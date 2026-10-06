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    Văn hóa

    Nguyễn Minh Công đưa áo bà ba vào thiết kế thời trang đương đại

    Thành Long
    Thành Long

    Nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Minh Công sẽ giới thiệu bộ sưu tập Bậu mặc bà ba tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ (TP.HCM) vào ngày 9.10, trong khuôn khổ chương trình trưng bày chuyên đề Chiếc áo bà ba - Đượm tình phương Nam.

    Trong bộ sưu tập, Nguyễn Minh Công khai thác cảm hứng từ nhiều làng nghề và sản phẩm truyền thống Nam bộ như chiếu Định Yên, lãnh Mỹ A, làng hoa Sa Đéc, mỹ nghệ gáo dừa. Những chất liệu, hình ảnh đặc trưng gắn với đời sống và văn hóa Nam bộ được đưa vào trang phục theo hướng hiện đại, kết hợp với đường nét đặc trưng của áo bà ba, qua đó tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và thời trang hiện đại.

    Nguyễn Minh Công đưa áo bà ba vào thiết kế thời trang đương đại- Ảnh 1.

    Hoa hậu Phương Khánh trong bộ sưu tập Bậu mặc áo bà ba của Nguyễn Minh Công

    Nguồn: NVCC

    NTK cho biết việc lựa chọn áo bà ba xuất phát từ mong muốn tiếp cận văn hóa Nam bộ bằng ngôn ngữ thời trang. Những hình ảnh quen thuộc trong đời sống được chuyển hóa thành các thiết kế dành cho không gian trình diễn, đồng thời giữ sự liên tưởng với trang phục truyền thống.

    Chia sẻ về việc chọn Phương Khánh trở thành người mẫu chính cho bộ sưu tập lần này, Nguyễn Minh Công cho biết anh tìm thấy ở Hoa hậu Trái đất 2018 những nét đẹp gợi nhớ đến người phụ nữ Nam bộ. "Phương Khánh sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, nhưng điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là cô ấy đến từ Bến Tre (Vĩnh Long), một vùng đất với những con người gần gũi, thân thiện và mến khách. Tôi muốn hình ảnh của Phương Khánh trở thành một phần kết nối với tinh thần của bộ sưu tập, bởi chính những con người miền Tây đã góp phần gìn giữ và tôn vinh vẻ đẹp của áo bà ba qua nhiều thế hệ", Nguyễn Minh Công nói.

    Theo NTK, Phương Khánh không chỉ phù hợp về hình ảnh mà còn mang trong mình sự gắn kết với vùng đất phương Nam. Vì thế, cô trở thành cầu nối để tinh thần Bậu mặc bà ba được thể hiện gần gũi hơn, từ vẻ đẹp của người phụ nữ miền quê đến những giá trị văn hóa được gửi gắm qua trang phục.

    Nguyễn Minh Công từng thực hiện nhiều bộ sưu tập lấy cảm hứng từ văn hóa Việt, trong đó có các đề tài gắn với vùng đất Nam bộ. Với Bậu mặc bà ba, anh tiếp tục khai thác chất liệu văn hóa này qua một trang phục quen thuộc, đồng thời tìm cách đưa hình ảnh áo bà ba bước vào không gian thời trang đương đại. Đây cũng là hướng đi được Nguyễn Minh Công phát triển nhiều năm qua.

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