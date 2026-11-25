Trong đó, quy định xác thực danh tính tài khoản mạng xã hội rất đáng quan tâm bởi đây là một trong những vấn đề nhức nhối của công tác quản lý không gian mạng nhiều năm qua. Theo báo cáo "Digital 2027: Vietnam" do DataReportal công bố, Việt Nam có khoảng 99,7 triệu danh tính người dùng mạng xã hội vào tháng 10.2026, tương đương 97,5% dân số. Quy mô ấy cho thấy sức ảnh hưởng sâu rộng của mạng xã hội đối với đời sống, đồng thời đặt ra những thách thức ngày càng lớn về quản trị thông tin và bảo đảm an ninh mạng.

Trong bối cảnh phía sau những màn hình điện thoại, máy tính là một thế giới tài khoản thật giả đan xen, khó kiểm chứng và những tài khoản khởi phát thông tin sai lệch, xấu độc, lừa đảo có thể âm thầm biến mất, đổi tên hoặc tiếp tục hoạt động dưới danh tính khác, việc gắn tài khoản mạng xã hội với danh tính điện tử đã xác thực là cần thiết nhằm hạn chế tình trạng mạo danh, tăng khả năng truy vết và xác định trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi vi phạm. Khi mỗi tài khoản có thể được liên kết với một danh tính đã xác thực, người dùng sẽ không thể tùy tiện phủi bỏ trách nhiệm với những gì đã nói và làm.

Thực tế, yêu cầu xác thực tài khoản mạng xã hội không phải vấn đề mới. Nghị định 147/2024/NĐ-CP đã quy định việc xác thực bằng số điện thoại di động tại Việt Nam hoặc số định danh cá nhân trong những trường hợp cụ thể. Việc tiếp tục thể chế hóa ở cấp độ luật cho thấy quyết tâm khắc phục những kẽ hở trong quản lý, từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng chặt chẽ, đồng bộ và toàn diện hơn, đáp ứng yêu cầu quản trị không gian mạng trong tình hình mới.

Mặt khác, một thách thức lớn trong thực thi nằm ở tính xuyên biên giới của các nền tảng mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam. Một quy định trong nước khó phát huy đầy đủ hiệu lực nếu thiếu sự phối hợp từ những doanh nghiệp vận hành nền tảng. Vì vậy, cần cơ chế ràng buộc trách nhiệm tuân thủ, phối hợp xác thực danh tính, phát hiện tài khoản giả mạo và xử lý vi phạm theo pháp luật. Đặc biệt, không thể để nền tảng hưởng lợi từ lưu lượng truy cập và tương tác, trong khi trách nhiệm xử lý những hệ lụy phát sinh lại chủ yếu đặt lên vai cơ quan quản lý và người sử dụng.

Một yêu cầu quan trọng khác là bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư. Luật quy định việc thu thập, sử dụng thông tin phục vụ xác thực phải được người dùng đồng ý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; kết quả xác thực phải được lưu giữ ít nhất 5 năm. Do đó, cần kiểm soát nghiêm ngặt việc truy cập, khai thác dữ liệu, đồng thời xác định rõ trách nhiệm khi xảy ra rò rỉ hoặc sử dụng thông tin trái phép.

Đặc biệt, xác thực danh tính không đồng nghĩa với bắt buộc công khai danh tính. Người dùng có thể lựa chọn biệt danh để bảo vệ đời sống riêng tư, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Quản lý hiệu quả cần đi đôi với bảo đảm quyền riêng tư và quyền bày tỏ chính kiến hợp pháp của công dân.

Công nghệ có thể xác thực danh tính, nhưng không thể thay thế ý thức trách nhiệm của người sử dụng. Mỗi chúng ta cần hình thành sức đề kháng số trước thông tin sai lệch, biết kiểm chứng trước khi chia sẻ và tôn trọng danh dự, quyền lợi của người khác. Bởi không gian mạng cũng là không gian công cộng, nơi mỗi phát ngôn đều có thể tạo ra những hệ lụy thực tế. Xác thực danh tính là bước tiến trong quản lý, còn văn hóa ứng xử và ý thức thượng tôn pháp luật mới là nền tảng để xây dựng một không gian mạng an toàn, văn minh và có trách nhiệm.