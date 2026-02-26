Hết tết, giá hàng hóa thiết yếu giảm nhẹ

Giá giảm, sức mua tăng

Ngày 25.2 (mùng 9 tết Bính Ngọ), theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại các chợ truyền thống khu vực TP.HCM, không khí mua sắm gần như đã trở lại bình thường. Một phần vì mùng 9 tết cũng là ngày vía Ngọc Hoàng, người mua sắm lễ cúng nhiều hơn, tập trung chủ yếu tại các quầy hoa quả. Vì thế, giá nhiều mặt hàng hoa quả có tăng nhẹ, nhưng nhóm hàng rau củ, hải sản tươi sống vẫn ổn định.

Tại chợ Hòa Hưng, một số mặt hàng giảm khoảng 10 - 15% so với trước tết. Chẳng hạn, các loại rau muống, cải thảo, cải thìa, su hào, cà chua có giá dao động từ 15.000 - 30.000 đồng/kg, giảm khoảng 10 - 15% so với giá trước tết. Thậm chí một số mặt hàng có giá giảm hơn cả ngày thường như khoai tây, hành lá, súp lơ… Một số tiểu thương cho hay do nguồn hàng về dồi dào nên nhiều loại rau củ giảm đến 20% so trước tết. Tương tự, nhóm sản phẩm thịt heo, thịt bò, thịt gà tại các chợ truyền thống cũng giảm nhẹ từ 10.000 - 20.000 đồng/kg. Chẳng hạn, những ngày cận tết Nguyên đán, tại chợ Ông Hoàng (TP.HCM), thịt bò thăn ngày cao điểm leo lên mức 300.000 đồng/kg nay về 270.000 - 280.000 đồng/kg; thịt heo ba chỉ từ 170.000 đồng/kg về lại 150.000 đồng/kg; cá trắm đen dao động mức 80.000 - 100.000 đồng/kg, giảm khoảng 10.000 - 15.000 đồng/kg so với trước đó.

Hàng hóa tươi sống trong siêu thị dồi dào, giá ổn định ẢNH: NGUYÊN NGA

Riêng hoa quả thì tăng nhẹ, nhất là các loại hoa được ưa chuộng để cúng ngày vía Ngọc Hoàng (mùng 9 tết) và vía Thần tài (mùng 10 tết, ngày 26.2). Chẳng hạn, hoa đồng tiền trước 120.000 đồng/chục, nay lên 200.000 đồng/chục; các loại trái cây chưng cúng (màu đỏ) vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt như thanh long ruột trắng loại 1 có giá 65.000 - 70.000 đồng/kg, quýt thái 80.000 - 85.000 đồng/kg, cam vàng Mỹ 155.000 đồng/kg, mận An Phước từ 70.000 - 80.000 đồng/kg. Riêng xoài cát Hòa Lộc, theo người bán, nguồn hàng về nhiều nên giá giảm mạnh, từ 80.000 đồng/kg về 60.000 đồng/kg. Theo các tiểu thương đang kinh doanh tại các chợ Hòa Hưng, Nguyễn Văn Trỗi, Ông Hoàng…, giá cả hàng thực phẩm, thiết yếu sau tết "hạ nhiệt" rất sớm, từ mùng 4 tết, nhiều hàng tiêu dùng hàng ngày đã có giá bán gần như ngày thường, không còn giá tết.

Ở kênh siêu thị, giá cả hàng hóa sau tết không biến động, tuy nhiên năm nay sức mua phục hồi khá nhanh. Đại diện hệ thống siêu thị GO! cho hay doanh nghiệp cam kết mức giá trước, trong và sau tết hầu như không thay đổi. "Chúng tôi ghi nhận không có yếu tố liên quan đến việc tăng giá", bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giám đốc siêu thị GO! Thăng Long, chia sẻ.

