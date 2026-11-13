Hiện tượng lạ: Nước cống trào ngược dù trời không mưa, chảy ra vịnh Nha Trang

Ngày 13.11, UBND phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra hiện tượng nước cống trào ngược, chảy trực tiếp xuống vịnh Nha Trang.

Ghi nhận vào sáng cùng ngày, tại khu vực cống dọc đường Phạm Văn Đồng, gần biển Hòn Chồng, dù trời không mưa nhưng nước vẫn liên tục trào lên từ miệng cống, tạo thành dòng chảy đổ thẳng ra biển. Nước có màu đen nhạt, khiến nhiều người chú ý.

Nước từ miệng cống trên đường Phạm Văn Đồng trào ngược, tạo thành dòng chảy như thác nước mini ra biển Hòn Chồng ẢNH: BÁ DUY

Nước cống đổ ra vịnh Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Nước có màu đen nhạt, trào lên từ cống ở đường Phạm Văn Đồng ẢNH: BÁ DUY

Khu vực biển Hòn Chồng bỗng nhiên xuất hiện thác nước mini ẢNH: BÁ DUY

Ông Lê Văn Mỹ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường Bắc Nha Trang, cho biết đơn vị sẽ cử nhân viên kiểm tra thực tế, tìm hiểu nguyên nhân nước từ cống trào ra để có biện pháp xử lý, khắc phục.

Theo ông Mỹ, trước đây nước chảy từ hệ thống cống ra biển, còn hiện nay xuất hiện hiện tượng nước trào ngược từ dưới lên. Sau khi có thông tin cụ thể, đơn vị sẽ phản hồi báo chí.

Trước đó, Báo Thanh Niên từng phản ánh tình trạng nước đen từ các cửa xả tại khu vực biển Hòn Chồng chảy ra biển, thường xuất hiện khi trời mưa. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường biển, tác động đến hình ảnh du lịch Nha Trang.

Đáng chú ý, hiện tượng nước từ cống chảy ra biển nay còn xuất hiện cả khi thời tiết bình thường, không có mưa lớn. Sau phản ánh, UBND phường Bắc Nha Trang đã cử cán bộ kiểm tra, xây dựng phương án chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng cố tình đấu nối, xả nước thải ra vịnh Nha Trang.

Đầu tư hơn 232 tỉ đồng xử lý các cửa xả nước thải

Để giải quyết tình trạng nước thải sinh hoạt xả trực tiếp ra môi trường, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý các nguồn ô nhiễm nước thải của hệ thống thoát nước trên địa bàn khu vực Nha Trang (giai đoạn 1), với tổng mức đầu tư hơn 232 tỉ đồng.

Dự án thuộc nhóm B, triển khai tại phường Bắc Nha Trang và phường Nam Nha Trang trong giai đoạn 2026 - 2028. Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa được giao làm chủ đầu tư.

Dòng nước chảy từ cống ra vịnh Nha Trang dù trời không mưa ẢNH: BÁ DUY

Dự án nhằm cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước hiện hữu, giảm lượng nước thải sinh hoạt xả trực tiếp ra sông, kênh rạch và vịnh biển; qua đó hạn chế ô nhiễm, bảo vệ hệ sinh thái và cảnh quan du lịch.

Đáng chú ý, dự án sẽ đóng hoàn toàn 5 cửa xả gồm Hòn Chồng, Đoàn Trần Nghiệp, Đặng Tất, Bắc Sơn và Hòn Một nhằm hạn chế nguồn gây ô nhiễm, bảo vệ môi trường biển và hệ sinh thái khu vực bãi tắm từ Hòn Chồng đến Hòn Một.

Hiện tượng nước cống trào ngược ra biển được ghi nhận sáng 13.11 tại khu vực Hòn Chồng ẢNH: BÁ DUY

Theo phương án được phê duyệt, toàn bộ nước mưa trong phạm vi từ cửa xả Hòn Chồng đến cửa xả Hòn Một sẽ được chuyển ra biển qua cửa xả Ba Làng.

Đối với nước thải, dự án sẽ đầu tư mới, cải tạo các giếng tách và trạm bơm để thu gom toàn bộ nước thải phát sinh trong lưu vực. Nước thải sau đó được chuyển về Nhà máy xử lý nước thải phía bắc Nha Trang, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.