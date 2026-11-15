Hành trình từ 'tay ngang' đến nhà thiết kế thời trang

Nhìn lại hành trình 10 năm làm nghề với show diễn đầu tay The color of time - Sự tĩnh lặng vừa tổ chức vào đầu tháng 11.2026, nhà thiết kế (NTK) Hà Thanh Huy cho biết anh đến với thời trang chỉ bằng tình yêu dành cho cái đẹp. Tốt nghiệp ngành kinh tế năm 2010, anh bắt đầu với hai bàn tay trắng. Anh tâm sự: "Khó khăn lớn nhất của tôi là học cách tồn tại trong một ngành công nghiệp có tính cạnh tranh cao, nơi tài năng thôi là chưa đủ".

NTK Hà Thanh Huy và siêu mẫu Lan Khuê trong show diễn The color of time - Sự tĩnh lặng, tổ chức ngày 7.11 vừa qua ẢNH: NTKCC

Theo Hà Thanh Huy, làm thời trang không chỉ là tạo nên những thiết kế đẹp. Khi gây dựng thương hiệu riêng, anh phải học cách đảm nhận nhiều vai trò, từ sáng tạo, chọn chất liệu đến làm việc với xưởng sản xuất, quản trị thương hiệu, chăm sóc khách hàng...

Trải qua những giai đoạn đối diện với khó khăn tài chính, nhân sự hay sản phẩm chưa đạt, Huy nhận ra nghề này đòi hỏi sức bền rất lớn. Anh kiên nhẫn chấp nhận những thất bại và coi đó là bài học để tự điều chỉnh, hoàn thiện bản thân và tiếp tục thử nghiệm những giới hạn mới.

Á hậu Cẩm Ly ẢNH: NTKCC

Ca sĩ Bùi Lan Hương ẢNH: NTKCC

Người mẫu Tú Anh ẢNH: NTKCC

Diễn viên Thúy Ngân ẢNH: NTKCC

Lý Giám Tiền, quán quân Project Runway Vietnam 2014, lớn lên trong gia đình có nghề kinh doanh vải sợi, anh đã phụ việc tại xưởng may của người thân từ thời thiếu niên và làm nhiều công việc tự do. Trước khi chạm tay vào ngôi vị quán quân năm 18 tuổi, hành trang của anh chỉ là kiến thức từ một lớp học kỹ thuật may.

Chia sẻ với Thanh Niên, Lý Giám Tiền bộc bạch rằng dù sớm có danh hiệu nhưng anh từng mang mặc cảm tự ti vì không học thời trang bài bản. Thiếu đâu học đó, anh dành thời gian tự quan sát bản thân và tự giác đi học bổ sung kiến thức về thiết kế, marketing... qua các khóa ngắn hạn rồi mới mở thương hiệu riêng và ra mắt nhiều bộ sưu tập ở các tuần lễ thời trang. Ở ngưỡng tuổi 30, nhận thấy thế mạnh cốt lõi của mình nằm ở khâu sản xuất, anh quyết định rẽ hướng tập trung vào thời trang cưới thiết kế và trang phục dự tiệc. Anh thẳng thắn: "Làm ra được sản phẩm đẹp mới đi được nửa quãng đường, bán được sản phẩm là nửa đường còn lại".

Hiểu mình để không bị đào thải

Từ góc nhìn của người làm công tác đào tạo gần 30 năm, Th.S Phạm Thị Hồng Liên, giảng viên ngành thiết kế thời trang (Trường ĐH Công nghệ TP.HCM), đưa ra câu hỏi đầy trăn trở: Vì sao người ta đặt câu hỏi rằng nhiều người học thiết kế bài bản nhưng lại không thành công?

Thiết kế của Lý Giám Tiền trên sàn diễn Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam ẢNH: NTKCC

Thiết kế của Lý Giám Tiền trên sàn diễn Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam ẢNH: NTKCC

Lý giải vấn đề này, bà chỉ ra thực tế có không ít bạn trẻ chọn ngành học theo trào lưu và không thật sự nỗ lực khi ngồi trên ghế giảng đường. Nhà trường chỉ đưa ra một khung chương trình chung. Mỗi người học đều mang trong mình một loại "hạt giống" sáng tạo riêng, do đó cần tự nhìn sâu vào bên trong để biết hạt giống của mình là gì để từ đó tìm kiếm mảnh đất phù hợp để "gieo trồng" thay vì chạy theo số đông. Trường học chỉ là môi trường giúp "hạt giống" của mỗi người nảy mầm nhanh hơn.

Tuy vậy, được học hành bài bản không bảo đảm cho thành công và ngược lại, tỷ lệ người tay ngang trụ vững được với nghề cũng không cao bởi quy luật đào thải của ngành thời trang rất khắc nghiệt.

Thiết kế của Lý Giám Tiền trên sàn diễn Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam ẢNH: NTKCC

Phân tích lợi thế của những người "ngoại đạo" thành công, Th.S Hồng Liên nhận định điểm sáng lớn nhất của họ là tinh thần cầu thị: "Họ biết rõ mình thiếu kỹ năng gì nên dễ mở lòng tìm kiếm đội ngũ cộng sự phù hợp, trong khi người học bài bản đôi khi lại vướng vào cái tôi cá nhân quá lớn".

NTK Lý Giám Tiền trong hậu trường thời trang ẢNH: NTKCC

NTK Lý Giám Tiền trong hậu trường thời trang ẢNH: NTKCC

Theo bà Liên, thành công trong thời trang được đo bằng hai thước đo: giá trị học thuật (được giới chuyên môn và truyền thông ghi nhận) và hiệu quả thị trường (doanh thu và sức sống của thương hiệu). Những cái tên thành công của thời trang Việt Nam hiện nay đều có độ nhạy về sáng tạo và có tư duy kinh doanh sắc bén. NTK Đỗ Long, người đi lên từ nghề stylist, chính là một ví dụ của một người làm thời trang cực kỳ nhạy bén.

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu mặc váy cưới của NTK Lý Giám Tiền trong ngày trọng đại ẢNH: NTKCC

Dù đi theo con đường nào - tay ngang tự học qua trải nghiệm thực tế hay được rèn giũa bài bản trong môi trường đại học thì hành trình chinh phục làng mốt cuối cùng vẫn đòi hỏi bản lĩnh, sự tinh nhạy và tình yêu nghề bền bỉ qua năm tháng.

NTK Hà Thanh Huy ẢNH: NTKCC