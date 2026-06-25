Cù lao Phong Nẫm không chỉ độc lạ măng cụt 100 tuổi

Được phù sa sông Hậu bồi đắp quanh năm, xã Phong Nẫm, thành phố Cần Thơ (trước đây là huyện Kế Sách, Sóc Trăng cũ) từ lâu nổi tiếng là vùng chuyên canh cây ăn trái với hơn 665 ha vườn cây các loại như sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, vú sữa tím, mận An Phước, nhãn và đặc biệt là nhãn tím đặc sản. Đến nay, cù lao này đã trở thành một trong những điểm hút khách du lịch nổi tiếng ở miền Tây.

Cù lao Phong Nẫm nằm giữa dòng sông Hậu, sở hữu hệ sinh thái miệt vườn trù phú hiện là điểm tham quan thu hút rất đông khách du lịch ở Cần Thơ ẢNH: DUY TÂN

Giữa những vườn cây xanh mướt, khu vườn của ông Hứa Văn Lến là điểm dừng chân đặc biệt đối với nhiều du khách.

Nơi đây hiện còn lưu giữ 4 cây măng cụt có tuổi đời hơn 100 năm, được xem như những chứng nhân của quá trình khai phá vùng đất cù lao.

Bốn cây măng cụt hơn 100 năm tuổi trong vườn ông Hứa Văn Lến trở thành điểm tham quan độc đáo thu hút du khách ẢNH: DUY TÂN

Theo ông Lến, những cây măng cụt này được bà ngoại ông trồng từ những năm 1923 - 1924. Trải qua hơn 100 năm, cây vẫn phát triển xanh tốt, cho trái đều đặn mỗi năm. Có cây thân lớn đến mức một người dang tay ôm không xuể, sản lượng đạt từ 300 - 500 kg trái mỗi vụ.

Điều đặc biệt là dù tuổi đời rất cao nhưng những cây măng cụt cổ thụ gần như không bị sâu bệnh, ít phải sử dụng phân thuốc. Trái có vỏ mỏng, múi dày, vị ngọt thanh nên được nhiều du khách yêu thích. Mỗi mùa trái chín, hàng trăm lượt khách tìm đến tham quan, chụp ảnh và thưởng thức măng cụt ngay tại vườn.

Du khách chụp ảnh cùng vườn măng cụt hơn 100 năm tuổi ẢNH: DUY TÂN

Không chỉ nổi tiếng với những cây măng cụt trăm tuổi, Phong Nẫm còn được ví như "thủ phủ trái cây" giữa sông Hậu. Vào khoảng tháng 4 - 5 âm lịch, nơi đây bước vào mùa đẹp nhất trong năm khi các loại trái cây đặc sản đồng loạt vào vụ thu hoạch.

Những vườn chôm chôm đỏ rực, sầu riêng sai trĩu cành, măng cụt tím sẫm hay những vườn nhãn tím độc đáo tạo nên bức tranh miệt vườn đầy sức sống. Đây cũng là thời điểm lượng khách đến tham quan tăng mạnh.

Du khách tham quan và thu hoạch sầu riêng tại vườn ẢNH: DUY TÂN

Trong số các điểm đến được yêu thích, vườn chôm chôm của ông Hai Thận là địa chỉ quen thuộc của nhiều đoàn khách.

Ông Hai Thận cho biết trước đây gia đình chủ yếu bán trái cây cho thương lái. Tuy nhiên, vài năm gần đây, khi nhu cầu du lịch trải nghiệm ngày càng tăng, gia đình bắt đầu mở cửa đón khách tham quan, hái trái cây và tìm hiểu cuộc sống nhà vườn.

Du khách trải nghiệm hái mận tại vườn ẢNH: DUY TÂN

Từ những lợi thế sẵn có, chính quyền và người dân địa phương đã xây dựng mô hình du lịch cộng đồng và chính thức đưa vào vận hành từ giữa tháng 6 vừa qua.

Điểm đặc biệt của mô hình là người dân trực tiếp tham gia làm du lịch, từ đón khách, hướng dẫn tham quan đến tổ chức các hoạt động trải nghiệm.

Du khách thưởng thức chôm chôm tại vườn ẢNH: DUY TÂN

Hiện nay, tour du lịch trong ngày tại Phong Nẫm đưa du khách tham quan các vườn cây ăn trái nổi tiếng, thưởng thức trái cây tại vườn và trải nghiệm làm bánh dân gian cùng người dân địa phương.

Buổi chiều, du khách có thể ghé thăm khu vườn măng cụt hơn 100 năm tuổi, thưởng trà trong không gian miệt vườn và tìm hiểu đời sống của cư dân vùng cù lao.

Chụp ảnh check-in cùng vườn chôm chôm đang cho trái trĩu cành ẢNH: DUY TÂN

Theo bà Huỳnh Phương Kiều, Chủ tịch UBND xã Phong Nẫm, địa phương xác định du lịch cộng đồng là hướng đi phù hợp để phát huy lợi thế vườn cây ăn trái và văn hóa bản địa.

Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm du lịch, tiến tới thành lập Tổ hợp tác du lịch cộng đồng Phong Nẫm; đồng thời phát triển thêm nhiều trải nghiệm như chèo xuồng trong kênh rạch, một ngày làm nông dân, thưởng thức đờn ca tài tử hay ngắm bình minh, hoàng hôn trên sông Hậu.

Du khách cùng trải nghiệm làm bánh lá mít ẢNH: DUY TÂN

Du khách nghỉ trưa dưới tán cây ăn trái ẢNH: DUY TÂN