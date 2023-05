Hạt Santa Clara vượt qua Quận Cam về tỷ lệ nhà hàng Việt ở Mỹ

Theo báo The Mercury News, cuộc khảo sát được thực hiện nhằm thống kê số nhà hàng châu Á mở cửa ở Mỹ vào tháng 3.2023. Kết quả cho thấy nhà hàng Việt chiếm tỷ lệ 6% trong tổng số các nhà hàng ở Hạt Santa Clara, so với 5% của Quận Cam. Về cộng đồng dân số gốc Việt, Hạt Santa Clara đứng thứ 2 ở Mỹ, với 120.000 người Việt sinh sống, so với 180.000 người ở Quận Cam. Tổng dân số của Hạt Santa Clara vào năm 2020 là gần 2 triệu người.

Món ăn Việt được ưa chuộng ở nhiều nơi tayho.com

Little Saigon ở TP.San Jose thuộc Hạt Santa Clara (khác với Little Saigon ở TP.Westminster và TP.Garden Grove của Quận Cam) từ lâu là điểm phải đến của nhiều tín đồ mê ẩm thực Việt. Báo cáo cũng chỉ ra khoảng 30% số nhà hàng ở Hạt Santa Clara có phục vụ các món ăn xuất phát từ khu vực địa lý này, từ món Hoa, món Pakistan đến món Philippines.

Bao gồm Thung lũng Silicon, Hạt Santa Clara là trung tâm kinh tế về công nghệ cao của cả thế giới. Vào năm 2015, Hạt Santa Clara chứng kiến GDP theo đầu người cao thứ ba thế giới, chỉ sau TP.Zurich (Thụy Sĩ) và TP.Oslo (Na Uy), theo thống kê của Viện Brookings (trụ sở Washington D.C., Mỹ).