Chủ trương miễn giấy phép xây dựng với dự án có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thuộc khu thiết kế đô thị đã được Thủ tướng Chính phủ xác lập trong công điện ngày 29.5.2025 nhằm tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng.

Đối với người dân, việc chuyển từ xin giấy phép sang đăng ký xây dựng giúp họ chủ động hơn trong kế hoạch xây nhà, giảm thời gian chuẩn bị hồ sơ và chi phí liên quan, trong đó có cả chi phí "bôi trơn" từng phát sinh ở nhiều nơi. Chính quyền các cấp cũng thuận lợi hơn trong quản lý. Thay vì tốn thời gian lo xử lý việc cấp phép, cơ quan chức năng có thể tập trung hơn vào việc công khai thông tin quy hoạch, tiếp nhận đăng ký khởi công và kiểm tra các công trình có nguy cơ vi phạm.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là cắt giảm thủ tục hành chính nhưng không để việc cắt giảm trở thành khoảng trống trong quản lý lĩnh vực, miễn giấy phép xây dựng không đồng nghĩa với miễn các nghĩa vụ pháp lý liên quan. Công trình đó vẫn phải đáp ứng các yêu cầu liên quan về an toàn, môi trường, phòng cháy chữa cháy, giao thông... Trường hợp vi phạm vẫn phải bị phát hiện, xử lý kịp thời.

Giấy phép xây dựng ngoài là thủ tục hành chính thì còn là công cụ giúp cơ quan quản lý đất đai kiểm tra tính phù hợp của công trình so với quy hoạch, kiến trúc. Miễn giấy phép không có nghĩa là bỏ đi các chức năng trên, mà phải tăng trách nhiệm hậu kiểm thực tế, nếu không việc miễn giấy phép có thể dẫn đến việc xây dựng sai quy hoạch, mật độ, vượt tầng… Nếu sai phạm xảy ra thì việc xử lý lúc đó sẽ phức tạp, tốn kém hơn. Do đó, việc miễn giấy phép xây dựng đòi hỏi cơ quan quản lý thay đổi phương thức giám sát, chuyển từ nặng về thủ tục sang tăng cường trách nhiệm hậu kiểm.

Đi kèm với việc miễn giấy phép, quy trình hoàn công và đăng ký biến động tài sản cũng phải được đồng bộ hóa. Người dân cũng không thể tự mình biết ranh giới, mật độ xây dựng, khoảng lùi hay chiều cao tối đa của khu quy hoạch 1/500 nếu thông tin này còn nằm trên giấy hoặc khó tra cứu. Vì vậy, chính quyền cần công khai các chỉ tiêu quy hoạch này trên ứng dụng trực tuyến đến từng thửa đất để người dân và đơn vị thiết kế có căn cứ tuân thủ ngay từ đầu.

Hậu kiểm cũng không có nghĩa là đợi công trình hoàn thành rồi mới kiểm tra. Cơ quan chức năng phải phát hiện sớm các công trình xây sai phép từ đầu, thông qua dữ liệu và công cụ giám sát, kiểm tra. Đây là việc cần được thực hiện trên tinh thần chuyên nghiệp, trách nhiệm, tránh hình thức, nếu không, lợi ích tích cực của việc miễn giấy phép có thể bị "biến hóa" thành các "giấy phép con" khác hoặc xảy ra khả năng tiêu cực, buông lỏng quản lý.

Miễn giấy phép xây dựng không phải là nới lỏng kỷ cương của chính sách, mà là chuyển từ quản lý bằng thủ tục hành chính sang quản trị bằng quy hoạch và dữ liệu số; giảm bớt "quyền" cho phép ở khâu đầu vào để tăng trách nhiệm giám sát ở khâu thực thi. Nếu làm tốt bài toán đồng bộ dữ liệu quy hoạch, hoàn công và hậu kiểm thực chất, TP.HCM cũng như các địa phương khác không chỉ tháo gỡ một điểm nghẽn kéo dài nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng, mà còn tạo ra một phương thức quản trị hiện đại với kỷ cương đi cùng sự thông thoáng.