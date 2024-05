Heo có lãi nhưng gà 'thua đau'

Người nuôi heo đã có lãi

Sáng 10.5, Công ty chăn nuôi C.P VN, đơn vị có sản lượng chăn nuôi hàng đầu trên thị trường, đã điều chỉnh giá heo niêm yết loại 1 lên mức 66.000 đồng/kg. Đây không biết đã là lần điều chỉnh thứ mấy từ đầu năm đến nay khi giá heo hơi trong nước tăng liên tục ở cả 3 miền. Giá bình quân cả nước hiện đang ở mức 63.200 đồng/kg, cao nhất từ đầu năm đến nay.

Nguồn cung thịt heo đang giảm sút khiến giá tăng cao

Một chuyên gia trong ngành chăn nuôi phân tích: So sánh giá heo hơi trung bình quý 1/2024 cao hơn khoảng 5.000 đồng/kg (tăng 9,7%) so với cùng kỳ năm 2023. So thời điểm cuối năm 2023 hay giai đoạn cao điểm của giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi vào giữa năm 2022, các nguyên liệu chính như: ngô hạt, khô dầu đậu tương đã giảm mạnh, kéo theo giá thức ăn chăn nuôi cũng hạ nhiệt. Vì thế, với giá bán như hiện tại, nhìn chung người chăn nuôi đang có lãi từ 7.000 - 8.000 đồng/kg. Thừa nhận giá heo đang tăng tốt, đúng là người chăn nuôi đã có lãi, nhưng ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết giá heo giống cũng tăng cao và khá hiếm, nhiều hộ chăn nuôi muốn tái đàn nhưng lo ngại không biết giá heo ở mức cao kéo dài được bao lâu, nhất là dịch bệnh luôn rình rập nên họ vẫn còn bất an.

Ông Châu Minh Đức, chủ một trại heo nái giống sinh sản ở Sóc Trăng, chia sẻ: Tình hình chăn nuôi mấy năm qua hết sức thăng trầm, lúc có lãi thì không kéo dài bao lâu, đa số là thua lỗ, phải giảm đàn. Đến mấy tháng gần đây giá lên, nuôi heo thịt có lãi. Người chăn nuôi muốn nuôi heo trở lại, nhưng không đủ heo giống, nhu cầu trong tỉnh tăng cao cùng với người nuôi heo các tỉnh lân cận tìm mua càng đẩy cơn sốt heo giống thêm căng thẳng.

Người tiêu dùng đã quen với thịt đông lạnh Đ.Đ

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Xuân Huy, Phó tổng giám đốc Công ty C.P VN, nhận định: "Giá heo trong nước hiện nay tăng lên bởi nguồn cung bị hụt từ trước tết. Dịch bệnh từ năm trước khiến cho đàn heo ở một số đơn vị chăn nuôi giảm mạnh, từ đó việc phục hồi bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, việc ngăn chặn heo sống nhập lậu qua biên giới đã được các lực lượng chức năng triển khai thực hiện tốt nên đã giảm được hiện tượng nhập lậu. Hiện nay giá heo xuất chuồng ở một số nước xung quanh như Thái Lan, Campuchia đã tăng lên 61.000 đồng/kg, chênh lệch không còn nhiều so với giá heo nội địa. Vì vậy khả năng nhập lậu vào VN cũng được giảm bớt. Tình hình nuôi heo đã khởi sắc nhưng lo lắng thì vẫn còn ở phía trước".

Người nuôi gà thua đau

Trái ngược với tình hình khởi sắc của ngành chăn nuôi heo, người chăn nuôi gà lại đang ngụp lặn trong thua lỗ. Ông Nguyễn Văn Phương, một hộ chăn nuôi gà công nghiệp ở H.Long Thành (Đồng Nai), than thở: "Với giá đang bán 25.000 đồng/kg, một con gà công nghiệp khi xuất chuồng trọng lượng 2,5 kg, chúng tôi đang lỗ khoảng 12.000 đồng. Trang trại gà của tôi xuất bán khoảng 20.000 con/tháng. Với mức giá này, tôi sẽ lỗ 240 triệu đồng/tháng. Thời điểm cuối năm 2023 và đầu năm 2024 còn lỗ nặng hơn khi giá gà chỉ 22.000 - 23.000 đồng/kg".

