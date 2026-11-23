Sáng 23.11, khu vườn bên trong khách sạn Continental Saigon trên đường Đồng Khởi (TP.HCM) trở nên đặc biệt khi hàng chục chiếc xe máy cổ được bố trí xen kẽ những bàn ăn, ngay bên cạnh du khách đang thưởng thức bữa sáng.

Trong không gian kiến trúc Pháp cổ của khách sạn có lịch sử 146 năm, những chiếc xe máy từ thập niên 1930 - 1960 thu hút sự chú ý của nhiều khách lưu trú, đặc biệt là du khách quốc tế. Không ít người rời bàn ăn để đến gần quan sát, chạm vào những chi tiết trên xe và chụp ảnh lưu niệm.

Thay vì chỉ được ngắm nhìn qua tủ kính hay tại các khu triển lãm, du khách có thể tiếp cận những phương tiện từng gắn bó với đường phố Sài Gòn cách đây nhiều thập niên ngay trong không gian sinh hoạt thường ngày.

Hơn 30 xe máy cổ hội tụ giữa lòng TP.HCM

Hoạt động trưng bày nằm trong chương trình "Tuần lễ Di sản Văn hóa: Xưa & Nay", diễn ra từ ngày 18 - 24.11 tại khách sạn Continental Saigon, nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Theo luật sư Nguyễn Xuân Thủy, người phụ trách một số hội, nhóm chơi xe cổ tại TP.HCM, chương trình quy tụ hơn 30 xe máy cổ cùng 6 ô tô cổ. Trong đó, xe máy được đưa vào khu sân vườn, còn ô tô trưng bày phía trước khách sạn, mặt Công Trường Lam Sơn.

Hàng chục xe máy cổ được trưng bày ngay cạnh bàn ăn trong khu vườn khách sạn Continental Saigon sáng 23.11 ẢNH: LÊ NAM

Du khách quốc tế thích thú chiêm ngưỡng những chiếc xe máy cổ có tuổi đời hàng chục năm ẢNH: LÊ NAM

Nhiều mẫu xe cổ từ thập niên 1930 - 1960 vẫn có thể vận hành bình thường ẢNH: LÊ NAM

Đáng chú ý, nhiều mẫu xe có tuổi đời hàng chục năm, được sản xuất từ những thập niên đầu và giữa thế kỷ 20. Trong số này có chiếc Terrot của Pháp đời 1936, một mô tô đời 1948 và chiếc Mobylette khoảng năm 1950.

Ông Thủy cho biết ban đầu các hội, nhóm dự kiến huy động khoảng 100 phương tiện để tạo thành một không gian trưng bày quy mô lớn. Tuy nhiên, do diện tích khách sạn có giới hạn và khu vực trung tâm đang diễn ra nhiều sự kiện, số lượng xe được điều chỉnh cho phù hợp.

Điều thú vị là phần lớn những chiếc xe cổ này vẫn có thể vận hành bình thường, dù đã trải qua nhiều thập niên. "Hơn 90% xe máy trưng bày hôm nay được chính các anh em chạy đến khách sạn chứ không phải chở tới. Những chiếc xe này vẫn có thể nổ máy, di chuyển bình thường. Chúng tôi muốn mọi người thấy rằng xe cổ không phải là những hiện vật đã chết, mà chúng vẫn đang sống", ông Thủy chia sẻ.

Mỗi chiếc xe không chỉ là phương tiện đi lại mà còn chứa đựng câu chuyện về lịch sử giao thông, kỹ thuật cơ khí và đời sống đô thị qua nhiều thời kỳ.

Ông Nguyễn Xuân Thủy, đại diện hội xe cổ TP.HCM hào hứng giới thiệu các mẫu xe độc lạ ẢNH: LÊ NAM

Đưa ký ức Sài Gòn đến gần du khách

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là cách bố trí xe cổ ngay cạnh bàn ăn trong khu vườn khách sạn. Đây là ý tưởng được đại diện Continental Saigon và các hội, nhóm chơi xe cổ cùng thống nhất thực hiện.