Các siêu thị, cửa hàng WinMart và WinMart+/WiN cho biết đã hoạt động trở lại từ mùng 4 tết (ngày 20.2) và ghi nhận sức mua tăng tích cực trên toàn quốc. Doanh thu toàn hệ thống tăng hơn 65% so với cùng kỳ và tăng gần 15% so với ngày thường. Theo đại diện hệ thống, nhu cầu mua sắm đầu năm của người tiêu dùng duy trì ở mức cao. Số lượng hóa đơn của hệ thống WinMart tăng 44,5% so với cùng kỳ và tăng gần 19% so với ngày thường. Trong đó, nhóm hàng có sức mua lớn tập trung vẫn là hàng tiêu dùng thiết yếu, thực phẩm tươi sống phục vụ bữa cơm gia đình như thịt heo, thịt bò, thịt gà, thủy hải sản, rau củ quả và đồ uống. Điều này cho thấy xu hướng bổ sung hàng hóa phục vụ nhu cầu sử dụng thường xuyên sau kỳ nghỉ quay trở lại nhịp sinh hoạt thường ngày.

Siêu thị tiếp tục tung khuyến mãi, kích cầu

Không chỉ duy trì mức giá ổn định, nhiều siêu thị bắt đầu tung chương trình khuyến mãi mới để kích cầu sau tết. Đại diện WinMart và WinMart+/WiN thông tin: "Song song với việc đảm bảo nguồn cung, hệ thống tiếp tục duy trì chương trình bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu; các mặt hàng rau củ quả giữ giá ổn định. Đồng thời, các chương trình ưu đãi tích điểm hội viên, mua 1 tặng 1 và giảm giá lên tới 50% tiếp tục được triển khai, góp phần hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm và thuận tiện trong những ngày đầu năm mới".

Nhiều mặt hàng rau củ tại chợ giảm từ 10 - 15% so với trước tết

Tương tự, siêu thị MM Mega Market cũng đã nhanh chóng khôi phục vận hành toàn hệ thống, đảm bảo nguồn cung liên tục cho các khách hàng cá nhân lẫn nhóm khách hàng doanh nghiệp như nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể và các đơn vị dịch vụ. Đặc biệt, hệ thống này tiếp tục duy trì lượng hàng dự trữ, làm việc với các đối tác sản xuất trong nước để đảm bảo nguồn hàng ổn định, truy xuất rõ ràng và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.

"Các chương trình khuyến mãi đầu năm và giải pháp mua sắm linh hoạt (mua trực tiếp và giao tận nơi) được chúng tôi tiếp tục triển khai. Bên cạnh đó, xây dựng chương trình khuyến mãi, đẩy mạnh đà mua sắm của người tiêu dùng đối với nhóm hàng hóa thiết yếu, hỗ trợ chi tiêu sau tết…", đại diện MM Mega Market cho hay. Cụ thể, từ nay đến 11.3, nhóm thịt heo tại hệ thống siêu thị này sẽ có mức giá đặc biệt như nạc dăm loại 1 từ 169.000 đồng còn 149.000 đồng/kg; nạc vai heo đông lạnh từ 115.000 đồng còn 99.000 đồng/kg; nạc heo xay từ 139.000 đồng còn 109.000 đồng/kg. Các mặt hàng thịt gà, thịt bò và thủy sản như cá tra, cá chẽm, cá chép, cá điêu hồng cũng đang được triển khai giá ưu đãi lớn.

Tương tự, ngay sau tết, siêu thị GO! đã triển khai chương trình khuyến mãi quy mô lớn trên toàn quốc, mang thông điệp "8.3 đi GO! sắm quà cực chất - deal chất ngất". Trong đó sẽ có hàng trăm sản phẩm làm đẹp, có thương hiệu nổi tiếng được giảm đến 49%. "Sau chương trình giảm mạnh giá thịt heo, rau củ giúp người tiêu dùng ăn tết đầy đủ, ấm cúng; trong thời gian tới, chúng tôi đưa ra chương trình giúp người tiêu dùng có thể dễ dàng chuẩn bị những món quà thiết thực và tinh tế cho người phụ nữ mình yêu thương", bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết.

Trong khi đó, Saigon Co.op duy trì chương trình lì xì cho khách hàng đầu năm kéo dài đến 24.2 (mùng 8 tết) khi có hóa đơn từ 500.000 đồng (lì xì 30.000 đồng); hóa đơn ngưỡng 1 triệu đồng được lì xì 50.000 đồng. Hệ thống này cũng tung ra các chương trình khuyến mãi từ 23.2 - 8.3 để kích cầu mua sắm.

Theo Sở Công thương TP.HCM, sau tết, giá gạo và một số mặt hàng lương thực giảm nhẹ do nhu cầu tiêu dùng giảm sau khi người dân đã chủ động mua sắm, dự trữ; nguồn cung vẫn được duy trì ổn định.