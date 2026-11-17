Đều đặn mỗi tối, chiếc xe mực nướng của cô Đào Thị Yến (50 tuổi) lại đỏ lửa ở khu vực ngã sáu Phù Đổng, TP.HCM. Gắn bó với công việc này suốt 18 năm, cô đã quen với những đêm tất bật phục vụ khách.

Xe mực nướng của cô Yến tại khu vực ngã sáu Phù Đổng, nơi cô đã gắn bó suốt 18 năm ẢNH: TRÀ MY

Thế nhưng, thời gian gần đây, bên cạnh cô Yến còn có một người đàn ông thường xuyên phụ nướng mực, đón khách. Đó là ông Bảo (52 tuổi), một Việt kiều Mỹ tình cờ quen cô trong chuyến trở về Việt Nam. Từ một vị khách ghé mua mực nướng, ông Bảo dần trở thành người đồng hành cùng cô Yến. Cả hai dự định sẽ về chung một nhà vào tháng 12 tới.

18 năm bán mực nướng ở thành phố

Rời quê Nam Định vào TP.HCM mưu sinh từ năm 26 tuổi, cô Yến bắt đầu công việc buôn bán với không ít khó khăn.

Cô kể, những ngày đầu, do chưa quen khẩu vị của người miền Nam nên món ăn chưa được nhiều khách đón nhận. Nhờ những người xung quanh hướng dẫn cách chế biến, nêm nếm, cô dần điều chỉnh cho phù hợp. Khách đến ăn rồi quay lại, công việc buôn bán cũng dần ổn định. Đến nay, chiếc xe mực nướng đã gắn bó với cô suốt 18 năm.

Mỗi tối, cô bắt đầu bán từ khoảng 20 giờ và thường đến 1 giờ 30 sáng hôm sau mới dọn hàng nghỉ. Công việc vất vả nhưng cũng là nguồn thu nhập để cô chăm lo cho 3 con gái trưởng thành. Năm 2021, chồng cô qua đời. Biến cố khiến người phụ nữ vốn quen với nhịp sống tất bật bên xe mực nướng suy sụp.

Món mực chiên mắm được phục vụ cùng tương ớt, rau răm và dưa leo ẢNH: TRÀ MY

Cô kể, sau khi chồng mất, bản thân buồn bã, ăn uống kém và sụt cân nhiều. Nhìn mẹ ngày càng ít nói, các con tìm cách động viên, mong mẹ có thêm niềm vui trong cuộc sống. Một trong những cách đó là lập kênh TikTok để mẹ livestream trong lúc bán hàng.

Ban đầu, cô Yến chỉ lên mạng trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện thường ngày với người xem. Dần dần, những buổi livestream trở thành một phần quen thuộc trong công việc buôn bán. Được trò chuyện, nhận lời hỏi thăm và động viên từ khách quen cũng như những người theo dõi, cô cảm thấy tinh thần thoải mái hơn, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn.

Vị khách Việt kiều Mỹ và chuyện tình bất ngờ

Đầu năm 2026, ông Bảo về Việt Nam du lịch và tình cờ ghé xe mực nướng của cô. Phải đến cuối tháng 3, trong một lần nghe cô Yến trò chuyện trên livestream, ông mới chủ động làm quen, hỏi han nhiều hơn.

Qua những lần tiếp xúc, ông có cảm tình với sự mộc mạc, chân thành của người phụ nữ bán mực nướng. Từ những cuộc trò chuyện ban đầu, cả hai dần trở nên thân thiết rồi nảy sinh tình cảm. Những buổi tối có thời gian rảnh, ông Bảo lại đến xe mực phụ cô Yến nướng mực, phục vụ khách. Công việc vốn quen với cảnh một mình xoay xở nay có thêm người san sẻ.

Tuy nhiên, khi biết mẹ có tình cảm với người đàn ông mới quen, các con của cô Yến không khỏi lo lắng. Sau biến cố gia đình, các con sợ mẹ tiếp tục chịu tổn thương. Sự khác biệt về hoàn cảnh sống giữa hai người cũng khiến các con có phần dè dặt.

Thế nhưng, qua những lần gặp gỡ và chứng kiến cách ông Bảo quan tâm, chăm sóc mẹ, các con của cô dần thay đổi suy nghĩ. Cô Yến kể, các con nhận thấy từ khi quen ông Bảo, mẹ vui vẻ hơn, bớt buồn và tinh thần thoải mái hơn trước.

Những buổi tối rảnh rỗi, ông Bảo đến phụ cô Yến nướng mực và phục vụ khách ẢNH: TRÀ MY

Không chỉ phụ bán hàng, ông còn động viên cô chú ý chăm sóc sức khỏe. Hai người bắt đầu duy trì thói quen chạy bộ cùng nhau vào buổi sáng. Theo cô Yến, việc vận động thường xuyên giúp tình trạng đau nhức chân do nhiều năm đứng bán hàng cải thiện đáng kể.

Sau thời gian tìm hiểu, cả hai dự định tổ chức đám cưới vào tháng 12 tới. Ông Bảo cũng có kế hoạch ở lại Việt Nam làm việc lâu dài để được gần gũi, chăm sóc và đồng hành cùng cô. Với cô Yến, niềm vui hiện tại không chỉ là tìm được tình yêu mới sau những năm tháng mất mát, mà còn là có thêm một người cùng chia sẻ những điều giản dị trong cuộc sống.

Chiếc xe mực nướng ở ngã sáu Phù Đổng vẫn sáng đèn mỗi tối. Chỉ khác là giờ đây, bên cạnh người phụ nữ đã gắn bó với góc phố suốt 18 năm còn có một người đàn ông sẵn lòng cùng cô thức khuya, nướng mực và đón khách.