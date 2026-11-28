Tổng lãnh sự Jung Jung Tae viết lời chúc và ký tên tại sự kiện ảnh: thụy miên

Gần 200 người đã có mặt tại K-table 2026, một bữa tiệc đặc biệt không những dành cho các bạn trẻ mê ẩm thực và sáng tạo nội dung, mà còn đối với những người lớn tuổi yêu thích văn hóa của đất nước Hàn Quốc.

Thử làm món cơm cuộn ảnh: thụy miên

Ẩm thực đường phố Việt Nam hòa quyện cùng văn hóa Hàn Quốc

Bên cạnh khu vực trải nghiệm quầy pojangmacha (quán ăn đường phố) như thường thấy trong phim Hàn, nhiều người thích thú cùng đầu bếp làm thử món gà xào cay dakgalbi và thưởng thức các loại đồ uống cùng các món tráng miệng được chế biến từ những loại trái cây chính vụ Hàn Quốc (thường được thu hoạch vào mùa thu).

Món gà xào cay dakgalbi ảnh: thụy miên

Ông Kwon Tae Han, Phó tổng lãnh sự Hàn Quốc, tiết lộ mình rất ưa thích món gà xào cay dakgalbi được chế biến tại sự kiện. Thịt gà của Việt Nam kết hợp với nước sốt đặc biệt của Hàn Quốc, mang lại sức hấp dẫn khó cưỡng cho món ăn.

Bên cạnh đó, chương trình còn có các hoạt động hướng dẫn làm kimbap và bánh xèo kim chi (kimchi cheon), thưởng thức món rượu gạo truyền thống makgeolli trứ danh của Hàn Quốc.

Trả lời Thanh Niên, Tổng công ty Thương mại Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT) cho biết tại quầy K-Pocha, không khí Hàn Quốc của những năm 1970 và 1980 được tái hiện, kết hợp với nét văn hóa ẩm thực đường phố Việt Nam.

Quầy trái cây chính vụ của Hàn Quốc ảnh: thụy miên

"Khách tham quan có thể yên tâm thưởng thức những sản phẩm K-Food tiêu biểu làm từ gạo, một nguyên liệu quen thuộc với người Việt, như bánh gạo cay tteokbokki và rượu gạo truyền thống makgeolli. Chúng tôi hy vọng sự kiện này sẽ là dịp để ẩm thực Hàn Quốc trở nên gần gũi hơn trong đời sống hằng ngày của người Việt", theo đại diện aT.

Một bạn trẻ trong trang phục hoàng hậu ảnh: thụy miên

Và những người có mặt không thể cưỡng lại cơ hội thử Hanbok của vua và hoàng hậu, cũng như tham gia các trò chơi dân gian truyền thống của Hàn Quốc do Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP. HCM chuẩn bị.

Bạn Huỳnh Tấn Huy (25 tuổi) trong trang phục nhà vua đang chờ đến lượt chụp ảnh. Bạn cho hay đã biết về sự kiện này nhờ theo dõi trang fanpage trên Facebook của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc và nhất định phải đến.

Các phần thưởng tại quầy trò chơi dân gian ảnh: thụy miên

"Em cũng mới giành được một món quà nhỏ sau khi tham gia mini game đằng kia", Huy cho biết.

Bên cạnh những cặp đôi trẻ hoặc những nhóm bạn, không ít những người lớn tuổi biết đến sự kiện này cũng có mặt.

Một bạn trẻ thử trò chơi Tuho (ném tên vào bình) ảnh: thụy miên

Cô Tuyết Mai, giáo viên về hưu đang ngụ tại P.Sài Gòn, cùng bạn kiên nhẫn chờ đến lượt chụp ảnh trong trang phục truyền thống của xứ Hàn. Cô thích coi phim Hàn, và hy vọng sẽ có cơ hội du lịch Hàn Quốc.

Hào hứng thử trang phục truyền thống Hàn Quốc và chụp ảnh lưu niệm ảnh: thụy miên

Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian được nhiều bạn trẻ yêu thích thử nghiệm bao gồm Tuho (ném tên vào bình), Yutnori (trò chơi ném gậy), tách kẹo Dalgona (lấy cảm hứng từ một thử thách xuất hiện trong bộ phim Squid Game).

"Thông qua các hoạt động này, chúng tôi mong muốn người tham gia có cơ hội trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, từ đó khơi dậy sự quan tâm và hứng thú đối với việc học tiếng Hàn", Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn An Hee Chul trả lời Thanh Niên.

Thử thách tách kẹo Dalgona ảnh: thụy miên

Để đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn trong thời gian tới, ông An cho biết trung tâm dự kiến mở rộng hỗ trợ tại nhiều địa phương thuộc khu vực miền Trung và miền Nam như Đà Nẵng, Đà Lạt, Cần Thơ và Đồng Nai.

Làm bánh xèo kim chi ảnh: thụy miên

Giao lưu văn hóa qua truyền thông số

Sự kiện lần này còn có sự tham gia phối hợp của nhiều cơ quan và tổ chức Hàn Quốc, như Tổng công ty Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT); Liên đoàn Quốc gia Hợp tác xã Nông nghiệp Hàn Quốc (NongHyup); Trung tâm ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP. Hồ Chí Minh; Văn phòng đại diện tỉnh Gangwon tại Việt Nam: Viện Ngôn ngữ King Sejong, LG Household & Health Care.

Tổng lãnh sự Jung Jung Tae trao giải nhất cuộc thi ảnh: thụy miên

Trả lời Báo Thanh Niên, Tổng lãnh sự Jung cho biết K-Table 2026 được tổ chức kết hợp giữa cuộc thi sáng tạo nội dung văn hóa Hàn Quốc và các hoạt động trải nghiệm thực tế, hướng đến giao lưu văn hóa thông qua các phương tiện truyền thông số.

Trải nghiệm mùa thu Hàn Quốc qua ảnh ảnh: thụy miên

"Không chỉ dừng lại ở việc đơn thuần giới thiệu văn hóa như những sự kiện trước đây, chúng tôi kỳ vọng các bạn trẻ Việt Nam sẽ trực tiếp trải nghiệm ẩm thực và văn hóa Hàn Quốc, thể hiện những trải nghiệm đó thông qua các nội dung sáng tạo mang dấu ấn riêng, đồng thời chia sẻ với mọi người, qua đó trở thành những chủ thể tích cực trong hoạt động giao lưu văn hóa", theo ông Jung.

Những vị khách may mắn nhận được quà bốc thăm của chương trình ảnh: thụy miên

Cũng theo Tổng lãnh sự, trong thời gian tới Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng giao lưu văn hóa giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực đa dạng như ẩm thực, điện ảnh và du lịch. "Thay vì chỉ giới thiệu và truyền tải văn hóa theo hướng một chiều, chúng tôi sẽ tìm kiếm và phát triển các chương trình đa dạng, tạo điều kiện để người dân Việt Nam có thể trực tiếp tham gia, tương tác và giao lưu với Hàn Quốc", ông cho biết.