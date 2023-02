'HĐND có lúc có nơi chưa đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của cử tri và nhân dân'

Sáng nay (21.2), Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 đã khai mạc tại tỉnh Quảng Ninh.



Quang cảnh hội nghị N.H

Đây là hội nghị có quy mô lớn nhất về công tác HĐND do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức với sự tham dự của hơn 320 đại biểu T.Ư và 63 tỉnh thành trong cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; cùng các Ủy viên T.Ư Đảng: Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là hội nghị lần thứ 2 Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Khác với lần thứ nhất, việc tổng kết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức 3 hội nghị ở 3 vùng miền: khu vực phía bắc; khu vực miền Trung, Tây nguyên và khu vực phía nam, nhưng hội nghị hôm nay có sự tham dự đầy đủ của Thường trực HĐND 63 tỉnh, thành phố của cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị N.H

Cũng theo ông Trần Thanh Mẫn, năm 2023, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Dự báo tình hình thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường; đất nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; những yếu tố bất cập, hạn chế từ nội tại nền kinh tế chưa được xử lý căn bản, ngày càng bộc lộ rõ hơn trong hoàn cảnh khó khăn.

"Tuy vậy, hoạt động của HĐND cũng còn một số tồn tại hạn chế về chất lượng kỳ họp, hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND có lúc, có nơi còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của cử tri và nhân dân", ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, ông Trần Thanh Mãn, đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm cao, trên tinh thần xây dựng, khách quan; đánh giá những kết quả nổi bật, nêu những mô hình hay, cách làm mới và những bài học quý, cũng như những tồn tại, hạn chế và đề xuất kiến nghị sao cho thiết thực, góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xuất siêu năm thứ 7 đạt 11,2 tỉ USD

Cũng tại hội nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo tình hình KT-XH trong năm 2022, tăng trưởng GDP đạt 8,02%, mức cao nhất kể từ năm 2011; các cân đối vĩ mô được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước đạt 1,804 triệu tỉ đồng, vượt 27,76% so với dự toán và tăng 14,12% so với năm 2021; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 739,5 tỉ USD, xuất siêu năm thứ 7 liên tiếp, đạt 11,2 tỉ USD; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, có sự chuyển biến rất tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật, ấn tượng; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu có nhiều chuyển biến, nhiều mặt được tăng cường.

Hàng đầu, từ trái qua: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

N.H

Đáng chú ý, nhiều địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách cao như: TP.HCM (đạt 9,0%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 478,732 tỉ đồng); Hà Nội (đạt 8,9%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 331,969 tỉ đồng); Hải Phòng (đạt 12,3%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 106.104 tỉ đồng); Bà Rịa - Vũng Tàu (đạt 7,2%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 71.555 tỉ đồng); các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt cao từ 50.000 tỉ đồng trở lên; nhiều tỉnh đã vượt thu ngân sách nhà nước so với dự toán trên 50%.

Cũng trong năm 2022, số lượng đại biểu HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư trong cả nước giảm 42 đại biểu so với năm 2021; một số tỉnh có sự thay đổi về nhân sự Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó trưởng ban và số lượng Ủy viên các Ban HĐND. Nguyên nhân là do chuyển công tác, thôi làm nhiệm vụ đại biểu, bãi nhiệm, tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ đại biểu, bị xử lý kỷ luật, khởi tố hoặc từ trần.

Ngoài ra, HĐND mỗi tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức thành công 2 kỳ họp thường lệ và tổ chức tổng số 198 kỳ họp chuyên đề và 51 kỳ họp đột xuất, kịp thời giải quyết những nội dung phát sinh đột xuất. Sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND cấp tỉnh đã báo cáo và gửi hồ sơ kết quả kỳ họp về Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ theo quy định.