Ông Thủy cho biết mục đích là đưa những phương tiện mang giá trị lịch sử đến gần hơn với công chúng, thay vì tạo khoảng cách giữa hiện vật và người xem.

"Chúng tôi muốn xe cổ hiện hữu ngay trong đời sống, chứ không phải thứ gì đó xa vời, chỉ để ngắm qua tủ kính. Du khách có thể vừa dùng bữa, vừa quan sát từng chi tiết của xe ngay bên cạnh. Giữa không gian kiến trúc cổ của khách sạn, sự xuất hiện của những chiếc xe hàng chục năm tuổi mang lại cảm giác rất đặc biệt", ông Thủy nói.

Hai mẫu xe cổ của Pháp, VeloSoleX 3800 và Terrot KM100, được trưng bày tại khách sạn Continental Saigon, gợi nhớ những phương tiện giao thông từ nhiều thập niên trước ẢNH: LÊ NAM

Những mẫu xe còn nguyên màu sơn cũ, tạo ra các vết rạn thời gian giá trị, được người yêu xe trân quý ẢNH: LÊ NAM

Theo quan sát, nhiều khách quốc tế tỏ ra hào hứng khi bắt gặp những chiếc xe cổ trong lúc ăn sáng. Có người tò mò tìm hiểu cấu tạo, có người tranh thủ chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc hiếm gặp giữa khu vườn khách sạn lâu đời.

Từ nhiều năm qua, vào các buổi chiều chủ nhật, những người đam mê ô tô cổ thường tụ họp uống cà phê phía trước Continental Saigon. Hoạt động này không ít lần thu hút sự chú ý của du khách nước ngoài đi ngang đường Đồng Khởi. "Đặc biệt, những du khách lớn tuổi từng biết đến hình ảnh thành phố trước đây thường rất thích thú khi thấy lại các dòng xe gắn với ký ức của họ. Nhiều người đến chụp ảnh, quay phim, hỏi han và giao lưu với các chủ xe", ông kể.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các hội, nhóm đưa hàng chục xe máy cổ vào trưng bày ngay trong khu sân vườn của khách sạn, kết hợp với không gian ẩm thực để du khách có thể trực tiếp trải nghiệm. Để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy khi trưng bày ngay cạnh khu vực ăn uống, các xe cổ đều được khóa van xăng nhằm hạn chế nguy cơ rò rỉ nhiên liệu. Ban tổ chức cũng bố trí sẵn các bình chữa cháy tại khu vực trưng bày để kịp thời xử lý nếu có sự cố phát sinh.

Nhiều ô tô cổ trưng bày trước mặt chính của khách sạn Hotel Continental Saigon (mặt Công Trường Lam Sơn, TP.HCM) ẢNH: LÊ NAM

Nhiều hoạt động trải nghiệm văn hoá tại khách sạn 146 năm tuổi ẢNH: LÊ NAM

Được xây dựng từ năm 1880, Continental Saigon là một trong những khách sạn lâu đời của TP.HCM, mang dấu ấn kiến trúc Pháp cổ và gắn với lịch sử phát triển của đô thị Sài Gòn.

Ngoài hoạt động trưng bày xe cổ, trong khuôn khổ tuần lễ, khách sạn còn tổ chức triển lãm hình ảnh "Dòng chảy thời gian", tái hiện những dấu ấn lịch sử và kiến trúc của công trình. Ngày 23.11 có chương trình trình diễn ẩm thực Việt; ngày 24.11 tiếp tục trưng bày xe cổ các nước và giới thiệu đặc sản ba miền kết hợp đêm nhạc saxophone. Dịp này, khách sạn giảm 10% các dịch vụ ẩm thực.

Theo đại diện khách sạn, việc tổ chức các hoạt động văn hóa ngay trong không gian lưu trú không chỉ giúp du khách tìm hiểu thêm về lịch sử, nét đẹp của TP.HCM - Sài Gòn xưa mà còn góp phần quảng bá bản sắc văn hóa địa phương, tạo thêm những trải nghiệm khác biệt cho du lịch TP.HCM.