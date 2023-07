Hành trình vượt nghịch cảnh đến World Cup của 'em út' đội tuyển nữ Việt Nam

Nuốt nước mắt vào trong

Với tiền đạo trẻ Vũ Thị Hoa, việc được dự World Cup 2023 cùng đội tuyển nữ Việt Nam là giấc mơ có thật. Nói vậy là bởi 1 năm trước, chân sút sinh năm 2003 còn không nằm trong danh sách dự SEA Games 31. Hàng công do HLV Mai Đức Chung xây dựng khi ấy đã định hình xong bộ khung, với những tên tuổi kỳ cựu như Hải Yến, Huỳnh Như. Cơ hội cho những cầu thủ trẻ như Vũ Thị Hoa ở đội tuyển rất hẹp.

Tuy nhiên, phong độ ấn tượng của Vũ Thị Hoa ở giải vô địch nữ quốc gia 2022 với 9 bàn thắng đã khiến HLV Mai Đức Chung đổi ý. Cầu thủ gốc Đô Lương (Nghệ An) được trao cơ hội ở đội tuyển từ đầu năm 2023, để rồi qua rất nhiều đợt sàng lọc, thử thách khắt khe mà HLV Mai Đức Chung và trợ lý Cedric Roger đề ra, Vũ Thị Hoa là 1 trong 23 cái tên đại diện cho bóng đá nữ Việt Nam dự sân chơi cao nhất của bóng đá nữ thế giới.

Đặc biệt hơn, Vũ Thị Hoa bước tới World Cup khi còn chưa tròn 20 tuổi. Đó là phần thưởng xứng đáng cho nghị lực phi thường của tiền đạo thuộc biên chế đội nữ Hà Nội I.

Vũ Thị Hoa (thứ 3 từ phải sang trái)

Vũ Thị Hoa (giữa)

Vũ Thị Hoa trong màu áo đội tuyển nữ Việt Nam NGỌC DƯƠNG

Xuất thân từ Đô Lương, Nghệ An, Vũ Thị Hoa sinh ra ở mảnh đất giàu truyền thống bóng đá. Ngay từ nhỏ, Vũ Thị Hoa đã bộc lộ năng khiếu khi chơi bóng nổi bật, dù đối thủ của cô là các bạn nam ở trong xóm. Năm 12 tuổi, cô thi tuyển vào lò đào tạo của SLNA, nhưng đội bóng xứ Nghệ không đào tạo cầu thủ nữ nên giới thiệu Vũ Thị Hoa ra Hà Nội phát triển sự nghiệp.

Ngày lên đường ra Hà Nội cùng bố, hành trang của Vũ Thị Hoa bên cạnh những đồ dùng thiết yếu, còn là giấc mơ cầu thủ mà nữ cầu thủ này luôn nuôi dưỡng, như điểm tựa để vượt qua những khúc quanh khó khăn sắp phải đối diện.

Điều ấn tượng nhất về Vũ Thị Hoa trong tâm trí của ban huấn luyện hay đồng đội, là hình ảnh cô gái cứng cỏi, bản lĩnh thể hiện cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Trên sân, Vũ Thị Hoa thi đấu thanh thoát, mềm mại, còn ở ngoài đời, cầu thủ 19 tuổi chuyên nghiệp và tận hiến.

Khi đang vào guồng sự nghiệp khi có chỗ đứng ở đội trẻ Hà Nội, được gọi vào đội dự tuyển U.16 quốc gia rồi lên khoác áo U.19, Vũ Thị Hoa nhận đòn giáng về tinh thần. Bố của cô qua đời, để lại khoảng lặng mênh mông trong trái tim nữ cầu thủ mới chớm ở điểm đầu sự nghiệp.

Vũ Thị Hoa xin nghỉ để về chịu tang bố, rồi lập tức trở lại thi đấu. Hiểu rằng phía sau còn mẹ và 3 em, Vũ Thị Hoa nỗ lực bám trụ với nghề cầu thủ. Cô nuốt nước mắt vào trong, vượt qua nỗi đau tinh thần lẫn thể xác để kiếm tiền nuôi các em ăn học. Nhìn những bước chạy khỏe khoắn và thông minh của Vũ Thị Hoa trên sân, khó có thể hình dung trên đôi vai nhỏ bé của Vũ Thị Hoa là gánh nặng của trách nhiệm mà để vượt qua, cầu thủ 19 tuổi phải có khối nghị lực phi thường.

Vũ Thị Hoa (số 18) trưởng thành vượt bậc NGỌC DƯƠNG

Không lùi bước

Nỗ lực của Vũ Thị Hoa đã đơm trái ngọt. Tiền đạo của CLB nữ Hà Nội I gây ấn tượng đậm nét với HLV Mai Đức Chung bởi nỗ lực không ngừng nghỉ, tốc độ ấn tượng cùng óc quan sát nhạy bén.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Tôi đã chú ý đến Vũ Thị Hoa từ 3 năm trước và phải thừa nhận rằng cô ấy đã tiến bộ rất nhiều. Tôi đánh giá cao nỗ lực và khát khao chứng tỏ bản thân của Hoa. Đây là mẫu cầu thủ hoạt động rộng, tranh chấp tốt. Tất nhiên, cầu thủ này còn phải trau dồi thêm, nhưng đã có những tố chất đáng chú ý".

Vũ Thị Hoa được sử dụng ở SEA Games 32 trong vai trò tiền đạo dự phòng ở SEA Games 32. Dù chỉ vào sân với số phút hạn chế, nhưng đây là khởi đầu tốt để tiền đạo quê Nghệ An từng bước ghi dấu ấn.

Ở các trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2023, Vũ Thị Hoa cũng được vào sân sau phút 65, dù đối thủ là Đức hay New Zealand. Điều đó cho thấy, cầu thủ sinh năm 2003 có vai trò nhất định trong hệ thống chiến thuật của HLV Mai Đức Chung. Trong cuộc so tài với Đức, nếu may mắn và quyết đoán hơn, Vũ Thị Hoa đã có thể sút tung lưới đối thủ ở tình huống đối mặt. Nhưng hãy nhìn pha bóng dẫn tới pha đối mặt ấy, khi Vũ Thị Hoa thoát xuống phá bẫy việt vị, để lại trung vệ đối thủ phía sau bằng những sải chân như lướt trên mặt cỏ. Đó là bước chạy tự tin hiếm có của một cầu thủ mới lần đầu ra sân chơi thế giới.

Vượt qua "vết sẹo" tinh thần để tiến về phía trước, không còn thử thách nào có thể cản chân Vũ Thị hoa. Hãy tận hưởng bầu không khí World Cup, bởi đó là phần thưởng xứng đáng cho những người kiên cường nhất, như cái cách cô gái xứ Nghệ đã bước qua khó khăn.