí.

Hành trình đáng kinh ngạc

Bắt đầu từ ngày 20.3, anh Phi và anh Sang chinh phục đỉnh Pu Si Lung - Cột mốc số 42 ở tỉnh Lai Châu với độ cao hơn 3.000 m. Đến ngày 3.4, hành trình kết thúc ở đỉnh Phu Sa Phìn, tỉnh Lào Cai (Yên Bái cũ).

Anh Phi (trái) và anh Sang đồng hành cùng nhau trong suốt 15 ngày leo núi ẢNH: NVCC

Trong thử thách chinh phục núi cao, khó khăn của 2 chàng kỹ sư không phải là thể lực mà đến từ việc làm sao để đảm bảo ngày ăn đủ 3 bữa. Ở vùng núi thưa thớt dân cư, việc mua đồ ăn sáng và chuẩn bị thêm thực phẩm mang theo ăn trưa trên núi rất khó khăn. Để giải quyết, anh Phi mua sẵn thức ăn từ buổi tối cho cả hôm sau.

Cả hai cũng nhờ đến sự hỗ trợ từ chủ homestay và porter - những người bản địa quen thuộc với đường rừng núi, có kinh nghiệm, kỹ năng và sức khỏe tốt để khuân vác đồ, hỗ trợ người leo núi.

"Tụi mình nhắc nhở nhau giữ tốc độ hợp lý khi xuống dốc, né chướng ngại vật, thông báo cho nhau biết mối nguy từ côn trùng, rắn rết... Hành trình này có bạn đồng hành, hỗ trợ nhau nên tinh thần khá thoải mái và an tâm", anh Sang chia sẻ.

Dấu ấn tuổi trẻ

Anh Phi bắt đầu leo núi từ 2 năm trước, "khởi động" với những điểm ở khu vực miền Nam và Tây nguyên. Khi biết thêm về những ngọn núi phía bắc nói chung và Tây Bắc nói riêng, vốn cao hơn và khó chinh phục hơn, anh bắt đầu hun đúc đam mê chinh phục.

Cuối tháng 2 năm ngoái, anh Phi ra miền Bắc, leo thử 5 ngọn núi trong top 15 đỉnh cao nhất VN ở Lào Cai (Nhìu Cồ San, Ky Quan San, Lảo Thẩn, Ngũ Chỉ Sơn, Fansipan) trong 5 ngày liên tiếp. Sau khi leo xong, anh vẫn còn khỏe để tham gia ngay giải chạy địa hình Hà Giang Ultra Trail 70 km và hoàn thành với thành tích tốt.

Đó là nền tảng để đến tháng 9.2025 sau khi tham gia giải chạy địa hình Vietnam Mountain Marathon 100 km, anh Phi nghỉ ngơi 1 ngày rồi tiếp tục chinh phục thêm 7 đỉnh núi nữa. Kinh nghiệm đó giúp anh Phi tự tin hơn để thực hiện thử thách đặc biệt lần này.

Trên hành trình này, họ ấn tượng nhất với ngày thứ 6, khi leo 3 đỉnh Miêu Thạch Sơn, Chu Va 12 và Can Chua Thìa Sảng (tỉnh Lai Châu), nơi có cảnh quan vô cùng hùng vĩ. Đi trên các "sống lưng khủng long" (những đường sống lưng kết nối các đỉnh núi), cả hai thấy bản thân thật nhỏ bé trước thiên nhiên. Nơi này được mệnh danh là cung leo núi "khó nhất VN" nhưng 2 chàng trai chỉ mất khoảng gần 10 tiếng để hoàn thành.

Anh Phi check-in đỉnh Can Chua Thìa Sảng ẢNH: NVCC

Ngoài ra, vẻ đẹp của rừng rêu Nậm Nghiệp (Sơn La) với lớp rêu phủ rất dày, đường đi hẹp lộ rõ vẻ hoang sơ ít người đặt chân đến cũng khiến cả hai… ngẩn ngơ. Những cây cổ thụ uốn lượn, vặn xoắn mang lại cảm giác như đang được "sống" trong truyện cổ tích.

Trong suốt hành trình, cả hai chưa từng có ý nghĩ bỏ cuộc giữa chừng. Anh Phi cho biết thử thách lần này kết thúc tốt đẹp một phần là nhờ họ đặt mục tiêu hợp lý, vừa sức. Bên cạnh đó, anh Phi và người bạn của mình cũng đã rèn luyện bằng cách tham gia nhiều giải chạy địa hình cự ly siêu dài như 100 km, 187 km…

"Đây không chỉ là thử thách cá nhân mà còn là hành trình giúp tụi mình cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp hoang sơ của VN. Những cung đường, cánh rừng, biển mây… đều mang lại cảm giác rất đặc biệt mà khó nơi nào có được. Mình xem đây là một dấu ấn tuổi trẻ, một kỷ niệm lớn và khó có thể lặp lại. Nếu có thể, mọi người cũng nên một lần lên đường trải nghiệm khi còn đủ sức khỏe và đam mê", anh Phi chia sẻ.