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, thừa nhận người nuôi gà công nghiệp lông trắng và gà đẻ trứng đang phải bán sản phẩm dưới giá thành sản xuất, chịu lỗ rất nặng. Theo ông Ngọc, giá gà công nghiệp và trứng gia cầm "không ngóc đầu" lên được là do nuôi ồ ạt. Cùng với đó, hàng lậu và hàng nhập khẩu lại tràn về với số lượng lớn dẫn đến tình trạng cung vượt cầu. Năm ngoái, giá heo rất thấp, giá trứng gia cầm lại neo cao. Người nuôi heo chuyển sang nuôi gà đẻ trứng dẫn đến nguồn cung ra thị trường tăng, trong khi nhu cầu tiêu thụ không tăng nên giá rớt.

Ông Lê Xuân Huy nhận định: Người tiêu dùng VN vẫn quen sử dụng thịt heo tươi, heo "nóng", nhưng đối với thịt gà thì đã bắt đầu chấp nhận thịt gà đông lạnh. Đối với heo sống, chúng ta có thể ngăn chặn, nhưng nếu là sản phẩm giết mổ đông lạnh thì họ hoàn toàn có thể nhập khẩu theo đúng tiêu chuẩn. Việc chăn nuôi gà cũng đơn giản và nhanh chóng hơn heo, do vậy sản lượng tăng nhanh, tiêu thụ giảm sút khiến cho giá thấp.

Một lý do quan trọng, theo lãnh đạo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, nhu cầu tiêu thụ thịt gà hiện nay đang giảm sút do kinh tế khó khăn, các bếp ăn công nghiệp chưa lấp đầy công suất, tình hình hoạt động của nhà hàng, quán nhậu cũng èo uột vì người dân giảm tiêu thụ bia, trong khi đó nguồn cung thịt gà lại quá dồi dào. Đặc biệt, hiện vào mùa hè, mùa tiêu thụ thấp điểm trong năm, nên giá bán càng khó phục hồi hơn. Từ cuối tháng 4 đến nay, giá gà công nghiệp duy trì mức thấp kéo dài. Cụ thể, gà công nghiệp thu mua tại Vĩnh Long ở mức 30.000 đồng/kg, giảm 8.000 đồng/kg so với tháng 3. Tại Đồng Nai, giá gà công nghiệp rớt xuống mức 25.800 đồng/kg.

Ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi VN, lo lắng: "Nước ta đang nhập rất nhiều sản phẩm chăn nuôi thải loại ở các nước về làm thực phẩm. Điển hình, gà đẻ loại thải (gà hết chu kỳ khai thác trứng) nên Thái Lan, Hàn Quốc không dùng làm thực phẩm thì xuất khẩu sang VN với giá chỉ 20.000 đồng/con. Về đến biên giới giá thành khoảng 40.000 đồng/con và đưa ra thị trường bán với 50.000 - 60.000 đồng/con, gây áp lực cạnh tranh không công bằng với các sản phẩm chăn nuôi trong nước. Bởi, sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu chính ngạch hiện nay phần lớn là thứ phẩm mà ở các nước họ ít dùng làm thực phẩm, như: đầu, cổ, cánh, tim cật, lòng mề, gà đẻ và bò sữa thải loại... Chưa kể, đó còn là các loại thực phẩm đã gần hết hạn sử dụng nên có giá rất rẻ, chỉ bằng 1/3 giá trong nước cùng loại. Việc này cũng gây rủi ro lớn về chất lượng và an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, nhất là ở khu vực bếp ăn tập thể cho học sinh, quân nhân, công nhân... đang là đối tượng sử dụng phần lớn các loại thực phẩm đông lạnh nhập khẩu".

"Với tốc độ nhập khẩu như hiện nay, chỉ 3 - 5 năm tới khi các dòng thuế quan các sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu về mức 0% thì VN sẽ trở thành nước siêu nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi. Do đó, Nhà nước cần có chính sách và thời gian để người chăn nuôi và doanh nghiệp trong nước có thể thích nghi được", đại diện các hiệp hội chăn nuôi kiến nghị.