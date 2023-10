Hiểm họa từ 'chợ' bán tài khoản xe công nghệ: Vì sao tài xế biết sai vẫn mua?

Liên quan vụ án phân xác thiếu nữ, phi tang trên sông Hồng (Hà Nội), bước đầu, Công an thành phố Hà Nội xác định nạn nhân có nợ bị can Tạ Duy Khanh 50 triệu đồng. Sau khi đón nhau đi ăn, bị can Khanh đưa nạn nhân lên phòng đòi tiền không được nên xảy ra cãi vã.