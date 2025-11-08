Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Highlight Bắc Ninh 1-1 Phú Thọ: Cú twist bất ngờ, chia điểm kịch tính
Video Thể thao

Highlight Bắc Ninh 1-1 Phú Thọ: Cú twist bất ngờ, chia điểm kịch tính

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
08/11/2025 20:53 GMT+7

Tưởng chừng chiến thắng đã nằm trong tay Bắc Ninh, nhưng một cú twist giúp Phú Thọ giành lại 1 điểm đầy kịch tính trong trận hòa 1-1 ở vòng 7 giải hạng nhất 2025-2026.

Xem trực tiếp và trọn vẹn Giải Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2025/26 trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

Tin liên quan

Higlight TP.HCM 1-0 Quảng Ninh: Thẻ đỏ cho HLV đội khách

Higlight TP.HCM 1-0 Quảng Ninh: Thẻ đỏ cho HLV đội khách

Trận đấu giữa TP.HCM và Quảng Ninh ở vòng 7 giải hạng nhất 2025-2026 khép lại với chiến thắng tối thiểu cho đội chủ nhà, trong khi HLV đội khách bị truất quyền chỉ đạo vì phản ứng quá mức.

Highlight Trường Tươi Đồng Nai 1-0 Quy Nhơn: Hồ Thanh Minh tỏa sáng đúng lúc

Hậu vệ nhập tịch Malaysia bị thanh lý hợp đồng sau án phạt của FIFA

Khám phá thêm chủ đề

Highlight Bắc Ninh Phú Thọ Giải hạng nhất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận