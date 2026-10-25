Hết cảm cúm, có cần thay bàn chải đánh răng? Chuyên gia giải đáp

Theo Hiệp hội Nha khoa Mỹ (ADA), mặc dù vi sinh vật, vi khuẩn và virus có thể bám và tồn tại trên lông bàn chải đánh răng sau khi bạn bị ốm, hiện chưa có bằng chứng lâm sàng thuyết phục cho thấy việc tiếp tục dùng lại bàn chải cũ sẽ khiến bạn mắc lại chính căn bệnh đó.

Nếu chỉ mắc cảm lạnh hoặc cúm thông thường, mọi người có thể tiếp tục sử dụng bàn chải hiện tại, miễn là bàn chải còn tương đối mới và chưa đến thời điểm cần thay. ADA khuyến nghị thay bàn chải đánh răng mới mỗi 3 - 4 tháng, hoặc sớm hơn nếu lông bàn chải bị xơ, tòe rõ rệt.

Nếu chỉ mắc cảm lạnh hoặc cúm thông thường, mọi người có thể tiếp tục sử dụng bàn chải đánh răng hiện tại, miễn là còn tương đối mới và chưa đến thời điểm cần thay ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng một số trường hợp dưới đây nên được cân nhắc thay bàn chải mới, theo Yahoo Health (Mỹ).

Sau khi mắc bệnh ở miệng hoặc họng

Thạc sĩ khoa học - bác sĩ nha khoa Craig Noblett, Giám đốc Bộ môn Nội nha, Trường Nha khoa thuộc Đại học Minnesota (Mỹ), cho biết ông hay khuyên người bệnh thay bàn chải sau khi mắc các bệnh nhiễm trùng ở miệng hoặc họng, chẳng hạn như mụn rộp môi, nấm miệng hoặc viêm họng do liên cầu khuẩn.

Theo ông Thomas Servos, bác sĩ nha khoa (Mỹ), những bệnh nhiễm trùng trong khoang miệng như nấm miệng, nhiễm trùng nướu nghiêm trọng hoặc áp xe răng có mủ chảy ra có thể khiến một lượng lớn vi sinh vật tập trung trên bàn chải đánh răng. Ông khuyên nên thay bàn chải đánh răng khi sức khỏe đã cải thiện hoặc sau 24 - 48 giờ điều trị, đồng thời chú ý nguy cơ lây nhiễm sang các bàn chải đặt cạnh của người thân trong gia đình.

Hệ miễn dịch suy yếu

Bác sĩ Tigran Gyokchyan, chuyên gia nha khoa về cấy ghép và phục hồi răng (Mỹ), khuyên những người có hệ miễn dịch suy yếu do điều trị ung thư, bệnh lý nền hoặc nguyên nhân khác nên thay bàn chải sang lông mềm và để bàn chải khô tự nhiên trong không khí.

Nhóm người này cũng nên chủ động trao đổi với bác sĩ về tần suất thay bàn chải đánh răng, cũng như cách vệ sinh bàn chải phù hợp.

Cách làm sạch và bảo quản bàn chải đánh răng

Bàn chải đánh răng có thể chứa vi khuẩn. Dù chúng khó có khả năng gây bệnh hoặc nhiễm trùng, việc vệ sinh và bảo quản bàn chải đúng cách vẫn là biện pháp hữu ích để duy trì sức khỏe răng miệng.

Nên:

Rửa kỹ bàn chải dưới vòi nước sau khi đánh răng.

Đặt bàn chải ở tư thế thẳng đứng.

Để bàn chải khô hoàn toàn.

Không nên:

Để đầu bàn chải chạm vào đầu các bàn chải khác khi cắm chung trong một hộp hoặc giá đựng.

Cất bàn chải trong ngăn kéo, nơi bàn chải khó khô hoàn toàn.