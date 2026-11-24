Có những tác phẩm nghệ thuật khiến chúng ta rời khỏi khán phòng mà lòng vẫn còn day dứt. Huyền thoại tuổi thanh xuân của tác giả, đạo diễn Lê Quý Dương là một tác phẩm như thế. Câu chuyện về mười cô gái thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc không chỉ tái hiện một thời chiến tranh khốc liệt, mà còn đưa chúng ta đến gần hơn với những ước mơ rất đỗi bình dị của tuổi trẻ, với tình yêu, tình bạn và khát vọng sống. Điều xúc động không chỉ là sự hy sinh, mà còn là cách nghệ thuật khiến lịch sử trở nên gần gũi, như đang trò chuyện với thế hệ hôm nay.

Từ một vở diễn, có thể thấy sức mạnh đặc biệt của văn hóa, việc văn hóa giúp chúng ta nhớ lại quá khứ, đánh thức lòng nhân ái, bồi đắp trách nhiệm và hướng con người đến những điều tốt đẹp. Đó cũng là một cách rất cụ thể để hiểu hai chữ "soi đường".

Tám mươi năm trước, ngày 24.11.1946, giữa bộn bề khó khăn của một đất nước vừa giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và nêu lên tư tưởng "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi". Đó là lời gửi gắm với giới văn nghệ sĩ, trí thức, và lớn hơn là tầm nhìn về tương lai dân tộc: muốn xây dựng một đất nước độc lập, hùng cường, trước hết phải xây dựng con người có lý tưởng, có nhân cách, có khát vọng và biết đặt lợi ích chung lên trên những toan tính riêng.

Trong những năm tháng chiến tranh, văn hóa đã nuôi dưỡng ý chí độc lập, kết nối triệu trái tim và tiếp thêm sức mạnh để dân tộc vượt qua thử thách. Trong hòa bình, văn hóa giúp hàn gắn những mất mát, gìn giữ căn cốt dân tộc và mở ra những khả năng sáng tạo mới. Hôm nay, khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thông điệp năm 1946 vẫn nguyên giá trị, nhưng đòi hỏi chúng ta một cách thực hiện mạnh mẽ và thiết thực hơn.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam chính là sự tiếp nối tinh thần ấy trong bối cảnh mới. Văn hóa được đặt ở vị trí nền tảng, là sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng của phát triển nhanh, bền vững. Nghĩa là văn hóa không chỉ hiện diện trong những ngày hội, những buổi biểu diễn hay các di tích được gìn giữ, mà phải thấm vào giáo dục, quản trị, kinh tế, môi trường sống và cách ứng xử của mỗi người.

Việc lựa chọn ngày 24.11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, với chính sách người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây không chỉ là một ngày để tôn vinh văn hóa, mà còn là dịp để khẳng định người dân phải được đặt ở trung tâm của đời sống văn hóa: không chỉ là khán giả, mà còn là người sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa các giá trị tốt đẹp.

Tôi mong Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ là ngày những cánh cửa nhà hát, bảo tàng, thư viện, không gian di sản mở rộng hơn với công chúng; là ngày trẻ em được nghe câu chuyện quê hương, người trẻ tìm thấy cảm hứng từ lịch sử, các gia đình có thêm thời gian cùng nhau thưởng thức nghệ thuật.

Nhưng điều đáng quý nhất không phải chỉ là một ngày thật nhiều sự kiện. Điều chúng ta hướng tới là để tinh thần ngày 24.11 sống trong cả 365 ngày: trong một lời nói tử tế, một việc làm có trách nhiệm, một ngôi trường trân trọng cái đẹp, một cộng đồng biết sẻ chia, một không gian mạng văn minh. Bởi văn hóa chỉ thực sự mạnh khi trở thành nếp sống, thành nhu cầu tự thân và thành sức mạnh gắn kết con người.

Từ lời căn dặn "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi" năm 1946 đến Nghị quyết 80 hôm nay là một hành trình nhất quán: lấy con người làm trung tâm, lấy văn hóa làm nền tảng để đất nước đi xa hơn. Một ngày để tôn vinh văn hóa, nhưng 365 ngày để văn hóa soi sáng đời sống, nuôi dưỡng tâm hồn và làm nên sức mạnh Việt Nam.