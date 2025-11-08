Highlight Bắc Ninh 1-1 Phú Thọ: Cú twist bất ngờ, chia điểm kịch tính

Tưởng chừng chiến thắng đã nằm trong tay Bắc Ninh, nhưng một cú twist giúp Phú Thọ giành lại 1 điểm đầy kịch tính trong trận hòa 1-1 ở vòng 7 giải hạng nhất 2025-2026.