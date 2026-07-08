Phát hiện cua biển có cặp càng '4 chạc' lạ mắt ở Cà Mau

Ngày 7.7, anh Đặng Sự (ở ấp 8, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau) cho biết vừa phát hiện một con cua biển có cặp càng có "4 chạc" trong lúc thu mua cua của người dân.

Theo anh Sự, con cua là cua đực, nặng khoảng 300 gram, các chân bò phát triển bình thường và khá hung hăng. Phía dưới mỗi càng mọc thêm các nhánh tạo hình dáng rất lạ. Quan sát bằng mắt thường, đầu mỗi càng có "4 chạc" khiến con cua trở nên độc lạ, hiếm gặp.

Con cua sở hữu càng có "4 chạc" ẢNH: CTV

Không chỉ có hình dạng khác thường, các bộ kẹp còn mọc đối xứng và con cua vẫn sử dụng để kẹp thức ăn như những con cua bình thường.

"Tôi không để ý vì cua đã được buộc dây. Đến lúc mang về soạn lại mới phát hiện cặp càng cua quá lạ. Tôi làm ở vựa cua nhiều năm nay, từng thấy cua gãy càng rồi mọc thêm kẹp ở một bên, nhưng chưa bao giờ gặp con nào cả hai càng đều mọc như vậy", anh Sự nói.

Con cua có cấu tạo cặp càng đặc biệt tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhiều ẢNH: CTV

Nhận thấy con cua có hình dạng hiếm gặp, anh Sự giữ lại nuôi thay vì xuất bán. Sau khi hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người đã tìm đến xem, trong đó có người bày tỏ mong muốn mua lại để nuôi làm cảnh hoặc trưng bày.

Con cua vẫn dùng càng để kẹp thức ăn như những con cua bình thường khác ẢNH: CTV

Trước đây, tại Cà Mau cũng từng ghi nhận nhiều con cua biển có màu sắc khác thường như cua màu tím sen, màu cam và màu xanh. Việc xuất hiện thêm một con cua có cấu tạo cặp càng đặc biệt tiếp tục thu hút sự quan tâm của những người yêu thích các loài thủy sản có hình thái hiếm gặp.