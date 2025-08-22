Hé lộ mức thu nhập 'khủng' của nhân viên Microsoft

Các con số cho thấy sự chênh lệch khổng lồ, ngay cả với những người ở cùng một cấp bậc.

Bảng lương nhân viên của Microsoft được công khai ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hé lộ mức lương của các nhân viên tại Microsoft

Theo trang Business Insider, một bảng tính với hơn 850 mục nhập chứa thông tin lương, thưởng của nhân viên Microsoft đã được chia sẻ rộng rãi. Dù chỉ là dữ liệu tự khai báo và ẩn danh, nó đã phần nào vén bức màn bí mật về cơ cấu trả lương phức tạp của tập đoàn.

Phân tích từ 350 kỹ sư phần mềm tại Mỹ cho thấy một bức tranh thu nhập đa dạng đến kinh ngạc.

Cụ thể, như trong bảng dữ liệu được chia sẻ, một kỹ sư ở cấp 63 (Level 63) có thể nhận mức lương cơ bản từ 153.500 - 224.800 USD/năm. Đáng chú ý, khoản thưởng cổ phiếu của họ có thể dao động lớn, từ 22.000 - 64.000 USD. Trong khi đó, cấp 67 sẽ lên đến 248.000 - 250.000 USD khi nói về lương cơ bản.

Bảng kê các mức lương tùy cấp bậc của nhân viên Microsoft ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sự khác biệt không chỉ dừng lại ở cấp bậc mà còn thể hiện rõ rệt giữa các bộ phận. Ví dụ, một kỹ sư làm việc cho bộ phận "hot" như Cloud + AI có thể đạt mức lương cơ bản lên tới 340.000 USD, trong khi ở nhóm Xbox, mức trần là 215.000 USD. Điều này cho thấy Microsoft sẵn sàng trả hậu hĩnh hơn cho những mảng kinh doanh chiến lược và có tính cạnh tranh cao.

Các bộ phận và mức lương chênh lệch tại Microsoft ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mặc dù các con số trên rất hấp dẫn, cần phải nhấn mạnh rằng đây chỉ là một mảnh ghép nhỏ và chưa được kiểm chứng. Với chỉ vài trăm mục nhập so với tổng số hơn 228.000 nhân viên của Microsoft trên toàn cầu, bảng lương này chỉ nên được xem là một nguồn tham khảo.

Tuy nhiên, nó cũng đã xác nhận một điều rằng thu nhập tại các tập đoàn công nghệ lớn không có một công thức chung. Mức lương và thưởng phụ thuộc vào vô số yếu tố như cấp bậc, bộ phận làm việc, hiệu suất cá nhân và cả khả năng đàm phán.