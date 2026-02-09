Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Highlight CLB Nam Định 1-1 CLB Hà Tĩnh: Đánh rơi chiến thắng
Video Thời sự

Highlight CLB Nam Định 1-1 CLB Hà Tĩnh: Đánh rơi chiến thắng

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
09/02/2026 22:08 GMT+7

CLB Nam Định chơi lấn lướt và mở tỷ số sớm, nhưng khoảnh khắc thiếu tập trung cuối trận khiến đội chủ nhà để CLB Hà Tĩnh gỡ hòa, chấp nhận chia điểm đầy tiếc nuối.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 9.2: Cá chép rớt giá trước lễ ông Táo | Đề nghị truy tố tài xế ‘chuyến xe bão táp’ Đồng Tháp

Xem nhanh 20h ngày 9.2: Cá chép rớt giá trước lễ ông Táo | Đề nghị truy tố tài xế ‘chuyến xe bão táp’ Đồng Tháp

'Xem nhanh 20h' ngày 9.2 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Cá chép đỏ rớt giá, lái buôn chợ Yên Sở quyết không bán rẻ; Đề nghị truy tố 2 tài xế vụ 'chuyến xe bão táp' tại Đồng Tháp;...

Xem nhanh 20h ngày 8.2: Chưa đến tết đã ‘cháy’ vé trở lại TP.HCM | Nhà vườn lo hoa tết khó bán

Xem nhanh 20h ngày 7.2: Xác minh vụ học sinh bị hành hung ở Hóc Môn | Tướng cấp cao của Nga bị bắn ở Moscow

Khám phá thêm chủ đề

Highlight CLB Nam Định CLB Hà Tĩnh V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận