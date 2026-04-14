Thế giới

Hezbollah nói Lebanon - Israel đàm phán 'vô ích', sẽ không tuân thủ thỏa thuận

Vi Trân
Vi Trân
14/04/2026 08:57 GMT+7

Hezbollah tuyên bố sẽ không tuân thủ bất kỳ thỏa thuận nào giữa Lebanon và Israel, kêu gọi chính quyền Beirut nên rút khỏi cuộc đàm phán tại Mỹ.

Lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem ngày 13.4 cho rằng cuộc đàm phán giữa chính phủ Lebanon và Israel tại Mỹ sắp tới là hành động vô ích khi mà quân đội Israel đang tăng cường tấn công Lebanon, theo đài Al-Jazeera.

Hezbollah tuyên bố Lebanon - Israel đàm phán 'vô ích', sẽ không tuân thủ thỏa thuận - Ảnh 1.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại làng Nabatieh ở miền nam Lebanon ngày 12.4

Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình, ông Qassem nói rằng chính phủ Lebanon nên đưa ra "lập trường lịch sử và anh hùng", đó là không tham gia cuộc đàm phán sắp tới, dự kiến diễn ra vào ngày 14.4 (giờ Mỹ) tại Washington D.C. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa đại diện hai nước láng giềng vốn không có quan hệ ngoại giao chính thức trong nhiều thập niên.

Vị thủ lĩnh cho rằng cuộc đàm phán là âm mưu nhằm ép Hezbollah từ giã vũ khí, điều mà phía Israel đã nhiều lần nhấn mạnh. "Làm sao có thể đàm phán khi mục tiêu đã quá rõ ràng như vậy? Chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi, dừng lại hay đầu hàng. Chúng tôi sẽ để chiến trường tự nói lên tất cả", ông Naim Qassem nói thêm.

Cùng ngày, thành viên cấp cao Wafiq Safa trong hội đồng chính trị Hezbollah nói với AP rằng tổ chức này sẽ không tuân thủ bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết từ cuộc đàm phán ngày 14.4.

Hezbollah tuyên bố Lebanon - Israel đàm phán 'vô ích', sẽ không tuân thủ thỏa thuận - Ảnh 2.

Thành viên cấp cao hội đồng chính trị Hezbollah Wafiq Safa trả lời phỏng vấn tại Beirut ngày 13.4

Sau khi xung đột Hamas - Israel nổ ra vào năm 2023, Hezbollah cũng tham chiến chống Israel để thể hiện sự ủng hộ dành cho người Palestine tại Dải Gaza. Hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 11.2024 nhưng các đợt tấn công vẫn thường xuyên diễn ra.

Hezbollah bắt đầu tham gia cuộc xung đột lần này vào ngày 2.3, chỉ 2 ngày sau khi Israel và Mỹ tấn công Iran. Hezbollah là tổ chức chính trị - quân sự nhiều ảnh hưởng tại Lebanon và là đồng minh của Iran. Israel đã tăng cường oanh tạc Lebanon từ đầu tháng 3 và đã triển khai bộ binh sang miền nam nước này.

Chính quyền Lebanon cho biết chiến dịch của Israel đã làm ít nhất 2.055 người thiệt mạng và hơn 6.500 người bị thương, khoảng 1,2 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa.

Israel trút thịnh nộ lên Lebanon, Iran đóng eo biển Hormuz, thỏa thuận ngừng bắn lâm nguy

Israel trút thịnh nộ lên Lebanon, Iran đóng eo biển Hormuz, thỏa thuận ngừng bắn lâm nguy

Israel đã tiến hành cuộc không kích chết chóc nhất tại Lebanon từ đầu chiến sự làm hàng trăm người thiệt mạng khi nước này và Mỹ không đồng ý ngừng bắn tại Lebanon, trái với điều kiện của Iran.

