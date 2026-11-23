Kinh tế đêm suốt nhiều năm qua rơi vào tình trạng "nói nhiều làm ít" chủ yếu do rào cản về khung giờ hoạt động, thủ tục cấp phép chồng chéo và thiếu cơ chế tài chính để khuyến khích doanh nghiệp (DN) đầu tư bài bản. Những nút thắt này đã được Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch VN (có hiệu lực từ 1.1.2027) tháo gỡ mạnh mẽ. Đơn cử khung giờ hoạt động, nếu trước đây kinh tế đêm bị giới hạn bởi quy định hành chính (đa số dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, quán bar... phải đóng cửa trước 0 giờ hoặc 2 giờ sáng) thì cơ chế đặc thù mới cho phép thí điểm hoạt động 24/7 trong tối đa 3 năm đối với các tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội và khu giải trí phức hợp quy mô lớn.

Tương tự về thẩm quyền, trước đây địa phương muốn tổ chức các mô hình ban đêm vượt khung thường phải xin ý kiến nhiều bộ, ngành trung ương, dẫn đến thời gian chờ đợi kéo dài và mất cơ hội thị trường. Cơ chế đặc thù mới trao quyền chủ động cho địa phương - UBND cấp tỉnh xây dựng đề án và HĐND cùng cấp quyết định (chỉ các khu vực có yêu cầu đặc biệt về quốc phòng, an ninh mới cần Thủ tướng chấp thuận). Sự phân cấp này giúp các điểm đến chủ động thiết kế mô hình phù hợp với văn hóa và hạ tầng của mình.

Đặc biệt, cơ chế đặc thù mới áp dụng thủ tục hành chính rút gọn, cấp phép qua một đầu mối đối với các chương trình biểu diễn, sự kiện quốc tế lớn tổ chức định kỳ hoặc kéo dài. Đây là bước ngoặt để VN đủ sức cạnh tranh đăng cai các tour diễn, sự kiện... toàn cầu. Trong khi theo quy định cũ, các sự kiện âm nhạc, lễ hội quốc tế lớn phải đi qua nhiều cửa với quy trình xin phép riêng lẻ, gây tốn kém chi phí và rủi ro hủy show phút chót.

Một chính sách vô cùng quan trọng để thu hút vốn vào ngành công nghiệp giải trí - lĩnh vực khiến du lịch VN chưa tối ưu được chi tiêu của khách quốc tế, cũng được "nới" rất rộng. Cụ thể, cơ chế đặc thù mới xếp tổ hợp 24/7 và sản phẩm kết hợp giải trí, thể thao vào nhóm mô hình mới được hưởng ưu đãi thuế vượt trội: miễn thuế thu nhập DN 2 năm và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo. Còn cơ chế cũ, các DN đầu tư vào dịch vụ giải trí ban đêm chịu mức thuế thu nhập DN như các ngành kinh doanh phổ thông khác là 20%. Trong khi chi phí vận hành ban đêm (nhân sự ca đêm, điện, an ninh) cao hơn hẳn ban ngày.

So sánh để thấy sự khác biệt rất lớn giữa cơ chế cũ với chính sách đặc thù mới. Việc Nghị quyết hướng dòng vốn vào các tổ hợp phức hợp quy mô lớn, tách biệt và bài bản sẽ khắc phục được tình trạng phát triển manh mún, chủ yếu là "chợ đêm, phố nhậu" mà "kinh tế nửa đêm" hiện nay đang sa lầy và loay hoay chưa tìm được lối ra. Quan trọng là các địa phương đừng lặp lại công thức "phố đi bộ + chợ đêm" na ná nhau như thời gian qua. Sản phẩm kinh tế đêm của mỗi địa phương phải làm sao để du khách trải nghiệm ở nơi này mà không thấy ở nơi khác, hoặc không thể cảm nhận trọn vẹn vào ban ngày.

Có thể khẳng định, Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch VN đã mở "cao tốc" cho kinh tế đêm và công nghiệp giải trí bước sang một giai đoạn phát triển mới. Nhưng để lĩnh vực này thực sự bứt tốc, trở thành động lực tăng trưởng còn đòi hỏi nhiều yếu tố khác như quy hoạch không gian, đầu tư hạ tầng đồng bộ và chất lượng sản phẩm. Bởi khi mở cửa 24/7 thì giao thông công cộng ban đêm, hệ thống chiếu sáng, vệ sinh môi trường, y tế hay vấn đề đảm bảo an ninh trật tự đi kèm phải đồng bộ.

Vì vậy, ngay từ bây giờ các địa phương và DN phát triển du lịch phải quyết liệt chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội... để khi Nghị quyết có hiệu lực (1.1.2027) là sẵn sàng bứt tốc.