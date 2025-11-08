Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Higlight TP.HCM 1-0 Quảng Ninh: Thẻ đỏ cho HLV đội khách
Video Thể thao

Higlight TP.HCM 1-0 Quảng Ninh: Thẻ đỏ cho HLV đội khách

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
08/11/2025 20:51 GMT+7

Trận đấu giữa TP.HCM và Quảng Ninh ở vòng 7 giải hạng nhất 2025-2026 khép lại với chiến thắng tối thiểu cho đội chủ nhà, trong khi HLV đội khách bị truất quyền chỉ đạo vì phản ứng quá mức.

Xem trực tiếp và trọn vẹn Giải Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2025/26 trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

Tin liên quan

Highlight Trường Tươi Đồng Nai 1-0 Quy Nhơn: Hồ Thanh Minh tỏa sáng đúng lúc

Highlight Trường Tươi Đồng Nai 1-0 Quy Nhơn: Hồ Thanh Minh tỏa sáng đúng lúc

Tối 8.11, CLB Trường Tươi Đồng Nai thoát hiểm ngoạn mục trước Quy Nhơn ở vòng 7 giải hạng nhất 2025-2026 nhờ khoảnh khắc lóe sáng đúng lúc của Hồ Thanh Minh.

Hậu vệ nhập tịch Malaysia bị thanh lý hợp đồng sau án phạt của FIFA

Báo Argentina tung bằng chứng, thêm 1 sao nhập tịch Malaysia bị phanh phui

Khám phá thêm chủ đề

Highlight TP.HCM Quảng Ninh thẻ đỏ Giải hạng nhất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận