Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM tăng tốc phát triển sau một năm ra mắt

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM (HCM-SME) tối 2.10 tổ chức chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10 và kỷ niệm 1 năm đại hội hiệp hội. Theo ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch HCM-SME, một năm chưa phải là dài nhưng hiệp hội đã từng bước kiện toàn tổ chức, mở rộng kết nối hội viên, tăng cường hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và xây dựng một cộng đồng doanh nhân ngày càng gắn bó, đoàn kết hơn.

Ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM phát biểu tại sự kiện tối 2.10 ẢNH: MAI PHƯƠNG

Từ khoảng 150 hội viên khi đại hội hiệp hội ra mắt vào 1 năm nước, đến nay đã có hơn 700 hội viên (vượt xa mức kỳ vọng đạt 300 hội viên). Tiếp tục theo hướng này thì đến năm 2030, HCM-SME sẽ có khoảng 10.000 hội viên. Chủ tịch HCM-SME cho biết, trong những năm tới, hiệp hội sẽ đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; sẽ tập trung vào những việc doanh nghiệp thật sự cần như kết nối thị trường, tiếp cận vốn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực quản trị, hỗ trợ pháp lý và phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đến các cơ quan có thẩm quyền. "Chúng tôi xác định hiệp hội phải thực sự là ngôi nhà chung của doanh nghiệp nhỏ và vừa; là nơi doanh nghiệp tìm thấy sự kết nối, cơ hội hợp tác và tiếng nói chung, đồng thời là cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với chính quyền thành phố. Chúng tôi cũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lắng nghe và đồng hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, các sở ngành, chính quyền phường xã để chúng tôi làm tốt hơn vai trò cầu nối giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp", ông Phạm Văn Triêm chia sẻ.

Phát biểu chúc mừng HCM-SME, ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết bên cạnh những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm nay, thành phố đã thẳng thắn nhìn nhận một số động lực tăng trưởng chưa được phát huy đầy đủ; hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn... Từ đó, thành phố đã xác định những điểm nghẽn cơ bản của doanh nghiệp hiện nay về thủ tục, đất đai, vốn, công nghệ và thị trường là chủ yếu để tập trung triển khai các giải pháp. Phó chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định, thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của thành phố. Chính quyền TP.HCM luôn lắng nghe đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp với tinh thần "Chính quyền phục vụ - doanh nghiệp phát triển - người dân hưởng lợi". Thành phố sẽ tiếp tục cụ thể hóa cơ chế hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt về quỹ đầu tư mạo hiểm, đổi mới sáng tạo, cũng như hoàn thiện khung pháp lý cho các chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp phát triển bền vững.

Dịp này, UBND TP.HCM đã trao tặng bằng khen cho Hiệp hội HCM-SME, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh và cá nhân ông Phạm Văn Triêm vì đã có những thành tích trong phát triển và nhiều năm liên tục đóng góp vào công tác xã hội.

UBND TP.HCM tặng bằng khen cho Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh và cá nhân ông Phạm Văn Triêm ẢNH: M.PHƯƠNG











