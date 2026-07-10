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Thời sự Dân sinh

Hiện trạng Trung tâm chữa bệnh của 'thần y' Võ Hoàng Yên sau 10 năm bỏ hoang

Phạm Đức
Phạm Đức
Khu đất rộng hơn 1,8 ha từng được tỉnh Hà Tĩnh cấp cho 'thần y' Võ Hoàng Yên mở trung tâm chữa bệnh chính đang được Hà Tĩnh thông báo cho thuê ngắn hạn sau 1 thập kỷ bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, năm 2014, UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định giao khu đất rộng hơn 1,8 ha tại xã Cẩm Bình (trước đây là xã Cẩm Vịnh, H.Cẩm Xuyên) cho ông Võ Hoàng Yên (quê Cà Mau) để xây dựng Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh.

Đáng chú ý, khu đất này được giao theo hình thức không thu tiền sử dụng đất. Trước đó, ông Yên nổi lên với danh xưng "thần y" nhờ các phương pháp xoa bóp, bấm huyệt được quảng cáo là chữa khỏi bại liệt, câm điếc.

Hiện trạng Trung tâm chữa bệnh của 'thần y' Võ Hoàng Yên sau 10 năm bỏ hoang- Ảnh 1.

Khu đất rộng hơn 1,8 ha từng được UBND tỉnh Hà Tĩnh giao cho ông Võ Hoàng Yên mở trung tâm chữa bệnh

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Hiện trạng Trung tâm chữa bệnh của 'thần y' Võ Hoàng Yên sau 10 năm bỏ hoang- Ảnh 2.

Những dãy nhà cấp 4 bên trong trung tâm từng là nơi ông Yên thực hiện việc khám chữa bệnh

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cơ sở này tận dụng lại 4 dãy nhà cấp 4 của Trường THCS Cẩm Vịnh cũ. Ông Yên sau đó đã sửa sang lại làm nơi khám chữa bệnh và lưu trú cho các bệnh nhân từ nhiều tỉnh, thành đổ về.

Đến tháng 10.2015, một quyết định hy hữu đã diễn ra khi Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh đặc cách cấp phép hoạt động cho ông Võ Hoàng Yên, dù ông này hoàn toàn không đủ điều kiện pháp lý và chưa có chứng chỉ hành nghề. Kể từ đó, cứ vào khoảng 10 ngày cuối tháng, ông Yên cùng các cộng sự từ miền Nam lại ra Hà Tĩnh để hành nghề.

Hiện trạng Trung tâm chữa bệnh của 'thần y' Võ Hoàng Yên sau 10 năm bỏ hoang- Ảnh 3.

Sau khi được giao đất, ông Võ Hoàng Yên cho sửa sang lại để mở Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Hiện trạng Trung tâm chữa bệnh của 'thần y' Võ Hoàng Yên sau 10 năm bỏ hoang- Ảnh 4.

Chỉ sau ít tháng mở cửa đón bệnh nhân, ông Võ Hoàng Yên bất ngờ xin tạm dừng hoạt động với lý do hoàn thiện chứng chỉ hành nghề và giải quyết việc cá nhân

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Đầu năm 2016, ông Võ Hoàng Yên gửi đơn xin tạm dừng hoạt động với lý do hoàn thiện chứng chỉ hành nghề và giải quyết việc cá nhân. Kể từ thời điểm đó, trung tâm hoàn toàn đóng cửa và bị bỏ hoang.

Trước tình hình trên, vào tháng 11.2018, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất này, giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

Hiện trạng Trung tâm chữa bệnh của 'thần y' Võ Hoàng Yên sau 10 năm bỏ hoang- Ảnh 5.

Do bị bỏ hoang nên trung tâm hoang tàn, xuống cấp

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Hiện trạng Trung tâm chữa bệnh của 'thần y' Võ Hoàng Yên sau 10 năm bỏ hoang- Ảnh 6.

Những dãy nhà cấp 4 từng là nơi khám chữa bệnh bị cỏ dại bủa vây, hư hỏng nghiêm trọng

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Hiện trạng Trung tâm chữa bệnh của 'thần y' Võ Hoàng Yên sau 10 năm bỏ hoang- Ảnh 7.

Những căn phòng trong trung tâm bị bao phủ bởi bụi bặm và rêu mốc

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tuy nhiên, suốt nhiều năm sau đó, khu đất vẫn lâm vào cảnh "trùm mền" do cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhà đầu tư. Nơi này trở thành địa điểm để người dân chăn thả trâu bò.

Hiện trạng Trung tâm chữa bệnh của 'thần y' Võ Hoàng Yên sau 10 năm bỏ hoang- Ảnh 8.

Cây xanh bên trong trung tâm cũng bị bật gốc, gãy đổ ngổn ngang

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Hiện trạng Trung tâm chữa bệnh của 'thần y' Võ Hoàng Yên sau 10 năm bỏ hoang- Ảnh 9.

Nơi này suốt nhiều năm qua trở thành địa điểm để người dân chăn thả trâu bò

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cuối tháng 6 vừa qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh ra thông báo cho thuê ngắn hạn khu đất của Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên tại xã Cẩm Bình.

Giá khởi điểm thuê quyền sử dụng đất hơn 175 triệu đồng/năm, tiền thuê tài sản gắn liền với đất hơn 102 triệu đồng/năm. Khu đất đã được đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước và có sẵn 3 dãy nhà cấp bốn.

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