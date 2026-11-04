Hình ảnh Đà Nẵng sẽ được quảng bá trên thân tàu bay Vietjet

Ngày 4.11, UBND TP.Đà Nẵng và Công ty CP Hàng không Vietjet ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030, mở rộng phối hợp trong phát triển mạng bay, xúc tiến du lịch, truyền thông quảng bá và kết nối doanh nghiệp.

Một trong những nội dung đáng chú ý của thỏa thuận là hai bên dự kiến nghiên cứu phương án quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng trên thân tàu bay Vietjet. Cùng với đó, thành phố sẽ phối hợp khai thác hệ sinh thái truyền thông của hãng hàng không để giới thiệu hình ảnh, sản phẩm và trải nghiệm du lịch đến hành khách trong nước, quốc tế.

Đây được xem là hướng quảng bá gắn trực tiếp với hoạt động khai thác hàng không, giúp hình ảnh điểm đến Đà Nẵng có thêm cơ hội tiếp cận du khách tại các thị trường mà Vietjet đang khai thác. Hai bên cũng thống nhất gắn việc mở mới, nâng cao hiệu quả các đường bay với hoạt động xúc tiến tại thị trường nguồn, giới thiệu sản phẩm du lịch và kết nối doanh nghiệp.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và Vietjet ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030 ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo thỏa thuận, các lĩnh vực hợp tác trọng tâm còn có nghiên cứu phát triển thị trường, chuyển đổi số, ứng dụng nền tảng truyền thông; phối hợp tổ chức sự kiện văn hóa, du lịch, thương mại, thúc đẩy du lịch bền vững và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian và tiềm năng được mở rộng. Định hướng phát triển đặt ra yêu cầu ngày càng cao về năng lực kết nối, sức cạnh tranh và chất lượng điểm đến, trong đó hàng không giữ vai trò quan trọng trong kết nối du khách, giao thương, đầu tư và quảng bá hình ảnh thành phố.

Lãnh đạo thành phố đề nghị Vietjet tiếp tục nghiên cứu mở rộng mạng lưới đường bay đến Đà Nẵng, nhất là từ các thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Úc. Đồng thời, các sở, ngành, đơn vị liên quan cần phối hợp với hãng cụ thể hóa thỏa thuận thành chương trình, kế hoạch có trọng tâm, rõ trách nhiệm và bảo đảm hiệu quả.

Ông Đỗ Xuân Quang, Phó tổng giám đốc Vietjet, cho biết Đà Nẵng là một trong những căn cứ quan trọng trong mạng bay của hãng, là cửa ngõ kết nối khu vực miền Trung với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế. Vietjet sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong mở rộng kết nối hàng không, quảng bá điểm đến, thúc đẩy du lịch, thương mại, đầu tư và phát triển vận tải hàng hóa.

Đại diện Vietjet trao tặng mô hình máy bay cho lãnh đạo Đà Nẵng tại lễ ký kết ẢNH: HOÀNG SƠN

Trong giai đoạn 2022 - 2026, Vietjet đã phối hợp phát triển đường bay, xúc tiến quảng bá du lịch và kết nối thị trường với Đà Nẵng. Hãng tiên phong khai thác các đường bay thẳng kết nối thành phố với thị trường Ấn Độ, đồng thời phối hợp tổ chức các chuyến bay thuê chuyến từ Nga và một số thị trường thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).

Theo kế hoạch, từ ngày 20.12 tới, Vietjet sẽ khai thác thêm 2 đường bay Đà Nẵng - Osaka (Nhật Bản) và Đà Nẵng - Jakarta (Indonesia), tiếp tục mở rộng kết nối của thành phố với các thị trường quốc tế.