Bắt ‘thần y rởm’ Nguyễn Tiến Nam chữa bách bệnh bằng ion kiềm

Trần Cường
22/05/2026 20:26 GMT+7

'Thần y rởm' Nguyễn Tiến Nam cùng 7 đồng phạm vừa bị Công an TP.Hà Nội bắt giữ để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với cáo buộc đã lừa đảo với số tiền giao dịch lên tới gần 100 tỉ đồng.

Tối 22.5, Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này đã bắt giữ Nguyễn Tiến Nam (68 tuổi, trú xã Bình Minh, Hà Nội) cùng 7 đồng phạm, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP.Hà Nội, "thần y rởm" Nguyễn Tiến Nam cầm đầu nhóm lừa đảo, hoạt động dưới hình thức quảng cáo chữa bách bệnh bằng uống nước ion kiềm. Nhóm này dùng các trang mạng xã hội đăng tải các video nói về việc ông Nam có khả năng chữa được bách bệnh, kể cả các bệnh mà hiện nay y học thế giới chưa có phương pháp điều trị. 

‘Thần y’ Nguyễn Tiến Nam chữa bách bệnh bằng ion kiềm bị bắt - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tiến Nam tại cơ quan điều tra

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Khi bệnh nhân đến điều trị hoặc xin tư vấn, ông Nam đều khẳng định với bệnh nhân là chữa khỏi được các loại bệnh.

Ngày 20.5, Công an TP.Hà Nội khám xét khẩn cấp đối với ông Nam tại xã Bình Minh và thu nhiều máy lọc nước không có nhãn mác. 

Bước đầu, ông Nam khai nhận mình không được đào tạo, cấp phép hành nghề khám, chữa bệnh. Song, từ năm 2018, ông Nam tự nhận có thể chữa được tất cả các bệnh bằng hình thức uống nước ion kiềm

Lợi dụng những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết, ông Nam tư vấn chữa khỏi bệnh bằng hình thức đến trực tiếp uống nước tại cơ sở hoặc mua máy lọc nước về nhà để uống. 

Với các trường hợp bệnh nhân đến trực tiếp, ông Nam thu của mỗi bệnh nhân 200.000 đồng/1 ngày là chi phí để được uống nước ion kiềm chữa bệnh, còn người nhà đi cùng thu 100.000 đồng. 

Đối với trường hợp bệnh nhân không ở lại điều trị hoặc không đến được, các đối tượng tư vấn mua máy lọc nước ion kiềm với giá từ 3 - 40 triệu đồng. 

Theo Công an TP.Hà Nội, ông Nam nhận thức được nước ion kiềm không thể chữa được tất cả các bệnh, nhưng do hám lợi, ông Nam đã tư vấn cho các bệnh nhân để thu hút người bệnh điều trị nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.Hà nội xác định số tiền liên quan đến hoạt động giao dịch lừa đảo của ông Nam lên đến gần 100 tỉ đồng.

Công an TP.Hà Nội đã ra các quyết định giữ người khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với ông Nam và 7 trợ lý, nhân viên giúp việc để mở rộng điều tra vụ án.

