'Hiến kế' tháo gỡ điểm nghẽn khởi nghiệp cho thanh niên

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026, tuổi trẻ Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó nổi bật là việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đề xuất giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Đây được xác định là hướng đi cụ thể nhằm gắn hoạt động Đoàn với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất chính sách trong giai đoạn mới.

Yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực số

Anh Trần Minh Quang, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cho biết trong Tháng Thanh niên, Chi đoàn Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học được giao chủ trì thực hiện các nghiên cứu chuyên đề về khởi nghiệp thanh niên.

Trên tinh thần chủ động, sáng tạo, đơn vị đã phối hợp với các chi đoàn trực thuộc triển khai, hoàn thiện 4 bài nghiên cứu có chất lượng, vừa mang tính lý luận, vừa bám sát thực tiễn.

Các nghiên cứu tập trung vào những vấn đề then chốt như xu hướng khởi nghiệp, đào tạo nghề, rào cản trong hệ sinh thái khởi nghiệp và các mô hình thực tiễn tiêu biểu.

Các sản phẩm khởi nghiệp của người trẻ được trưng bày tại một cuộc thi khởi nghiệp do T.Ư Đoàn tổ chức ẢNH: VŨ THƠ

Đáng chú ý, khảo sát trên 800 thanh niên tại Bắc Ninh, Thanh Hóa và TP.HCM cho thấy tỷ lệ thanh niên có ý định khởi nghiệp ở mức cao, phản ánh tinh thần chủ động lập thân, lập nghiệp ngày càng rõ nét trong giới trẻ. Tuy nhiên, đi cùng với đó là hàng loạt khó khăn như thiếu vốn, hạn chế kinh nghiệm, yếu về kỹ năng quản trị, cũng như áp lực từ gia đình và xã hội.

Từ kết quả nghiên cứu, các tác giả chỉ ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực số, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng cho thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Đồng thời, cần hình thành hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ hơn, từ đào tạo, tư vấn, kết nối đầu tư đến cải cách thủ tục hành chính.

Một nội dung quan trọng khác được đề cập là bài toán đào tạo nghề. Nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết chuyển từ tư duy "đào tạo theo cung" sang "đào tạo theo nhu cầu thị trường", tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp. Qua đó, giúp thanh niên không chỉ "có nghề" mà còn "lập nghiệp" bền vững.

Chỉ ra nhiều "điểm nghẽn" trong hệ sinh thái khởi nghiệp

Ở góc độ chính sách, các bài viết cũng chỉ ra nhiều "điểm nghẽn" trong hệ sinh thái khởi nghiệp, từ hạn chế về nguồn vốn, thiếu các công cụ tài chính phù hợp, đến những bất cập trong môi trường thể chế.

Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đề xuất các giải pháp như hoàn thiện cơ chế hỗ trợ, phát triển các mô hình ươm tạo, tăng cường mạng lưới cố vấn, thúc đẩy kết nối giữa thanh niên với nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở lý luận, các nghiên cứu còn tiếp cận thực tiễn thông qua những mô hình cụ thể. Tiêu biểu là câu chuyện khởi nghiệp từ sản phẩm đệm bông gạo truyền thống của một giáo viên trẻ tại Sơn La.

Sản phẩm làm từ bông gạo truyền thống của một giáo viên trẻ tại Sơn La ẢNH: VŨ THƠ

Tận dụng nguyên liệu bản địa và giá trị văn hóa dân tộc, mô hình này không chỉ tạo ra sản phẩm thân thiện môi trường mà còn góp phần giải quyết việc làm cho phụ nữ, thanh niên địa phương, đồng thời giữ gìn nghề truyền thống.

Việc triển khai đồng thời 4 nghiên cứu cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong tư duy và phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn trong Cơ quan T.Ư MTTQ Việt Nam. Thay vì chỉ dừng ở các hoạt động phong trào, tuổi trẻ cơ quan đã chủ động đóng góp các sản phẩm trí tuệ có giá trị, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền, tham mưu và hoạch định chính sách.

Đây cũng là minh chứng cho vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong nghiên cứu khoa học, đồng thời khẳng định trách nhiệm đồng hành cùng thanh niên cả nước trên hành trình khởi nghiệp, lập nghiệp.

Anh Quang cũng cho biết, trong thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động gắn chuyên môn với công tác Đoàn; tăng cường truyền thông, lan tỏa các mô hình hiệu quả; qua đó góp phần xây dựng môi trường thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.