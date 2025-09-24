HCM Busines Summit 2025 quy tụ hơn 5.000 doanh nhân

Chương trình HCM Busines Summit 2025 thu hút 10.000 lượt khách tham dự, bao gồm 5.000 doanh nhân, tổng giám đốc, nhà đầu tư cùng với sự có mặt của 50 quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Trong khuôn khổ sự kiện, 150 gian hàng triển lãm đa dạng các ngành nghề mang lại không gian giao thương sôi động cho chương trình.

Các diễn giả chia sẻ tại chương trình HCM Busines Summit 2025 ẢNH: T.X

Với chủ đề "Hight-touch vs Hight-tech: Humanity x AI x Impact", diễn đàn năm nay đặt ra câu hỏi "Liệu công nghệ có làm chúng ta đánh mất đi sự nhân bản, hay ngược lại, trở thành đòn bẩy để người lãnh đạo "chậm" hơn bao giờ hết?". Các buổi tọa đàm song song diễn ra trong chuỗi sự kiện lần này như tọa đàm về JCI VN: Từ hiệu quả đến hiệu suất - Bước tiến cho lãnh đạo cấp trung, Chuyển đổi giao thông xanh - Cơ hội đầu tư bứt phá, Chiến lược gọi vốn và niêm yết quốc tế - Cơ hội từ Singapore, Hiểu biết hiệp định thương mại và thông luật - chìa khóa mở đường cho doanh nghiệp Việt bức tốc quốc tế, Khởi nghiệp di sản hạnh phúc, Tinh hoa kết nối - Dẫn lối tương lai, Doanh nghiệp bản lĩnh trong thời AI: Từ nội lực quản trị đến sức mạnh thương hiệu…

Các gian hàng trưng bày sản phẩm, dịch vụ của các công ty

Thông qua các buổi tọa đàm, các diễn giả tham dự giải mã những thách thức, cơ hội và tìm kiếm sự cân bằng giữa yếu tố công nghệ đột phá và giá trị con người. Cũng như chia sẻ xu hướng đầu tư bền vững nhằm giảm phát thải, phát triển hạ tầng xanh, tiềm năng tăng trưởng của thị trường xe điện tại Việt Nam; các thông tin về thương mại quốc tế, các ưu đãi theo hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết…

Bên cạnh các phiên thảo luận, tại sự kiện cũng diễn ra 2 lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty VGREEN, GSM và VinFast nhằm triển khai gói chuyển đổi taxi xanh và xe điện cho nhân viên, khẳng định vai trò tiên phong của các doanh nghiệp lớn trong phát triển giao thông xanh. Đồng thời, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VGREEN và Chargepoit với mục tiêu 5.000 tủ đổi pin xe máy điện.

Bên cạnh chuỗi sự kiện trọng điểm, chương trình HCM Busines Summit 2025 còn bao gồm các hoạt động kết nối cộng đồng doanh nhân, thành viên như giải đấu Pickleball, trao tặng "Thư viện Container số 13" cho trường tiểu học Nguyễn Văn Trân - Bình Chánh với tổng giá trị 500 triệu đồng, khánh thành cầu Hữu Duyên tại Trà Vinh cũ, chương trình đám cưới tập thể cho 50 cặp đôi công nhân khó khăn.