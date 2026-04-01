Hé lộ nguồn tiền hối lộ 40 tỉ cho cựu quan chức Bộ NN-PTNT

Trong vụ án xảy ra tại Bộ NN-PTNT (cũ), Công ty Hoàng Dân cùng các nhà thầu liên danh đã trúng hàng loạt gói thầu lớn tại các dự án thủy lợi, gồm dự án hồ Krông Pách thượng (Đắk Lắk), Bản Mồng (Nghệ An), Bản Lải (Lạng Sơn) và Cánh Tạng (Hòa Bình).

Dù các gói thầu có sự khác nhau về giá trị, địa điểm, đơn vị chủ đầu tư, song đều có chung một "công thức" giúp doanh nghiệp giành quyền thi công, đó là sử dụng quan hệ, tiền và "làm đẹp" hồ sơ.

Các bị cáo trong vụ đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Bộ NN-PTNT (cũ) ẢNH: PHÚC BÌNH

Hối lộ 40 tỉ, nguồn tiền từ đâu?

Hai ngày diễn ra phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, nhiều lần thừa nhận đã tiếp cận các cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ NN-PTNT để nhờ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia dự án.

Ở những cuộc gặp này, ông Dân hoặc chủ động mang túi quà chứa đầy USD đến tặng, hoặc hứa hẹn sau này sẽ cảm ơn. Đổi lại, Giám đốc Công ty Hoàng Dân nhận được sự ưu ái bằng việc được tiết lộ file dự toán các gói thầu, nhờ đó trúng thầu một cách suôn sẻ.

Sau khi trúng thầu, ông Dân đã chi tới hơn 40 tỉ để hối lộ các cựu quan chức Bộ NN-PTNT. Chủ tọa hỏi ông Dân nguồn tiền này lấy từ đâu. Bị cáo cho biết trích từ tiền được tạm ứng, quyết toán tại các gói thầu.

Ngoài việc được tiết lộ file dự toán, Công ty Hoàng Dân còn nhiều lần lập hồ sơ khống để "làm đẹp" năng lực, kinh nghiệm. Giám đốc Dân hơn một lần thừa nhận doanh nghiệp của mình "hơi đuối", không đủ điều kiện, nên đã yêu cầu cấp dưới tìm cách hợp thức hóa, trong đó có việc nhờ công ty thân quen ký khống hồ sơ kinh nghiệm.

Bị cáo Vũ Đình Thịnh, Phó giám đốc Công ty Hoàng Dân, là người được phân công phụ trách toàn bộ hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp. Khai tại tòa, Thịnh thừa nhận trực tiếp gặp các cá nhân thuộc chủ đầu tư theo chỉ đạo của giám đốc, để nhận file dự toán gói thầu, từ đó xây dựng hồ sơ đề xuất tài chính trái quy định.

Phó giám đốc còn khai rằng, bản thân biết rõ doanh nghiệp không đủ năng lực theo yêu cầu mời thầu, nhưng khi báo cáo thì được giám đốc trấn an "cứ yên tâm, để giám đốc lo". Bị cáo sau đó dùng các tài liệu không có thật để đưa vào hồ sơ dự thầu như đã nêu. Việc này diễn ra nhiều lần ở nhiều dự án khác nhau.

Viện kiểm sát xác định Công ty Hoàng Dân cùng liên danh trúng tổng cộng 5 gói thầu nhờ các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 251 tỉ đồng.

Cựu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng (trái) và cựu quyền Cục trưởng Quản lý xây dựng công trình Trần Tố Nghị cùng bị xét xử về tội nhận hối lộ ẢNH: PHÚC BÌNH

Mua hóa đơn khống để hợp thức tiền hối lộ?

Giám đốc Nguyễn Văn Dân còn bị cáo buộc chỉ đạo mua 2.492 hóa đơn khống nhằm hợp thức hàng hóa, dịch vụ đầu vào, quyết toán tại các gói thầu…; đồng thời chỉ đạo lập hệ thống sổ sách, một hệ thống ghi số liệu thực để quản lý nội bộ, một hệ thống ghi số đã chỉnh sửa dùng để kê khai, báo cáo cơ quan quản lý. Chuỗi hành vi này gây thiệt hại về thuế hơn 99 tỉ đồng.

Tại tòa, ông Dân thừa nhận chỉ đạo mua hóa đơn khống, song không nhớ cụ thể đã mua bao nhiêu hóa đơn. Về việc lập 2 hệ thống sổ sách, bị cáo phân bua do thiếu hiểu biết, lúc làm không nghĩ gây hậu quả nghiêm trọng như vậy, cũng một phần do có nhiều khoản thu chi cần có chứng từ để hợp thức.

Chủ tọa bác bỏ lời thanh minh này. "Bị cáo không thể nói không hiểu biết, vì đã tham gia rất nhiều dự án của Bộ NN-PTNT, kéo dài trong nhiều năm, đều có 2 hệ thống sổ sách như vậy, rõ ràng phải có chủ trương xuyên suốt", chủ tọa lập luận.

Đáng chú ý, khi ông Dân khai lấy tiền hối lộ từ nguồn tạm ứng, quyết toán các gói thầu, chủ tọa hỏi đây có phải là nguyên nhân khiến bị cáo dùng hóa đơn khống để hợp thức dòng tiền hay không. Giám đốc Công ty Hoàng Dân thừa nhận "đúng".

Một cấp dưới khác của ông Dân bị đưa ra xét xử là Vũ Thị Kim Liên, cựu Kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân, với cáo buộc đồng phạm về tội vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Nữ bị cáo khai, khi vào làm việc tại công ty thì đã thấy có 2 hệ thống sổ sách kế toán, một dùng nội bộ, một dùng báo cáo cơ quan thuế.

Phân trần về sai phạm, bà Liên nói Công ty Hoàng Dân là doanh nghiệp tư nhân, bị cáo chỉ làm theo sự chỉ đạo của giám đốc, không thể làm khác nếu không muốn bị mất việc.

Dù thừa nhận không oan, song bị cáo khóc nức nở khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang là lao động chính nuôi 3 con nhỏ, chồng sức khỏe yếu sau tai nạn…, mong tòa cho cơ hội được trở về "lo cho con nhỏ".