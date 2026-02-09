Highlight CLB Nam Định 1-1 CLB Hà Tĩnh: Đánh rơi chiến thắng

CLB Nam Định chơi lấn lướt và mở tỷ số sớm, nhưng khoảnh khắc thiếu tập trung cuối trận khiến đội chủ nhà để CLB Hà Tĩnh gỡ hòa, chấp nhận chia điểm đầy tiếc nuối.