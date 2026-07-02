Hình ảnh 50 năm thành phố mang tên Bác nổi bật giữa trung tâm Seoul

Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026). Việc chiếu hình ảnh được triển khai thông qua sự hợp tác giữa TP.HCM với các địa phương quốc tế có quan hệ kết nghĩa. Đây cũng là hoạt động nằm trong kế hoạch thông tin đối ngoại được triển khai đến năm 2030.

Việc quảng bá được thực hiện trên các màn hình điện tử tại trung tâm Seoul, trong đó có quận Gangnam và khu phố đi bộ Myeongdong, nơi tập trung đông đảo khách du lịch quốc tế và địa phương Hàn Quốc khi đến Seoul.

Hình ảnh kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác được trình chiếu ở trung tâm Seoul ẢNH: CTV

Hoạt động này góp phần quảng bá hình ảnh năng động, hiện đại, hội nhập và giàu bản sắc văn hóa của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng tới bạn bè Hàn Quốc và quốc tế, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa TP.HCM với các địa phương của Hàn Quốc.

Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác kinh tế, đầu tư và du lịch hàng đầu của TP.HCM nói riêng và của Việt Nam nói chung. Trong nhiều năm qua, TP.HCM đã thiết lập quan hệ hợp tác, kết nghĩa với nhiều địa phương của Hàn Quốc, trong đó có thủ đô Seoul, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Hình ảnh kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác xuất hiện ở những nơi đông người qua lại của trung tâm Seoul góp phần quảng bá thương hiệu TP.HCM tới bạn bè quốc tế

ẢNH: CTV

Hoạt động trình chiếu hình ảnh quảng bá ra nước ngoài lần này, trong đó có Hàn Quốc, tiếp tục khẳng định hiệu quả của công tác thông tin đối ngoại và mạng lưới địa phương hợp tác quốc tế của TP.HCM.

Hình ảnh kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh nổi bật giữa trung tâm Seoul ẢNH: CTV

Dịp 2.7 năm nay, TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh như lễ kỷ niệm cấp quốc gia, trình chiếu 3D Mapping, bắn pháo hoa nghệ thuật, cầu truyền hình trực tiếp…