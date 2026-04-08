Hào quang nhí và bản lĩnh đường dài

Rhyder (Quang Anh) vừa tổ chức thành công live concert đầu tay Luminarhy (diễn ra tối 4.4 tại TP.HCM) đánh dấu tuổi 25 rực rỡ của mình. Không chỉ gây ấn tượng về quy mô, đêm nhạc còn cho thấy sự trưởng thành trong tư duy làm nghề của nam ca sĩ sau 13 năm bước chân vào ngành giải trí. Trước đó, Quang Anh được biết đến khi giành quán quân Giọng hát Việt nhí 2013. Sau cuộc thi, anh từng trải qua quãng thời gian loay hoay trong sự nghiệp vì vỡ giọng. Bằng nỗ lực của bản thân, anh trở lại với cuộc thi Rap Việt, sau đó giành á quân Anh trai "say hi" mùa đầu tiên. Ngoài giọng hát được trau dồi vững chắc, Rhyder còn gây ấn tượng bởi khả năng sáng tác, trình diễn, chơi nhạc cụ - những yếu tố cần thiết để phát triển hình ảnh một nghệ sĩ toàn năng mà anh hướng tới.

Cùng bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013, Phương Mỹ Chi có những bước tiến dài sau thành tích á quân năm đó. Từ "cô bé dân ca", nữ ca sĩ "lột xác" với album Vũ trụ cò bay được giới chuyên môn đánh giá cao khi kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, giữa âm nhạc và cảm hứng từ văn học. Hướng đi này giúp Phương Mỹ Chi mở rộng đối tượng khán giả và giữ được sức hút giữa thị trường cạnh tranh cao. Năm 2025, Phương Mỹ Chi giành hạng 3 chung kết cuộc thi âm nhạc châu Á Sing! Asia, đồng thời trở thành quán quân Em xinh "say hi" mùa đầu tiên.

Các bạn cần có một ê kíp để không chỉ hỗ trợ làm sản phẩm mà còn xác định hướng đi phù hợp hoặc xử lý những công việc liên quan. Bởi nếu không có định hướng rõ ràng, sẽ khó để các bạn có thể tận dụng giải thưởng vừa được nhận để đi đường dài với nghề. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh

Gần đây, Izara Thiên Nga ra mắt EP mang tên Izara, sau 6 năm giành quán quân Hãy nghe tôi hát nhí. Dự án là cách giọng ca 17 tuổi định vị lại bản thân từ hình ảnh, cá tính âm nhạc đến định hướng nghệ thuật trong chặng đường sắp tới. Khánh An sau thành tích á quân Giọng hát Việt nhí 2019 cũng trở lại với cuộc thi Solo cùng bolero 2024 và đạt á quân chung cuộc.

Hơn 10 năm sau cột mốc quán quân Gương mặt thân quen nhí, Ben Hoàng Quân trở lại với âm nhạc, đồng thời tham gia casting các dự án phim ảnh. Khi được hỏi về "cái bóng" của sự nổi tiếng khi còn nhỏ, Ben Hoàng Quân chia sẻ đó chính là rào cản lớn trong hành trình sự nghiệp của mình, đòi hỏi bản thân phải luôn nỗ lực để mang đến hình ảnh mới mẻ và ý nghĩa hơn, khác biệt so với hình ảnh của ngày trước. Quán quân Gương mặt thân quen nhí 2015 mong muốn khán giả nhớ hơn về hình ảnh của một chàng thanh niên trưởng thành, tự tin trên con đường âm nhạc.

Những cái tên như Gia Khiêm (giải ba Vietnam Idol Kids 2016), Đức Vĩnh (quán quân Vietnam's Got Talent 2015, quán quân Tuyệt đỉnh song ca nhí 2017)... hiện vẫn đang loay hoay trong hành trình âm nhạc của mình. Trong khi đó, Thiện Nhân - từng được kỳ vọng sẽ bứt phá sau thành tích quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 - giờ hầu như chỉ gây chú ý bởi những ồn ào đời tư.

Đường dài làm sao vững bước ?

Felix Tiến Quang, á quân Giọng hát Việt nhí 2015, chia sẻ: "Với tôi, quãng thời gian sau khi đạt được một thành tựu nho nhỏ tại thời điểm 11 - 12 tuổi là điều rất hạnh phúc. Sau cuộc thi, tôi được nhiều khán giả biết đến hơn, được biểu diễn trong nhiều chương trình và có thêm những trải nghiệm mới. Còn về áp lực, chắc chắn sẽ có vì khi đạt được một giải thưởng, mình không thể lơ là hay bỏ bê âm nhạc. Thay vào đó, thách thức lớn nhất là đáp lại những yêu cầu, kỳ vọng của khán giả. Vì vậy, tôi phải khắt khe với chính mình nhiều hơn".

Nói về cơ hội phát triển của các quán quân, á quân nhí, nhạc sĩ Dương Khắc Linh cho rằng các cuộc thi được xem là bệ phóng, giúp các bạn trẻ được chú ý và có nhiều cơ hội hơn trong nghề. Song song đó, các cuộc thi cũng tạo động lực để các em cọ xát, rèn luyện bên cạnh chuyện thành tích.

"Với danh tiếng như vậy, các bạn cũng phải cố gắng rất nhiều để biến nó thành sự thành công sau này. Thật khó để tự mình làm, quan trọng là phải có sản phẩm được nhiều người yêu thích. Những bài hit cũng là yếu tố để giữ sức hút, sự quan tâm của khán giả", nhạc sĩ Dương Khắc Linh đánh giá.

"Các bạn cần có một ê kíp để không chỉ hỗ trợ làm sản phẩm mà còn xác định hướng đi phù hợp hoặc xử lý những công việc liên quan. Bởi nếu không có định hướng rõ ràng, sẽ khó để các bạn có thể tận dụng giải thưởng vừa được nhận để đi đường dài với nghề. Tôi đánh giá Phương Mỹ Chi đang làm rất tốt điều này khi kết hợp giữa nhạc trẻ và truyền thống. Nhưng để được như vậy, mình cũng cần có sự may mắn để tìm được những người cộng sự phù hợp", nhạc sĩ Dương Khắc Linh chia sẻ thêm.