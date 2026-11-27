Hành trình gập ghềnh của dự án để lại nhiều bài học, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước đang tái đẩy mạnh mô hình BT nhằm khai thác nguồn lực trong xã hội.

Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng tại TP.HCM khởi công năm 2016, dự kiến hoàn thành năm 2019 nhưng bị đình trệ nhiều năm do vướng mắc thủ tục pháp lý, nhất là khâu thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư, công tác tư vấn và xác nhận khối lượng. Việc tái khởi động dự án từ đầu năm 2026 và cán đích vào cuối năm cho thấy sự quyết liệt của chính quyền thành phố cùng nỗ lực của doanh nghiệp trong việc giải quyết các dự án tồn đọng kéo dài.

Thực tế trong năm 2026, Chính phủ đã ban hành và đưa vào áp dụng nhiều văn bản pháp lý quan trọng nhằm xử lý các dự án hợp đồng BT tồn đọng, chuyển tiếp và chuẩn hóa quy trình triển khai/tái khởi động dự án BT trên phạm vi cả nước.

Chẳng hạn, trước đây, dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng đình trệ nhiều năm vì lúng túng trong thủ tục giao đất đối ứng và chênh lệch giá trị. Hiện nay, Nghị định 257 đã quy định rõ nguyên tắc thanh toán theo cơ chế bù trừ chênh lệch tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất. Nếu giá trị quỹ đất thực tế cao hơn hoặc thấp hơn giá trị quyết toán công trình BT, hai bên thanh toán phần chênh lệch bằng tiền, tránh tình trạng ách tắc kéo dài do không khớp giá trị. Phương thức thanh toán cũng linh hoạt gắn với tiến độ. Thay vì đợi hoàn thành toàn bộ công trình mới tìm quỹ đất (hoặc giao đất ồ ạt từ đầu dẫn đến rủi ro), cơ chế mới cho phép chia thành 3 phương thức thanh toán quỹ đất (thanh toán một lần tương ứng tiến độ, thanh toán nhiều lần theo khối lượng nghiệm thu hoàn thành, hoặc thanh toán sau khi hoàn thành toàn bộ). Điều này giải quyết bài toán dòng tiền cho nhà đầu tư, tránh kịch bản công trình xong 90% nhưng đứt vốn vì chưa được thanh toán như trường hợp dự án ngăn triều nói trên. Đặc biệt, việc siết chặt nguyên tắc không tăng tổng mức đầu tư trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực tại Nghị định 377 sẽ giúp chặn đứng tình trạng đội vốn và kéo dài thời gian, vốn là "căn bệnh kinh niên" ở nhiều dự án thời gian qua...

Nói lại để thấy, việc dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng đi vào vận hành không chỉ kiểm soát triều cường, hỗ trợ tiêu thoát nước hay giải tỏa áp lực trong sinh hoạt và giao thông của hàng triệu người dân TP.HCM. Nó còn cho thấy các cơ chế chính sách đặc thù đã phát huy tác dụng và các dự án tương tự sẽ nhanh chóng được tháo gỡ nếu chính quyền quyết liệt hành động. Việc này không chỉ giúp tránh lãng phí mà còn tháo cởi các điểm nghẽn kéo dài lưu cữu. Thực tế, hàng ngàn dự án vướng mắc, dở dang đồng nghĩa với hàng triệu tỉ đồng và một quỹ đất lớn bị mắc kẹt, không thể "chảy" vào nền kinh tế. Quan trọng hơn, quỹ đất đối ứng và vốn đầu tư trong các dự án BT là nguồn lực lớn. Nếu được đưa vào khai thác sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, chống ngập, chỉnh trang đô thị, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đất nước trong giai đoạn quan trọng hiện nay.

Chủ trương xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài được khởi động từ cuối năm 2024. Tuy nhiên, phải đến năm 2026 khi chuyển từ rà soát sang mở rộng cơ chế đặc thù trên diện rộng và siết tiến độ xử lý, việc này mới thực sự tăng tốc. Số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính trên Hệ thống 751 cho thấy đến cuối tháng 10 vừa qua, trong tổng số 4.963 dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên cả nước với tổng vốn đầu tư hơn 3,62 triệu tỉ đồng, đã có 3.611 dự án (chiếm 72,8%) được xử lý. Trong 1.352 dự án còn lại thì 1.206 dự án đã có phương hướng xử lý và 146 dự án đang tiếp tục phân loại, xác định giải pháp.

Nhiều địa phương đang tổng lực xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng trước khi năm 2026 khép lại. Nếu về đích đúng thời hạn này, chúng ta sẽ có thêm một nguồn lực lớn bổ sung cho các mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.