Hiểm họa khôn lường trên cao tốc

Nguyễn Phúc
24/03/2026 05:42 GMT+7

Những ngày qua, thông tin hàng loạt xe tải bị vỡ kính do ném đá khi lưu thông trên cao tốc Bắc Nam đoạn qua xã Bắc Trạch (Quảng Trị) khiến dư luận không khỏi lo lắng.

Đêm 21 rạng sáng 22.3, mạng xã hội lan truyền nhiều clip ghi lại cảnh các xe phải dừng khẩn cấp, tài xế hoang mang giữa đêm tối. Những cú đập bất ngờ vào kính chắn gió, vào cabin khiến nhiều người ban đầu tưởng đá văng từ mặt đường. 

Tuy nhiên, khi hàng loạt phương tiện cùng gặp tình trạng tương tự, nghi vấn có người cố tình ném đá trở nên rõ ràng hơn.

Nhiều xe tải bị ném đá khi đang di chuyển trên cao tốc đoạn qua tỉnh Quảng Trị đêm 21.3

Ảnh: chụp màn hình

Thực tế, nếu chỉ là đá văng ngẫu nhiên, rất khó để nhiều phương tiện cùng lúc bị trúng vào vị trí nguy hiểm như kính chắn gió. Đây không còn là sự cố giao thông đơn thuần mà là hành vi đe dọa trực tiếp đến tính mạng người khác.

Trước đây, không hiếm những vụ ném đá vào tàu hỏa hay xe khách trên quốc lộ. Trên cao tốc lại càng nguy hiểm hơn. Phương tiện lưu thông với tốc độ cao, thường từ 80, 90 km/giờ, đặc biệt vào ban đêm, tầm nhìn hạn chế. Chỉ một viên đá trúng kính chắn gió cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. 

Trong những vụ việc vừa qua, có những viên đá to bằng cái chén, xuyên qua kính, lọt vào buồng lái. Như vậy, mức độ rủi ro không chỉ dừng ở thiệt hại tài sản mà còn là tính mạng con người.

Hãy thử hình dung, nếu tài xế bị thương hoặc hoảng loạn khi xe đang lao đi với tốc độ cao, điều gì sẽ xảy ra? Tai nạn liên hoàn hoàn toàn có thể xảy ra, kéo theo hậu quả khó tưởng tượng. Không chỉ vậy, những vụ việc như thế còn tạo ra tâm lý bất an cho người cầm lái, làm giảm niềm tin vào sự an toàn của tuyến cao tốc vốn được xem là hiện đại và an toàn nhất.

Sự lo lắng, phẫn nộ của dư luận là điều dễ hiểu khi đây là hành vi nguy hiểm, cần được nhìn nhận đúng mức. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Bất kể đó là ai, với động cơ gì, hành vi ném đá lên cao tốc cần phải bị xử lý nghiêm minh. Không chỉ để răn đe, mà còn để bảo vệ an toàn cho những người đang ngày đêm lưu thông trên các tuyến đường huyết mạch của đất nước.

Thiếu niên 12 tuổi ném đá vỡ kính cửa toa tàu hỏa

Nam thiếu niên 12 tuổi ném đá vỡ kính cửa toa tàu hỏa đã cùng gia đình lên cơ quan công an làm việc, tự nguyện bồi thường thiệt hại và cam kết không tái phạm.

Nghi bị ném đá, hàng loạt xe tải vỡ kính trên cao tốc qua Quảng Trị

Đã xác định 6 thiếu niên ném đá vào hàng loạt xe trên cao tốc Quảng Trị

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
