Những hình ảnh cận cảnh đầu tiên do tàu Hera của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) ghi lại cho thấy tiểu hành tinh Dimorphos, đường kính khoảng 160 m, đã bị biến dạng sau cú va chạm của tàu DART thuộc NASA hồi tháng 9.2022, theo The Guardian ngày 26.11.

Hình ảnh chụp ngày 7.11.2026 cho thấy miệng hố trên bề mặt tiểu hành tinh Dimorphos, hình thành sau cú va chạm của tàu DART năm 2022 ẢNH: REUTERS

Một mặt của Dimorphos bị san phẳng, hình thành miệng hố va chạm rộng tương đương sân vận động thể thao. Tiểu hành tinh này còn rơi vào trạng thái quay hỗn loạn, trong khi hàng trăm tảng đá kích thước vài mét được phát hiện chuyển động quanh Dimorphos và tiểu hành tinh lớn hơn mà nó quay quanh là Didymos.

"Chúng tôi từng tranh luận liệu Dimorphos có xuất hiện miệng hố, thay đổi hình dạng hay giữ nguyên cấu trúc. Điều bất ngờ là cả 3 hiện tượng đều xảy ra cùng lúc", tiến sĩ Patrick Michel, trưởng nhóm nghiên cứu khoa học của sứ mệnh Hera, cho biết. Theo ông, phần bề mặt chịu tác động trực tiếp đã biến dạng mạnh, trong khi những khu vực còn lại tương đối nguyên vẹn.

Trước đó, ngày 26.9.2022, NASA điều khiển tàu DART nặng khoảng nửa tấn lao vào Dimorphos với vận tốc hơn 21.000 km/giờ, khiến lượng lớn đất đá bị bắn vào không gian. Đây là cuộc thử nghiệm đầu tiên nhằm xác định liệu con người có thể chủ động làm lệch quỹ đạo một tiểu hành tinh bằng cách cho tàu vũ trụ đâm vào nó hay không.

Kết quả quan sát từ trái đất cho thấy thời gian Dimorphos quay quanh Didymos đã rút ngắn khoảng 33 phút, vượt xa ngưỡng thay đổi tối thiểu 73 giây mà NASA đặt ra để đánh giá sứ mệnh thành công.

Tuy vậy, các nhà khoa học vẫn chưa hiểu đầy đủ tác động của cú va chạm đối với cấu trúc và chuyển động của Dimorphos. Để tìm lời giải, ESA phóng tàu Hera vào tháng 10.2024. Sau hành trình kéo dài 2 năm, tàu đã tiếp cận cặp tiểu hành tinh trong tháng 11.2026 và bắt đầu khảo sát từ khoảng cách 25 - 30 km.

Ông Ian Carnelli, quản lý sứ mệnh Hera tại ESA, nhấn mạnh DART đã chứng minh con người có thể thay đổi quỹ đạo tiểu hành tinh, còn Hera giúp làm rõ điều gì thực sự xảy ra sau cú va chạm. Việc kết hợp dữ liệu từ 2 sứ mệnh được kỳ vọng đưa công nghệ làm lệch hướng tiểu hành tinh tiến gần hơn đến ứng dụng thực tế trong phòng thủ hành tinh.

Trong những tháng tới, Hera sẽ tiếp cận gần hơn và triển khai 2 vệ tinh nhỏ, trong đó một thiết bị sử dụng radar để khảo sát cấu trúc bên trong Dimorphos.

NASA nói phi thuyền DART đổi hướng thành công tiểu hành tinh sau cú đâm "tự sát"

Theo tiến sĩ Michael Marsset thuộc Đài quan sát Nam Âu (Đức), dữ liệu mới mang lại cơ hội hiếm có để nghiên cứu vật lý va chạm, bởi các nhà khoa học biết chính xác khối lượng, vận tốc của tàu DART và có hình ảnh tiểu hành tinh trước lẫn sau thử nghiệm.

Ông giải thích các tiểu hành tinh có cấu trúc rất khác nhau, từ khối đá tương đối rắn chắc đến những tập hợp đá vụn liên kết bởi lực hấp dẫn yếu. Vì vậy, khả năng làm lệch hướng của chúng phụ thuộc không chỉ vào lực va chạm mà còn vào đặc điểm vật chất và lượng đất đá bị bắn ra ngoài.

Dù Dimorphos và Didymos không đe dọa trái đất, những nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng ngăn chặn các thiên thể nguy hiểm trong tương lai.

Theo ông Marsset, thách thức quan trọng vẫn là phát hiện mối đe dọa đủ sớm. Nếu được cảnh báo trước nhiều năm hoặc nhiều thập niên, một thay đổi nhỏ về vận tốc cũng có thể khiến tiểu hành tinh tránh được trái đất. Ngược lại, nếu chỉ phát hiện vài tháng trước thời điểm va chạm, các phương án ứng phó sẽ bị hạn chế đáng kể.