Matthew Keenan là một cựu binh Mỹ 72 tuổi sống tại Đà Nẵng. Ông đang nỗ lực giúp các học sinh tại đây nói tiếng Anh hiệu quả, bằng chính dự án phi lợi nhuận mà ông và cộng sự triển khai mang tên Global Talk.

Ông Matthew, từng đến chiến trường VN năm 1972, tại Đà Nẵng, Chu Lai (Quảng Nam). Về sau, khi đang sinh hoạt ở Hội Cựu chiến binh Mỹ, ông phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư do phơi nhiễm chất độc da cam ở VN. Điều này đã thôi thúc ông quay lại VN để cùng hỗ trợ Hội Nạn nhân chất độc da cam tại Đà Nẵng (DAVA).

Công việc tại đây khiến ông yêu Đà Nẵng và quyết định dành phần đời còn lại để gắn bó với thành phố biển này... Cho đến khi có một học sinh Đà Nẵng dè dặt đến trước mặt ông và nói: “Hãy nói tiếng Anh với tôi”, thì ý tưởng về Global Talk ra đời. Bằng cách sử dụng công nghệ Zoom, học sinh ở VN có thể trực tiếp nói tiếng Anh với học sinh ở New York.

Lớp học cách nửa vòng trái đất

Vừa theo dõi màn hình Zoom của lớp học Global Talk, ông Matthew khá hài lòng khi các học sinh ở những buổi học trước còn nhút nhát nay đã mạnh dạn, rất nhanh để cải thiện kỹ năng nghe, nói tiếng Anh của mình. Nếu buổi học đầu tiên là giới thiệu, làm quen trong khoảng cách thực tế, như cách nhau đến nửa vòng trái đất thì những buổi học sau đó, các bạn đã có thể thoải mái “tám” ở những chủ đề phù hợp với độ tuổi, giới tính của mình như trường học, chương trình học, lĩnh vực giải trí, phim ảnh, âm nhạc, game…

“Tôi thấy các bạn ấy tham gia lớp học rất thích thú, cảm thấy kỹ năng nói của các bạn tiến bộ rất nhanh”, ông Matthew nói. Và “các bạn” mà ông nói chính là những học sinh THPT ở Đà Nẵng và học sinh trường St.Raymond’s (New York, Mỹ), cũng là ngôi trường mà ông Matthew từng theo học.

Hào hứng khoe về lớp học Global Talk, Nguyễn Lê Bảo Duyên (học sinh lớp 10, Trường THPT FPT Đà Nẵng) cho biết rất vui khi được tham gia lớp học đặc biệt này. Lần đầu tiên Bảo Duyên cảm thấy tự tin hơn trong giao tiếp chỉ sau vài buổi học. “Em rất vui khi được làm quen với những người bạn Mỹ và nhanh chóng thực hành tiếng Anh cùng các bạn ấy để nâng cao trình độ cho mình”, Bảo Duyên chia sẻ.

Trong khi đó, cách Bảo Duyên và các bạn VN đến nửa vòng trái đất, thì những học sinh Mỹ cũng thích thú với lớp học đặc biệt này. Brandon Delgado (Trường St.Raymond’s), một trong các học sinh Mỹ tham gia lớp học, cho biết bạn đang tìm hiểu về văn hóa VN cùng các bạn học sinh Đà Nẵng, thông qua Global Talk. Cũng như Brandon, nhiều học sinh Mỹ chưa biết gì về VN, cho đến khi được mời tham gia lớp Global Talk. Cũng có người tham gia vì có người thân, là ông hay chú, là quân nhân từng đến chiến trường VN thời trước 1975...

Ở mỗi buổi học của Global Talk, khi các bạn học sinh Việt và Mỹ thoải mái trò chuyện về những chủ đề mà các bạn quan tâm, thì ông Matthew và những giáo viên người Mỹ, người Việt, tham gia dự án Global Talk lắng nghe, theo dõi cách các bạn chuyện trò, phát âm, và giúp kết nối để buổi học được vận hành tốt nhất.

“Những học sinh Mỹ tham gia Global Talk ngay trong giờ học của các bạn tại St.Raymond’s, dưới sự hướng dẫn của các giáo viên bộ môn. Học sinh VN tham gia lớp học thì đều được tuyển chọn theo tiêu chí đam mê phát triển tiếng Anh, khả năng nói cơ bản, ham học hỏi và đi xuyên suốt chương trình mỗi khóa học miễn phí kéo dài 3 tháng”, ông Matthew chia sẻ thêm.





Nhân đôi giá trị

Từng vận hành các công ty trong lĩnh vực kinh doanh, luật, quản trị nhân sự..., ông Matthew lường hết được những khó khăn khi tổ chức hoạt động giáo dục phi lợi nhuận trong điều kiện bất đồng ngôn ngữ và lệch 12 múi giờ so với giờ ở New York, nên ông và cộng sự xác định nỗ lực hết mình. Các lớp học trực tuyến diễn ra vào lúc 19 giờ tại VN, cũng là 8 giờ tại New York.

May mắn hơn khi tâm huyết của Matthew được các giáo viên tiếng Anh đến từ Trung tâm Anh ngữ ứng dụng Praim hỗ trợ miễn phí vận hành kỹ thuật, kết nối, thúc đẩy cuộc nói chuyện trên Global Talk. Những giáo viên này sẽ giúp Matthew về nhân lực, công nghệ, nhận đăng ký, kiểm soát độ tuổi, giám sát kỷ luật và sự tiến bộ của các bạn tham gia. “Sau vài buổi “tám”, các học sinh Mỹ và VN đều nhanh chóng nhận ra rằng, họ khác biệt về văn hóa, nhưng lại có nhiều điểm chung hơn họ nghĩ khi cùng trao đổi về các vấn đề như phim ảnh, âm nhạc, thể thao và game... nên càng hứng khởi”, ông Matthew thích thú cho biết.

Hiện tại, không riêng gì Matthew mà cả các giáo viên Mỹ, VN đồng hành cùng ông đều cảm thấy Global Talk của họ được nhân đôi giá trị. Nghĩa là không chỉ những học sinh VN sẽ được học các kỹ năng nói tiếng Anh tốt hơn, hiệu quả hơn, mà các học sinh St.Raymond’s cũng được trao cơ hội để chủ động tìm hiểu những người bạn cùng độ tuổi.

Chị Lê Thị Thu Trang, Giám đốc điều hành tại Trung tâm Anh ngữ ứng dụng Praim, cho biết các giáo viên tham gia Global Talk đều nhiệt tình giúp Matthew vì họ cảm nhận được ý nghĩa trong dự án của ông, đó là tạo một môi trường nói tiếng Anh thuận lợi cho các bạn học sinh Việt.

“Là dân trong nghề, tôi biết nhiều người Việt dành thời gian quá nhiều cho việc học tiếng Anh, nhưng lại không đủ năng động để tìm kiếm cho mình môi trường để luyện nghe nói và có phản xạ tiếng Anh. Tiếng Anh thực ra chỉ là phần kỹ năng, nên cần tạo ra môi trường, với thật nhiều cơ hội thực hành. Global Talk Network là một ví dụ về sự hợp tác quốc tế của học viên, giáo viên, quản lý và tình nguyện viên cùng nhau làm việc vì một tương lai tốt đẹp hơn”, chị Trang cho biết.

Cuộc thoại toàn cầu

“Tôi nhận ra phần nhiều học sinh Việt dù khá tiếng Anh nhưng các bạn không dạn dĩ, rất hay mắc cỡ và thiếu tự tin khi giao tiếp tiếng Anh. Phần khác thì vất vả đi tìm người có thể nói tiếng Anh như khách du lịch để cùng trau dồi kỹ năng. Tôi muốn khắc phục nhược điểm này của các bạn”, ông Matthew trăn trở.

Với sự hỗ trợ của Hội Cựu chiến binh Mỹ vì hòa bình, ông Matthew và nhóm Global Talk đã mang lại cơ hội để những người trẻ kết nối dễ dàng hơn, lan tỏa nhiều hơn và rộng khắp để thực sự là những “cuộc thoại toàn cầu”. “Đây là hoạt động thực sự ý nghĩa đối với cá nhân tôi, một cựu binh Mỹ trở lại VN với mong muốn mang lại những điều tích cực nhất. Cụ thể ở đây là trao cơ hội tìm hiểu lẫn nhau cho các bạn trẻ VN và người Mỹ trẻ, để các bạn thấy chúng ta giống nhau, cùng mong muốn những điều đơn giản, cùng sở thích, cùng chia sẻ niềm vui và các giá trị sống”, cựu binh Mỹ Matthew Keenan trải lòng.

Đáp lại nỗ lực này của ông và nhóm Global Talk, bạn Võ Trần Nguyên (học sinh Trường THPT Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) tâm sự, bạn đã có sự tiến bộ rõ rệt sau vài buổi học. “Tôi không nghĩ mình có thể nói chuyện với các bạn nước ngoài ngay từ buổi học đầu tiên. Tôi biết thêm nhiều điều, mạnh dạn giao lưu những chủ đề mình thích với các bạn cùng độ tuổi”, Nguyên nói.

Giờ đây, cứ chiều chiều, cựu binh Mỹ Matthew Keenan vẫn đi dạo quanh khu vực biển Đà Nẵng... Thi thoảng cảnh cũ người cũ lại thoáng qua vùng ký ức chật chội của người đàn ông ngoại quốc đã ngoài 70 khiến ông rưng rưng: “Người dân miền biển Sơn Trà, hay ven núi Ngũ Hành Sơn vẫn gặp tôi, họ “hello”, “how are you” niềm nở, thân thiện với tôi. Những đứa trẻ bây giờ vui vẻ lại gần nói “Hãy nói tiếng Anh với tôi” chứ không né tránh tôi như trong tiềm thức, khiến tôi thấy rất vui. Cám ơn tiềm thức đó giúp tôi luôn sống và hành động tích cực hơn ở hiện tại và tương lai”.