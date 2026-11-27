Vật thể lạ này được nhìn thấy gần Nhật Bản vào năm 2024, trong hình ảnh vừa được công bố cùng các tài liệu được giải mật Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ

Theo Đài Fox News ngày 26.11, Lầu Năm Góc đã lập kế hoạch xây dựng một hầm ngầm rộng hơn 460 m2 tại bang Nevada để lưu trữ những vật liệu được cho là của các vật thể bay không xác định (UFO).

Hầm này được thiết kế để lưu trữ những thứ được mô tả là "vật liệu hoặc mô lạ" thu được, bao gồm cả phần cứng và mẫu sinh học có liên quan đến các hiện tượng dị thường không xác định (UAP), thuật ngữ Lầu Năm Góc sử dụng để chỉ UFO và các hiện tượng chưa giải thích được khác.

Bản thiết kế này không phải xuất phát từ khoa học viễn tưởng. Nó được mô tả chi tiết trong một tài liệu dài 538 trang của nhà thầu nay được giải mật, do Bộ Chiến tranh công bố trong loạt hồ sơ mới nhất.

Điều này cho thấy một công ty tư nhân tiến gần đến việc xây dựng một kho lưu trữ an toàn theo chương trình trị giá 22 triệu USD của Lầu Năm Góc.

Theo thiết kế, hầm ngầm này nằm sâu dưới lòng đất từ 4,5-6 m, phía sau những bức tường bê tông cốt thép dày 90 cm với một cánh cửa hầm bằng thép và một đường hầm tiếp cận được canh gác nghiêm ngặt.

Tại đây, công nhân có thể "lưu trữ các vật liệu hoặc mô hiếm mà tổ chức có thể thu được", với lực lượng bảo vệ vũ trang tuần tra 24/24. Đài CBS News lưu ý rằng không có hồ sơ công khai nào cho thấy cơ sở này từng được xây dựng.

Tuy nhiên, một quan chức Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ (DIA) đã nói rằng các báo cáo của BAASS có "giá trị hạn chế" và nghiên cứu của Lầu Năm Góc về các mối đe dọa hàng không vũ trụ tiềm tàng trong tương lai đã kết thúc vào năm 2012.

Một phần lớn khác trong tài liệu trình bày tóm tắt các bài báo mà BAASS đã thuê tổ chức nghiên cứu EarthTech International thực hiện.

Các chủ đề nghiên cứu bao gồm "du hành giữa các vì sao thông qua các lỗ sâu có thể xuyên qua", "lý thuyết và thí nghiệm về khả năng tàng hình" và "động cơ cong không gian, năng lượng tối và việc thao túng các chiều không gian bổ sung".

EarthTech International, có trụ sở tại bang Texas, liệt kê thông tin về một số chủ đề này trên trang web của tổ chức này.

Tài liệu trên được đưa ra trong đợt công khai tài liệu thứ 8 liên quan UFO kể từ tháng 5. Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết sẽ tiếp tục đưa ra thêm các tài liệu.