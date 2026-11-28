Ví dụ, quy định hiện hành yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin sau khi khởi công dự án, rồi sau đó mới đến các bước tiếp nhận hồ sơ và xác nhận nhà ở đủ điều kiện bán. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn nhầm lẫn việc khởi công, thậm chí mới chỉ là có quy hoạch, thành dự án sắp hoặc đang bán. Trong khi từ lúc khởi công đến lúc hoàn thành phần móng, hạ tầng kỹ thuật và có văn bản xác nhận đủ điều kiện bán là cả một chặng đường dài. Đây chính là kẽ hở để kẻ xấu đánh tráo khái niệm, biến thông tin, hình ảnh dự án khởi công thành các "suất đăng ký sớm", "suất giữ chỗ"... lừa đảo người nghèo.

Tương tự, giai đoạn mở nhận hồ sơ (kéo dài tối thiểu 30 ngày) và giai đoạn xét duyệt/bốc thăm, người dân thường không được cập nhật liên tục về số lượng hồ sơ nộp, tỷ lệ chọi thực tế, quỹ căn phân bổ cho từng nhóm (bán - cho thuê - cho thuê mua) còn lại bao nhiêu... Vì thế, tâm lý lo hết suất, lo rớt hồ sơ... bị đẩy lên cao. Các lời hứa hẹn "chạy suất", "can thiệp hồ sơ"... sinh ra từ đó.

Thông tin về nhà ở xã hội hiện cũng phân tán qua nhiều đầu mối và hình thức khác nhau: trang thông tin điện tử của sở xây dựng cấp tỉnh, hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản (đã kết nối), trang thông tin/địa điểm/trụ sở của chủ đầu tư và các văn bản/thông báo cụ thể theo từng đợt... Vì thế, chỉ cần làm giả một thông báo, một bảng giá, một văn bản xác nhận hoặc một số tài khoản thanh toán mang tên chủ đầu tư/dự án, kẻ lừa đảo đã có thể qua mặt những người đang sốt ruột nhưng lại không biết cách kiểm chứng.

Quy định hiện hành yêu cầu công bố nội dung thông tin dự án và danh sách, nhưng chưa thiết lập một lớp xác thực danh tính nguồn công bố, gắn trực tiếp với từng hồ sơ hoặc từng căn hộ. Vì thế, khi một người nhận được tin nhắn, giấy mời, thông báo bổ sung hồ sơ, thông báo trúng/không trúng hoặc hướng dẫn chuyển tiền, họ rất khó biết các thông tin chính xác hay giả mạo. Đó cũng chính là một "điểm mù" mà kẻ lừa đảo tận dụng để giả mạo văn bản, con dấu, thậm chí giả danh cán bộ hoặc chủ đầu tư để hướng dẫn thủ tục và yêu cầu chuyển tiền ngoài luồng...

Phân tích để thấy, các "điểm mù" thông tin không phải do thiếu quy định. Tuy nhiên, cách thức công bố mang theo từng chặng (khởi công - trước nhận hồ sơ - sau xét duyệt - sau ký hợp đồng), thiếu đồng bộ và đặc biệt là khó kiểm chứng tức thời đã tạo ra các khoảng trống. Đặt trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, đã hình thành lên các "điểm mù" và bị kẻ xấu khai thác để lừa đảo.

Luật Nhà ở sửa đổi 2026 mới được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ 1.7.2027 bổ sung nhiều cơ chế khắc phục tình trạng nói trên. Đơn cử quy định sau 5 năm vẫn chỉ được bán lại cho đúng đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội giúp thu hẹp động cơ đầu cơ, lướt sóng. Luật mới cũng bổ sung nhóm ưu tiên (như người có từ hai con đẻ trở lên, có con sinh từ 1.7.2026; người độc thân nuôi con nhỏ...). Luật mới đã làm rõ hơn các trường hợp liên quan điều kiện nhà ở/khoảng cách làm việc và đẩy mạnh phát triển quỹ nhà ở cho thuê, từ đó giảm một phần áp lực nguồn cung... Tuy nhiên, để xóa hẳn các "điểm mù thông tin", giúp người nghèo đô thị, người thu nhập thấp không rơi vào bẫy lừa đảo thì bắt buộc phải chuẩn hóa quy trình công khai dữ liệu; thông tin phải được cập nhật liên tục, có thể kiểm chứng nhanh. Ở chiều ngược lại, không thể thiếu sự cảnh giác chủ động của người dân.

Về dài hạn, vẫn cứ phải nhanh chóng tăng cung. Khi không còn khan hiếm, cung - cầu cân đối và dữ liệu minh bạch thì tự khắc lừa đảo sẽ hết cửa sống.