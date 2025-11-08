Higlight TP.HCM 1-0 Quảng Ninh: Thẻ đỏ cho HLV đội khách

Trận đấu giữa TP.HCM và Quảng Ninh ở vòng 7 giải hạng nhất 2025-2026 khép lại với chiến thắng tối thiểu cho đội chủ nhà, trong khi HLV đội khách bị truất quyền chỉ đạo vì phản ứng quá mức.