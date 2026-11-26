Đặc thù của Việt Nam là lượng kiều bào về thăm thân cuối năm rất đông. Với những Việt kiều bay từ Mỹ, châu Âu... bị lệch múi giờ, hay người lớn tuổi, trẻ em cùng hành lý cồng kềnh, thủ tục nhập cảnh quá lâu khiến họ mệt mỏi, ngao ngán. Điều này cũng diễn ra tương tự giai đoạn sau tết, khi lượng lớn kiều bào quay trở lại nơi làm việc hay học tập ở nước ngoài đều phải tới nhà ga trước nhiều tiếng đồng hồ, xếp hàng mòn mỏi. Vì thế, việc nâng cấp hệ thống Autogate thế hệ mới đồng bộ cả hai chiều xuất và nhập cảnh ngay trước thềm cao điểm tết sắp tới sẽ giảm thiểu tình trạng ùn ứ cục bộ "đến hẹn lại lên" bao năm qua. Thời gian xử lý rút ngắn xuống còn khoảng 30 - 45 giây thay vì chờ đợi hàng tiếng đồng hồ sẽ giúp họ có cuộc đoàn tụ nhẹ nhàng sau chặng bay dài vất vả.

Đặt trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, việc hiện đại hóa Autogate tại cửa ngõ lớn nhất nước như sân bay Tân Sơn Nhất đã vượt ra ngoài câu chuyện kỹ thuật thuần túy.

Đầu tiên, kết nối thông suốt Autogate với VNeID mức độ 2 là minh chứng cho thấy dữ liệu số của Việt Nam đã "sống", đã liên thông giữa các bộ, ngành và mang lại hiệu quả thiết thực. Sân bay là điểm chạm công nghệ đầu tiên của bất kỳ ai tới TP.HCM, quy trình xuất nhập cảnh tự động bằng sinh trắc học nhanh chóng, sẽ "định vị" hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và thân thiện.

Thứ hai, khi luồng khách xuất cảnh đi qua cửa kiểm soát nhanh hơn, sân bay không chỉ giảm được áp lực vận hành, tiết kiệm năng lượng (điều hòa, chiếu sáng) mà còn tối ưu hóa dòng chảy giao thông kết nối bên ngoài.

Việc này cũng giảm tải cho chính lực lượng cán bộ xuất nhập cảnh. Tự động hóa các luồng phổ thông giúp họ có thời gian tập trung vào các trường hợp cần kiểm tra sâu hoặc hỗ trợ hành khách đặc thù, quy trình vận hành từ đó sẽ mượt mà, ổn định ngay trong các đợt cao điểm.

Với du lịch, việc này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi trải nghiệm tại cửa khẩu chính là "lời chào" đầu tiên và cũng là ký ức cuối cùng của du khách với một điểm đến. Áp dụng Autogate sẽ xóa bỏ tâm lý về thủ tục rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút khách quốc tế quay lại Việt Nam nhiều lần. Nhìn rộng hơn, xuất nhập cảnh tự động còn tạo bệ phóng cho dòng chảy đầu tư, logistics và tăng trưởng hai con số mà Việt Nam đang quyết liệt thực hiện. Thực tế, mỗi phút tiết kiệm tại cửa khẩu là tối ưu chi phí thời gian cho toàn xã hội, giúp các hoạt động đầu tư, kinh doanh diễn ra thuận lợi, thông suốt. Với các chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nhân quốc tế, thời gian là kim cương nên họ thường đánh giá rất cao các sân bay có tốc độ thông quan nhanh, ít thủ tục rườm rà. Việt Nam đang muốn thu hút dòng vốn ngoại chất lượng cao thì thủ tục xuất nhập cảnh tiện lợi, thông thoáng chính là điểm cộng đắt giá.

Tất nhiên, giảm thời gian làm thủ tục bên trong nhà ga là cơ sở để giảm áp lực ùn ứ, nhưng vào những dịp cao điểm như cận tết, lễ lớn, khi tổng lượng phương tiện cá nhân và xe đưa đón tăng vọt vẫn không tránh khỏi áp lực lên giao thông khu vực xung quanh sân bay. Nên vẫn cần có sự phối hợp giữa tốc độ thông quan bên trong và điều tiết dòng xe bên ngoài và xa hơn nữa là hạ tầng đồng bộ.

Khi đó, cửa ngõ tới TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ là nơi "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi".