Du lịch Đà Nẵng 30.4 - 1.5: Nhiều sản phẩm mới thu hút đông nghịt du khách

Ngày 1.5, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho hay, ghi nhận ở tất cả các khu, điểm du lịch tại TP.Đà Nẵng đều đông nghịt du khách mấy ngày nay.

Dịp này, TP.Đà Nẵng tung ra hàng loạt sản phẩm du lịch mới như bãi biển đêm Mỹ An với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc. Q.Ngũ Hành Sơn khai trương phố đi bộ - “phố Tây” An Thượng. Q.Sơn Trà có các chương trình Vũ hội đường phố, chợ đêm.

Chương trình mùa du lịch biển thường niên cũng có thêm các hoạt động đua thuyền, dù lượn, thả diều nghệ thuật…

Khu vực biển Đà Nẵng ghi nhận khoảng 20.000 khách tham gia các hoạt động trong ngày 30.4.

Không chỉ ở khu vực biển, các khu, điểm du lịch khác cũng hoạt động hết công suất để đón khách. Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills trong ngày 30.4 đón hơn 10.000 du khách.





Các sản phẩm du lịch mới ra mắt tại Bà Nà dịp này là Thác Thần Mặt Trời với hơn 40 bức tượng bằng đồng vàng mang chủ đề thần thoại Hy Lạp, show diễn The battle of the Moon Kingdom, trải nghiệm công nghệ thực tế ảo hiện đại cùng rạp chiếu phim Airship “Mắt Bay” ngắm nhìn Vương quốc Mặt Trăng, chuyến tàu hỏa leo núi số 2, Lâu đài Mặt Trăng…

Cùng với đó, các khu vui chơi giải trí ở khu vực trung tâm TP.Đà Nẵng như Công viên châu Á, Helio Center với nhiều sản phẩm mới, miễn phí vé vào cổng cũng thu hút rất đông người dân và du khách.