Hiệu quả chương trình thay thế sách giáo khoa bằng laptop của Mỹ ra sao?

Mục tiêu ban đầu của chương trình là cung cấp cho trẻ em quyền truy cập vào một kho tàng thông tin khổng lồ từ internet thông qua laptop hay tablet, tuy nhiên kết quả lại không được như mong đợi.

Các thiết bị công nghệ đã không mang lại hiệu quả học tập như mong đợi ẢNH: REUTERS

Năm 2002, Maine trở thành tiểu bang đầu tiên ở Mỹ triển khai chương trình phân phát laptop cho học sinh lớp 7 tại các trường công lập. Thống đốc Angus King khi đó kỳ vọng rằng chương trình sẽ giúp nhiều trẻ em hơn tiếp cận internet và nâng cao khả năng học tập. Trong năm đầu tiên, 17.000 laptop Apple đã được phát cho học sinh tại 243 trường học. Đến năm 2016, con số này tăng lên 66.000 laptop và tablet.

Những nỗ lực này nhận được sự ủng hộ rộng rãi và Mỹ đã chi hơn 30 tỉ USD cho việc trang bị công nghệ cho các trường học, tuy nhiên gần một phần tư thế kỷ sau, các nhà tâm lý học và chuyên gia giáo dục đã chỉ ra rằng công nghệ không mang lại kết quả tích cực như mong đợi. Nhà thần kinh học Jared Cooney Horvath cho biết, mặc dù được cung cấp quyền truy cập công nghệ chưa từng có, Gen Z lại có khả năng nhận thức kém hơn so với các thế hệ trước. Ông nhấn mạnh rằng đây là thế hệ đầu tiên trong lịch sử hiện đại đạt điểm thấp hơn trong các bài kiểm tra tiêu chuẩn.

Phụ thuộc laptop làm suy giảm khả năng học tập

Dữ liệu từ Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) cho thấy mối tương quan giữa thời gian học sinh dành cho máy tính và điểm số bài kiểm tra. Cụ thể, học sinh càng dành nhiều thời gian cho máy tính, điểm số nhận được càng thấp. Horvath cho rằng việc tiếp cận công nghệ không giới hạn đã dẫn đến sự suy giảm khả năng học tập.

Horvath cũng chỉ ra rằng, thay vì củng cố, sự bùng nổ công nghệ đã làm suy yếu môi trường học tập. Ông nhấn mạnh việc học không chỉ đơn thuần là sử dụng công nghệ mà còn cần sự nỗ lực và vượt khó khăn. Một nghiên cứu năm 2014 cho thấy sinh viên đại học dành gần 2/3 thời gian sử dụng máy tính cho các hoạt động không liên quan đến học tập.

Để giải quyết vấn đề này, Horvath đề xuất Quốc hội Mỹ nên đầu tư vào nghiên cứu để xác định các công cụ kỹ thuật số hiệu quả cho việc học. Ông cũng kêu gọi các tiểu bang áp dụng các quy định nghiêm ngặt về việc sử dụng công nghệ trong trường học. Tính đến tháng 8.2025, 17 tiểu bang đã siết chặt quy định sử dụng smartphone trong lớp học.

Cuối cùng, Horvath nhấn mạnh sự suy giảm khả năng tư duy phản biện và học tập không chỉ là thất bại cá nhân mà còn là thất bại chính trị. Ông hy vọng rằng Gen Z sẽ nhận ra những sai lầm trong cách giáo dục hiện tại và có những phản ứng tích cực để thay đổi.